Nocturne auf Steam – Rollenspiel mit Rhythmuskämpfen kommt bestens an

Mit Nocturne sorgt ein ungewöhnliches Rollenspiel auf Steam für Aufsehen. Der Titel von Pracy Studios verbindet klassische RPG-Systeme mit konsequentem Rhythmus-Gameplay und erinnert damit an die musikalische Action von Hi-Fi Rush. Seit der Veröffentlichung am 22. September 2026 fallen die Reaktionen ausgesprochen positiv aus.

Aktuell kommt Nocturne auf 99 Prozent positive Bewertungen bei mehr als 500 Rezensionen. Steam führt den Indie-Titel damit als äußerst positiv bewertet. Für das kleine Entwicklerteam ist das ein beachtlicher Erfolg, schließlich befand sich das Projekt rund zehn Jahre lang in Entwicklung.

Eine digitale Welt nach dem Ende der Menschheit

Worum geht es in Nocturne? Die Handlung spielt lange nach dem Verschwinden der Menschheit. Zurückgeblieben ist ein digitales Jenseits, das ungefähr 1.000 Jahre lang verstummt war. Bei der Erkundung dieser zerfallenden virtuellen Welt trifft die Hauptfigur auf ungewöhnliche Charaktere und beschäftigt sich mit Fragen rund um Tod, Erinnerungen und die Bedeutung des Lebens.

Abseits der Kämpfe orientiert sich Nocturne an klassischen Rollenspielen. Dazu gehören Stufenaufstiege, Charakterwerte, Ausrüstung, Gegenstände, Geschäfte, Bossgegner, Geheimnisse und frei erkundbare Gebiete. Die Kampagne soll mehr als zehn Stunden dauern und eine Geschichte mit über 100.000 Wörtern erzählen.

Pracy Studios wollte von Anfang an kein Rollenspiel entwickeln, das Rhythmusmechaniken lediglich als gelegentliches Minispiel verwendet. Stattdessen sollte sich Nocturne sowohl wie ein vollwertiges RPG als auch wie ein eigenständiges Rhythmusspiel anfühlen. Bereits die Demo zum Steam Next Fest half dabei, vor der Veröffentlichung ein größeres Publikum auf das Projekt aufmerksam zu machen.

Rhythmusduelle statt gewöhnlicher Rundengefechte

Wie funktioniert das Kampfsystem? In den Auseinandersetzungen verwandelt sich Nocturne in ein Rhythmusspiel mit vier Spuren. Noten müssen im richtigen Moment getroffen und längere Eingaben gehalten werden. Gelungene Aktionen erzeugen Energie, die anschließend für Angriffe und weitere taktische Möglichkeiten eingesetzt werden kann.

Besonders gutes Timing ermöglicht kritische Treffer oder unterbricht gegnerische Angriffe. Wer zu viele Noten verpasst, verschafft dagegen den Feinden eine Gelegenheit zum Gegenangriff. Einige Begegnungen verändern außerdem die Darstellung der Spuren oder beeinflussen auf andere Weise, wie die Musik gelesen werden muss.

Damit der ungewöhnliche Genre-Mix nicht nur Rhythmusprofis anspricht, stehen sechs Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Zusätzlich lässt sich Autoplay aktivieren. Dadurch können sich Fans, die vor allem an der Handlung und dem Soundtrack interessiert sind, auf die Geschichte konzentrieren, ohne an anspruchsvollen Notenfolgen zu scheitern.

Eine Alternative für Fans von Hi-Fi Rush

Warum erinnert Nocturne an Hi-Fi Rush? Beide Spiele behandeln Musik nicht nur als akustische Begleitung, sondern als zentralen Bestandteil des Gameplays. Hi-Fi Rush integriert den Takt in schnelle dreidimensionale Charakteraction, während Nocturne jede Begegnung in ein eigenständiges Rhythmusduell verwandelt.

Insgesamt bietet Nocturne 101 spielbare Musikstücke. Besiegte Gegner und ihre Songs können im Arcade-Modus erneut herausgefordert werden, um bessere Punktzahlen zu erreichen. Für zusätzliche musikalische Wucht sorgt die Bossmusik, die live vom Slovak National Symphony Orchestra eingespielt wurde.

Gemeinsam mit Titeln wie Metal: Hellsinger und Fretless: The Wrath of Riffson zeigt Nocturne, wie flexibel sich Rhythmusmechaniken mit anderen Genres kombinieren lassen. Die starke Steam-Wertung deutet darauf hin, dass Pracy Studios nach einem Jahrzehnt Entwicklungszeit den richtigen Ton getroffen hat. Eine deutsche Sprachfassung bietet das ausschließlich für Einzelspieler ausgelegte PC-Rollenspiel derzeit allerdings nicht.

Was haltet ihr von der Mischung aus klassischem Rollenspiel und Rhythmusspiel? Würdet ihr Nocturne ausprobieren oder bleibt Hi-Fi Rush für euch die erste Wahl? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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