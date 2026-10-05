Buissons kostenlos auf Steam – so läuft der Key Drop am 14. Oktober 2026

Steam-Nutzer können sich am 14. Oktober 2026 ein ungewöhnliches Multiplayer-Spiel kostenlos sichern. Im Rahmen eines weltweiten Game Key Drops der Legion Gaming Community wird Buissons als Steam-Key verteilt. Der Startschuss fällt um 18 Uhr deutscher Zeit.

Das Angebot richtet sich damit auch an Interessierte aus Deutschland. Da die Aktion über einen externen Key Drop und nicht direkt über den Steam-Shop läuft, sind allerdings mehrere Schritte erforderlich. Wer Buissons kostenlos mitnehmen möchte, sollte seine benötigten Konten rechtzeitig vorbereiten.

Versteckspiel mit laufenden Büschen

Was erwartet euch in Buissons? Hinter dem am 2. Februar 2021 veröffentlichten Indie-Spiel steckt ein kompetitives Versteckspiel für zwei bis vier Personen. Statt menschlicher Figuren übernehmen alle Beteiligten die Kontrolle über kleine Büsche, die sich möglichst unauffällig durch einen Wald bewegen müssen.

Das zentrale Spielprinzip basiert auf einem schnellen Wechsel zwischen Tag und Nacht. Im Schutz der Dunkelheit dürfen sich die Büsche bewegen, während die hellen Phasen dazu dienen, verdächtige Veränderungen in der Umgebung zu beobachten. Wer seine Konkurrenz entdeckt, kann Fallen einsetzen und die Besonderheiten der Natur gegen andere Teilnehmer verwenden.

Für zusätzliche Abwechslung sorgen zufällig generierte Wälder und vier unterschiedliche Ökosysteme mit eigenen Gefahren. Die Steuerung bleibt bewusst einfach und setzt neben Aufmerksamkeit vor allem auf Humor. Dazu gehört sogar ein Furz als Angriffsoption, mit dem sich unvorsichtige Gegner ausschalten lassen.

Buissons ist in erster Linie für lokalen Multiplayer ausgelegt. Über Steam Remote Play Together lässt sich das Versteckspiel jedoch auch online mit Freunden starten. Dabei genügt eine einzige Kopie des Spiels, um eine Partie mit bis zu vier Personen zu organisieren. Auf Steam kommt der Titel derzeit auf 96 Prozent positive Nutzerbewertungen und trägt damit die Gesamtwertung Sehr positiv.

Teilnahme am kostenlosen Key Drop

Wie lässt sich der kostenlose Steam-Key beanspruchen? Für die Teilnahme werden ein Konto bei der Legion Gaming Community sowie ein per E-Mail bestätigtes Twitch-Konto benötigt. Zum Start der Aktion am 14. Oktober 2026 um 18 Uhr erscheint auf der Aktionsseite ein Gleam-Widget. Wer die Seite bereits vorher geöffnet hat, muss sie zum Beginn des Drops aktualisieren.

Über Gleam erfolgt zunächst die Bestätigung des Twitch-Kontos. Anschließend muss das Konto der Legion Gaming Community verknüpft werden. Nach erfolgreichem Abschluss erscheint ein Key-Gutschein, der über Gamesplanet gegen einen Steam-Key für Buissons eingetauscht werden kann.

Um Verzögerungen zu vermeiden, sollten Cookies aktiviert und die benötigten Konten bereits vor Beginn eingerichtet sein. Auch eine vorherige Anmeldung bei Gamesplanet kann den Ablauf beschleunigen. Der erhaltene Steam-Key wird danach wie gewohnt im Steam-Client aktiviert und fügt Buissons dauerhaft zur eigenen Bibliothek hinzu.

Weitere Gratisaktionen im Oktober 2026

Welche weiteren kostenlosen Spiele stehen im Oktober 2026 an? Die Legion Gaming Community plant bereits den nächsten weltweiten Key Drop. Am 28. Oktober 2026 soll Doom aus dem Jahr 2016 kostenlos verteilt werden. Auch diese Aktion beginnt voraussichtlich um 18 Uhr deutscher Zeit und setzt ein Konto bei der Community sowie ein bestätigtes Twitch-Konto voraus.

Darüber hinaus deuten aktuelle Steam-Datenbankeinträge auf zeitlich begrenzte Gratisaktionen für Pony Island und Fireside Feelings hin. Konkrete Starttermine für diese beiden Free-to-Keep-Angebote stehen bislang noch aus. Interessierte sollten deshalb im weiteren Verlauf des Oktobers 2026 regelmäßig einen Blick auf die jeweiligen Steam-Seiten werfen.

Werdet ihr euch Buissons am 14. Oktober 2026 sichern und gemeinsam mit Freunden auf die Jagd nach verdächtigen Büschen gehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab