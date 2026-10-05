Songs of Glimmerwick auf Steam – Cozy Life-Sim mit Musikmagie und Hexerei

Pünktlich zur Halloween-Saison sorgt ein neues Life-Sim-Abenteuer auf Steam für Aufmerksamkeit. Songs of Glimmerwick ist am 30. September 2026 für den PC erschienen und verbindet ein gemütliches Studentenleben mit Hexerei, musikalischen Zaubern und einer handgezeichneten Fantasy-Welt.

Die ersten Reaktionen fallen ausgesprochen positiv aus. Rund 91 Prozent der bisherigen Steam-Rezensionen empfehlen das Spiel, wobei besonders die Atmosphäre, die Musik, die Charaktere und das Worldbuilding gelobt werden. Entwickelt wurde der Titel von Eastshade Studios, dem Team hinter dem atmosphärischen Erkundungsspiel Eastshade.

Ein Schuljahr voller Magie

Worum geht es in Songs of Glimmerwick? Zu Beginn schreibt sich der eigene Charakter an der Etchery ein, einer Universität für Magie auf der bewaldeten Insel Glimmerwick. Im Verlauf eines vollständigen Schuljahres besucht ihr Kurse, lernt Mitschüler sowie Inselbewohner kennen und erlebt Feste, Gerüchte und kleinere lokale Dramen.

Abseits des Unterrichts warten zahlreiche Freizeitaktivitäten. Ihr könnt den Universitätsgarten pflegen, angeln, Muscheln sammeln, einer Band beitreten oder an Expeditionen in den Wald teilnehmen. Fortschritte eröffnen außerdem neue Fähigkeiten, die beim Gärtnern, Handeln und Erkunden helfen. Der eigene Charakter lässt sich optisch anpassen, während sämtliche wichtigen und kleineren Figuren vollständig auf Englisch vertont sind. Deutsche Bildschirmtexte und Untertitel werden unterstützt.

Unter der friedlichen Oberfläche verbirgt sich zugleich ein größeres Geheimnis. Die Magie der Insel wird schwächer und der umliegende Wald beginnt zu sterben. Während verschiedene Bewohner unterschiedliche Erklärungen liefern, liegt es an euch, den ungewöhnlichen Ereignissen auf den Grund zu gehen.

Musik ersetzt klassische Zaubersprüche

Wie unterscheidet sich das Life-Sim-Spiel von anderen Genrevertretern? Die Magie wird in Songs of Glimmerwick nicht über Kämpfe oder komplizierte Tastenkombinationen eingesetzt. Stattdessen nutzt ihr eine Flöte und ein Liederbuch, um Zauber in Form von Musik zu wirken. Ein klassisches Kampfsystem gibt es nicht.

Die erlernten Melodien sind eng mit dem Alltag verbunden. Mit ihnen lassen sich Regenwolken für den Garten beschwören, Werkzeuge verzaubern oder Gespräche mit Bäumen führen. Andere Zauber heben den Boden an und erschließen dadurch zuvor unerreichbare Gebiete. Gardening, Erkundung und Rätsel greifen somit direkt ineinander.

Eastshade Studios arbeitete rund acht Jahre an dem Projekt. Lead Designerin und Künstlerin Jaclyn Ciezadlo verantwortete große Teile des Designs, der Geschichte und der visuellen Gestaltung. Danny Weinbaum kümmerte sich unter anderem um Programmierung, technische Leitung sowie Teile des Designs und der Texte.

Gemütliche Halloween-Stimmung ohne Horror

Warum passt Songs of Glimmerwick besonders gut in den Oktober 2026? Hexen, Flüche, geheimnisvolle Wälder, seltsame Kreaturen und saisonale Feste liefern zahlreiche typische Halloween-Motive. Trotzdem bleibt die Stimmung friedlich und verzichtet auf Jumpscares, Verfolgungsjagden oder blutigen Horror.

Damit richtet sich das Abenteuer vor allem an Fans, die herbstliche Atmosphäre genießen möchten, ohne sich durch dunkle Korridore kämpfen zu müssen. Der handgezeichnete Stil und die warm wirkende Waldkulisse machen Songs of Glimmerwick zu einem passenden Spiel für gemütliche Abende. Eine kostenlose Demo bleibt auch nach dem Release verfügbar, sodass Interessierte das Leben an der Etchery ausprobieren können.

Zum Verkaufsstart gewährt Eastshade Studios auf Steam einen Rabatt von zehn Prozent. Die Aktion läuft noch bis zum 14. Oktober 2026. Songs of Glimmerwick ist als Einzelspieler-Abenteuer für Windows erhältlich.

Wie gefällt euch die Mischung aus Life-Sim, Hexenakademie und musikalischer Magie? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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