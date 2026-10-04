Mega-Drive-Klassiker Vixen 357 kehrt 2026 auf Steam zurück, mit Komfortfunktionen

Fast 34 Jahre nach seinem Japan-Debüt erhält ein beinahe vergessenes Strategie-Rollenspiel für Segas Mega Drive eine neue Chance. Vixen 357 soll noch im Jahr 2026 für den PC erscheinen und erstmals über Steam bequem für ein internationales Publikum zugänglich werden.

Das Original kam am 23. Oktober 1992 ausschließlich in Japan auf den Markt. Die neue Fassung wird von Extreme entwickelt, während Ratalaika Games und Shinyuden als Publisher auftreten. Ein konkreter Veröffentlichungstermin und ein Preis stehen bislang nicht fest.

Rundenstrategie mit Mechs und dauerhaften Verlusten

Worum geht es in Vixen 357? Die Handlung versetzt euch in das Jahr 2396. Nachdem der hochmobile Kampfroboter VECTOR als Nachfolger des bisherigen Waffensystems SERD entwickelt wurde, gerät die Basis der Spezialeinheit Slash während einer Trainingsmission ins Visier eines unbekannten Angreifers.

Im Mittelpunkt stehen rundenbasierte Gefechte auf klassischen Rasterkarten. Insgesamt umfasst die Kampagne 16 taktische Einsätze, in denen zahlreiche Einheiten bewegt, Gegner angegriffen und unterschiedliche Missionsziele erfüllt werden müssen. Charaktere können dabei frei verschiedenen VECTOR-Modellen zugeteilt werden, wodurch sich die eigene Truppe an die Anforderungen der jeweiligen Karte anpassen lässt.

Besonders gnadenlos fällt das Permadeath-System aus. Werden Piloten oder Maschinen im Kampf zerstört, bleiben diese Verluste dauerhaft bestehen und können den weiteren Verlauf der Kampagne beeinflussen. Zusätzlich verspricht die Steam-Seite erzählerische Entscheidungen, durch die eure Handlungen und das Überleben einzelner Figuren eine größere Bedeutung erhalten.

Moderne Funktionen erleichtern den Klassiker

Welche Neuerungen bietet die Steam-Version? Trotz der originalgetreuen 16-Bit-Präsentation bekommt Vixen 357 mehrere Komfortfunktionen. Eine Rückspulfunktion erlaubt es, Fehler zu korrigieren, während der Turbo-Modus langwierige Kampfsequenzen und gegnerische Züge beschleunigt.

Hinzu kommen frei nutzbare Speicherstände, mit denen sich der Fortschritt an nahezu jeder Stelle sichern lässt. Wer die anspruchsvolle Kampagne entspannter erleben möchte, kann außerdem integrierte Cheats aktivieren. Dazu gehören unter anderem Unverwundbarkeit und weitere Hilfen, die den Schwierigkeitsgrad deutlich reduzieren können.

Verschiedene Bildschirmfilter sollen auf Wunsch den Look eines alten Röhrenmonitors nachbilden oder das Bild in Schwarz-Weiß darstellen. Eine digitale Galerie mit Illustrationen, Postern, Verpackungsdesigns und weiteren Materialien der ursprünglichen Veröffentlichung rundet das Paket ab.

Die Steam-Fassung unterstützt Texte auf Englisch, Spanisch und Japanisch. Eine deutsche Übersetzung ist aktuell nicht aufgeführt. Interessierte können Vixen 357 bereits auf ihre Wunschliste setzen, wobei eine Veröffentlichung rund um den 34. Geburtstag am 23. Oktober 2026 zwar passend wäre, bislang aber nicht angekündigt wurde.

Habt ihr Interesse an diesem beinahe vergessenen Mega-Drive-Klassiker oder schreckt euch das Permadeath-System ab? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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