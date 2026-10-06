LEGO-Fan baut Hatsune Miku aus Delfin-Set um – ohne zusätzliche Steine

Aus einem LEGO-Set mit Delfinen wird plötzlich Hatsune Miku: Der kreative Baumeister Minute_Food_2881 hat das Creator 3-in-1-Set Meerestiere: Wunderschöne Delfine vollständig umgebaut. Besonders beeindruckend ist, dass für die große Figur kein einziger zusätzlicher Stein benötigt wurde.

Unter dem Namen CreationCaravan veröffentlicht der LEGO-Fan regelmäßig eigene Modelle. Die neue Kreation trägt den Namen Ocean Queen Miku und zeigt, welches Potenzial selbst in einem Set steckt, das ursprünglich ausschließlich für maritime Tiermodelle gedacht ist.

Eine virtuelle Sängerin aus 542 Teilen

Wie wurde Hatsune Miku aus einem Delfin-Set gebaut? Die auffälligen türkisen und transparenten Elemente der Wellen bilden Mikus lange Haare. Durch ihre Form und Farbe passen die Steine erstaunlich gut zum bekannten Erscheinungsbild der virtuellen Sängerin.

Externer Inhalt von Reddit Beim Anzeigen wird eine Verbindung zu Reddit hergestellt. Die Freigabe gilt nur für diese Einbettung. Reddit-Inhalt anzeigen Extern öffnenDatenschutzerklärung Nicht geladen

Bauteile, die normalerweise für die Körper der Delfine, das Seepferdchen oder die Krabbe vorgesehen sind, verwandeln sich in Kleidung und Gliedmaßen. Die beigefarbenen Steine des Meeresbodens dienen dagegen als Hautpartien. Aus übrig gebliebenen Elementen wie den ursprünglich als Algen eingesetzten Teilen entstand außerdem ein kleines Zepter.

Die Konstruktion nutzt ausschließlich die 542 Teile des Sets mit der Nummer 31385. LEGO sieht offiziell drei Modelle vor: einen erwachsenen Delfin mit Jungtier auf einer Welle, ein bewegliches Seepferdchen sowie eine Krabbe mit Qualle und Meerespflanzen. Alle Varianten werden aus demselben Steinevorrat gebaut und können daher nicht gleichzeitig aufgestellt werden.

Ein vielseitiges Set für kreative Umbauten

Warum eignet sich Meerestiere: Wunderschöne Delfine so gut für eigene Modelle? Vor allem die ungewöhnliche Farbauswahl eröffnet zahlreiche Möglichkeiten. Die Mischung aus Türkis, Blau, transparenten Elementen und sandfarbenen Steinen liefert Baumeistern deutlich mehr Spielraum, als das maritime Thema zunächst vermuten lässt.

Minute_Food_2881 hat das Set bereits mehrfach zweckentfremdet. Zuvor entstanden daraus unter anderem der Millennium Falke sowie die beiden Pokémon Arktos und Amonitas. Die Hatsune-Miku-Figur dürfte dennoch zu den auffälligsten Umbauten gehören, da die Wellensteine beinahe perfekt zur charakteristischen Frisur der Figur passen.

Hatsune Miku wurde ursprünglich 2007 für Vocaloid 2 veröffentlicht und entwickelte sich anschließend zu einem weltweiten Internetphänomen. Seitdem war sie Teil zahlreicher Kooperationen, darunter Projekte mit Pokémon, Fortnite und Magic: The Gathering. Der LEGO-Umbau erweitert diese lange Liste zwar nicht offiziell, zeigt aber erneut die große Reichweite der Figur innerhalb verschiedener Fan-Communitys.

LEGO setzt bewusst auf freie Bauideen

Was macht solche LEGO-Eigenkreationen besonders? In der Community werden individuelle Modelle häufig als MOC bezeichnet, kurz für My Own Creation. Dabei ignorieren Baufans die mitgelieferten Anleitungen und verwenden die vorhandenen Steine für vollständig neue Figuren, Fahrzeuge oder Schauplätze.

Meerestiere: Wunderschöne Delfine ist in Deutschland für 49,99 Euro erhältlich und wird ab einem Alter von neun Jahren empfohlen. Neben den offiziellen Bauanleitungen für die drei Meerestiermodelle liefert die Hatsune-Miku-Kreation nun eine weitere Idee dafür, was mit den enthaltenen Teilen möglich ist.

Wie gefällt euch Ocean Queen Miku und welches Motiv würdet ihr aus dem Delfin-Set bauen? Schreibt uns eure Ideen in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab