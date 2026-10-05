Nach Baldur’s Gate 3 kommt Warlock: Warum das neue D&D-Spiel eine ganz andere Geschichte erzählt

Wer nach Baldur’s Gate 3 auf das nächste große Spiel aus der Welt von Dungeons & Dragons wartet, dürfte Warlock: Dungeons & Dragons im Blick haben. Doch trotz der gemeinsamen Vorlage setzt Entwickler Invoke Studios bei der Geschichte auf einen anderen Ansatz: Statt eine eigene Figur durch zahlreiche Entscheidungen zu formen, begleiten Spieler die fest geschriebene Hauptfigur Kaatri.

Studioleiter Dominic Guay erklärte im Gespräch mit Eurogamer, dass Kaatri nicht wahlweise als gute oder böse Version ihrer selbst gespielt werden kann. Die zentralen Handlungsmomente stehen fest. In Baldur’s Gate 3 können Entscheidungen dagegen den Verlauf einer Partie stark verändern. Guays Aussagen machen deutlich, dass Warlock diese Art von erzählerischer Freiheit nicht verspricht.

Kaatris Geschichte steht im Mittelpunkt

Kaatri ist eine erfahrene Kriegerin, die einen gefährlichen Pakt mit der Hexe Tasha eingeht. Mithilfe verbotener Magie sucht sie nach einem Menschen, den sie verloren hat. Auf ihrer Reise soll sie Verbündete finden; zu ihnen gehört auch der kleine Imp Skev. Guay zufolge entwickelt sich die Beziehung zwischen den beiden im Lauf der Geschichte weiter.

Auch spielerisch unterscheidet sich Warlock deutlich von Larians Rollenspiel. Invoke entwickelt ein Einzelspieler-Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive. Zauber werden in Echtzeit mit Nahkampf verbunden und sollen sowohl im Kampf als auch beim Erkunden mehrere Lösungen ermöglichen. Die düstere offene Welt führt Kaatri nach Darkon.

Für Baldur’s-Gate-Fans liegt der Reiz damit womöglich weniger in verzweigten Dialogen als in der Frage, wie frei sie Kaatris Magie einsetzen können. Erste Spielszenen zeigten etwa, wie Zauber Wege öffnen und mit der Umgebung zusammenspielen. Ob sich diese Möglichkeiten über ein ganzes Abenteuer tragen, lässt sich anhand der bisherigen Vorführungen noch nicht beurteilen.

Über das Gameplay und den geplanten Release 2027 für PC, PS5 und Xbox Series X|S haben wir bereits in unserer ersten Warlock-Meldung berichtet. Warlock will also kein Baldur’s Gate 4 sein: Es erzählt Kaatris eigene Geschichte und sucht seine spielerische Freiheit vor allem in Magie, Kampf und Erkundung.

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