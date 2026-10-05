Gears of War: E-Day erhält negative Bewertungen wegen „Woke“-Vorwürfen

Gears of War: E-Day ist seit dem 1. Oktober im Vorabzugang spielbar, der reguläre Release folgt morgen. Neben Kritik an Kampagne und Technik tauchen bereits Bewertungen und Diskussionen auf, die sich vor allem an queeren Inhalten stören. In einem Steam-Thread werden unter dem Stichwort „woke“ etwa Pride-Flaggen und weibliche Figuren angegriffen.

Pride-Flaggen und eine neue Figur sorgen für Streit

Auslöser der Diskussion sind unter anderem Pride-Flaggen, die Spieler im Multiplayer für ihr Profil auswählen können. Hinzu kommt Kritik an Mags, einem neuen Mitglied von Marcus’ Einheit. In Steam-Diskussionen werden diese Punkte unter dem Schlagwort „woke“ zusammengefasst. Einige Nutzer stören sich schon an ihrer bloßen Präsenz im Spiel; andere fragen sich, weshalb sie bei einem Gears of War mit Locust, Kettensägen und Deckungskämpfen überhaupt so viel Aufmerksamkeit bekommen.

Auch in negativen Nutzerrezensionen taucht der Vorwurf auf. Das heißt allerdings nicht, dass jede schlechte Bewertung aus diesem Grund vergeben wurde. Spieler kritisieren ebenso technische Fehler oder einzelne Entscheidungen bei der Kampagne.

Die bisherigen Wertungen erzählen eine andere Geschichte

Trotz der Diskussion fällt das Nutzerurteil auf Steam bislang überwiegend positiv aus. Dort können Spieler seit dem Vorabzugang am 1. Oktober Rezensionen schreiben. Der reguläre Start am 6. Oktober dürfte weitere Bewertungen bringen – auch von Leuten, die keine teurere Edition für den früheren Zugang gekauft haben.

Bei den Tests der Fachpresse stehen andere Fragen im Mittelpunkt. Viele Redaktionen loben die wuchtigen Kämpfe und die technische Präsentation. Uneinigkeit gibt es vor allem bei der Geschichte, dem Tempo und den größeren, frei erkundbaren Abschnitten. Die konkreten Wertungen und Kritikpunkte haben wir in unserem Testüberblick zu Gears of War: E-Day zusammengetragen.

Für das Gesamtbild lohnt sich deshalb ein Blick auf die Begründungen hinter den Noten. Eine Rezension über Kämpfe, Koop oder technische Probleme sagt etwas anderes über das Spiel aus als ein Kommentar, der sich hauptsächlich über eine auswählbare Flagge aufregt.

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