GTA 7 erst in 15 Jahren? Ex-PlayStation-Chef ordnet den Hype um GTA 6 ein

GTA 6 erscheint erst im November, doch die Erwartungen an Rockstars neues Spiel sind schon jetzt gewaltig. Kann ein künftiger Titel noch einmal eine vergleichbare Aufmerksamkeit auslösen? Diese Frage bekam Shuhei Yoshida, der frühere Präsident der PlayStation Worldwide Studios, im Vergecast gestellt. Seine lachende Antwort brachte sofort einen möglichen Nachfolger ins Spiel: „Nach 15 Jahren vielleicht GTA 7 – wir werden sehen.“

Warum ausgerechnet GTA 7?

Der Gesprächsanlass war die Frage, ob es künftig noch einmal ein Spieleereignis wie GTA 6 geben könnte. Nach mehr als 13 Jahren seit GTA 5 wartet die Branche auf einen neuen Hauptteil der Reihe. Yoshidas Antwort spielt mit der Vorstellung, dass auch ein möglicher Nachfolger erst nach langer Zeit erscheinen und dann wieder ein ähnlich großes Publikum mobilisieren könnte.

Eine Ankündigung oder einen Termin für GTA 7 liefert Yoshida damit nicht. Er spricht als ehemaliger PlayStation-Manager über die Wirkung von GTA 6 auf die Branche, nicht über Rockstars Entwicklungspläne. Auch die „15 Jahre“ sind in diesem Gespräch keine konkrete Vorhersage.

Ebenso wenig behauptet Yoshida, dass nur Rockstar einen vergleichbaren Erfolg erzielen könne. Unmittelbar nach seiner GTA-7-Bemerkung verweist er auf Spieleunternehmen aus China. Diese könnten versuchen, in einem langen Zeitraum bis zum nächsten GTA mit Rockstar zu konkurrieren. Ihre Stärke sollte man seiner Ansicht nach nicht unterschätzen.

Hype ist noch kein Verkaufserfolg

Bei der Einordnung lohnt sich eine Unterscheidung: Yoshida wurde gefragt, ob wir noch einmal ein Spiel wie GTA 6 erleben werden. Im Gespräch geht es um dessen Größe und Aufmerksamkeit. Wie viele Exemplare GTA 6 verkaufen wird und ob es frühere Rekorde übertrifft, steht vor dem Release noch nicht fest. Die Aussage als sichere Prognose zu verstehen, GTA 7 werde den Verkaufserfolg von GTA 6 schlagen, geht über Yoshidas Worte hinaus.

Dass schon die Veröffentlichung selbst als Ereignis wahrgenommen wird, ist allerdings nachvollziehbar: GTA 6 folgt auf einen der langlebigsten Titel der Branche, und die lange Pause zwischen den Hauptteilen hat die Erwartungen weiter steigen lassen. Ob künftig ausgerechnet GTA 7 einen ähnlichen Moment schafft oder ein Spiel eines anderen Studios, bleibt offen. Yoshidas Verweis auf China zeigt, dass er beide Möglichkeiten sieht.

Für GTA 6 nennt Rockstar derzeit den 19. November 2026 als Veröffentlichungstermin. Bestätigt sind Fassungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Bis dahin bleibt Yoshidas GTA-7-Satz vor allem ein pointierter Kommentar zum Ausmaß der Erwartungen an den kommenden Teil.

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