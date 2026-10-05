GTA 6 soll aktuelle PS5-Firmware voraussetzen: Was hinter der Meldung steckt

Für GTA 6 könnte auf der PlayStation 5 ein Systemupdate nötig sein. Laut dem Account PlayStation Game Size, der Daten aus dem PlayStation Store verfolgt, setzt das Spiel mindestens die Firmware 14.10.00.00 voraus. Sony führt diese Version bereits als aktuelle PS5-Systemsoftware. Eine offizielle Angabe zur Mindestversion für GTA 6 gibt es bislang allerdings nicht.

Was bedeutet die Versionsnummer für PS5-Spieler?

Die Angabe stammt vom Account PlayStation Game Size, der Daten aus dem PlayStation Store auswertet. Demnach soll GTA 6 mindestens PS5-Firmware 14.10.00 voraussetzen. Wer seine Konsole noch mit einer älteren Version betreibt, müsste sie vor dem Spielen aktualisieren, sofern diese Anforderung zum Release bestehen bleibt. Sony nennt für das Update Sicherheitskorrekturen sowie Verbesserungen bei Leistung und Stabilität.

Besonders relevant wäre die Vorgabe für Spieler, die ihre PS5 bewusst auf einer älteren Firmware belassen. Bestimmte Jailbreaks funktionieren nur mit dafür geeigneten Systemversionen. Ein Update auf 14.10 könnte diesen Zugriff verhindern; auf der älteren Version ließe sich GTA 6 bei einer entsprechenden Mindestanforderung wiederum nicht starten.

Geht es Rockstar um den Schutz vor Raubkopien?

Die mögliche Firmware-Pflicht fällt in eine Zeit, in der auch neue PS5-Jailbreaks diskutiert werden. Ob die Anforderung für GTA 6 gezielt gegen Raubkopien gerichtet ist, haben Sony und Rockstar nicht erklärt. Sony nennt für Version 14.10.00 lediglich Sicherheitskorrekturen und Verbesserungen bei Leistung und Stabilität. Auf der offiziellen PlayStation-Seite zu GTA 6 steht derzeit keine Mindestversion der Systemsoftware.

Bis zum Verkaufsstart können sich die im Store hinterlegten Anforderungen noch ändern. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Für die Xbox-Fassung sagt die gemeldete PS5-Versionsnummer nichts aus.

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