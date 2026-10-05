Assassin’s Creed Hexe: Neuer Leak beschreibt Hauptfigur, Familie und Flucht vor einem Orden

Zu Assassin’s Creed Codename Hexe gibt es neue Hinweise auf die mögliche Geschichte. Das Magazin MP1st berichtet über Beschreibungen aus Casting-Aufrufen. Darin geht es um eine junge Frau namens Petra, ihre Familie und eine Heilerin, die ihr auf der Flucht helfen soll. Ubisoft hat weder diese Figuren noch die Handlung bestätigt. Die Namen könnten während der Entwicklung als Platzhalter gedient haben.

Wer ist Petra?

Laut den von MP1st beschriebenen Unterlagen ist Petra Mitte zwanzig und lehnt die Rolle ab, die ihre Gesellschaft ihr zuweist. Brigitte, vermutlich ihre Mutter, arbeitet als Hebamme. Konrad wird als religiöser Familienvater mit einer „schmutzigen Arbeit“ beschrieben. MP1st bringt das mit einem früheren Gerücht in Verbindung, nach dem Petras Vater in Neustadt als Scharfrichter tätig sein soll. Diese Verbindung ist eine Einordnung des Magazins, keine bestätigte Rollenbeschreibung.

Frühere Leaks nannten die Hauptfigur Anika Adler. Ob Petra und Anika dieselbe Figur unter verschiedenen Entwicklungsnamen sind, lässt sich bislang nicht klären. Auch die behauptete Verbindung zur Familie Auditore stammt aus älteren Gerüchten; aus den neuen Beschreibungen allein ergibt sie sich nicht.

Eine Heilerin könnte Petra Zuflucht bieten

Mehr über einen möglichen Handlungsabschnitt verrät die Beschreibung von Mutter Gertrud. Die frühere Dorfheilerin soll nach einer Krankheitswelle der Hexerei beschuldigt worden sein und seither zurückgezogen leben. Sie habe Brigitte einst im Umgang mit Heilkräutern unterrichtet und biete Petra nun Schutz vor einer Gruppe namens „Order of the Lamb“. Als nächstes gefährliches Ziel wird Augsburg genannt. Welche Rolle dieser Orden innerhalb der Assassin’s-Creed-Welt spielt, geht aus den bislang bekannten Angaben nicht hervor.

Die Casting-Beschreibungen nennen weitere mögliche Figuren, darunter Bruno, Anton und eine Frau namens Anna. MP1st vermutet wegen Annas anders angelegtem Profil eine Verbindung zur Gegenwartshandlung der Reihe. Auch das bleibt Spekulation.

Offiziell hält sich Ubisoft weiter zurück. Der Entwickler beschreibt Codename Hexe bislang als düstere, erzählerisch geprägte Assassin’s-Creed-Erfahrung vor einem bedeutenden historischen Hintergrund. Konkrete Figuren, Schauplätze und einen Veröffentlichungstermin hat Ubisoft nicht angekündigt.

Was wissen wir bislang über Assassin’s Creed Hexe?

Offiziell bestätigt ist bislang nur der grobe Rahmen: Ubisoft Montreal entwickelt Codename Hexe als düsteres, erzählerisch geprägtes Assassin’s Creed, das zu einem bedeutenden historischen Zeitpunkt spielt. Ubisoft hat weder einen Veröffentlichungstermin noch die Hauptfigur oder einen konkreten Schauplatz genannt.

Aus Leaks stammen dagegen die Hinweise auf Hexenverfolgungen im heutigen Deutschland, eine Protagonistin namens Anika beziehungsweise Petra, ihre mögliche Verbindung zur Familie Auditore und nun die Casting-Beschreibungen rund um Mutter Gertrud, den „Order of the Lamb“ und Augsburg. Ob diese Angaben im fertigen Spiel zutreffen und welche der genannten Namen bleiben, ist offen.

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