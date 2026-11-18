Jason und Lucia bei einer Konfrontation in einem Haus.

Grand Theft Auto VI setzt auf den PlayStation-Konsolen zum Start auf 30 Bilder pro Sekunde. Während die PS5 Pro dieses Ziel im normalen Spielbetrieb nahezu konstant erreicht, muss die reguläre PS5 laut einer ausführlichen Technik-Analyse mit spürbaren Einbrüchen kämpfen.

Vor allem bei schnellen Fahrten durch dicht belebte Gebiete und in actionreichen Szenen sinkt die Bildrate teilweise in den mittleren 20-FPS-Bereich. In besonders aufwendigen Situationen wurden sogar Werte in den niedrigen 20ern gemessen, die auf der Basis-PS5 nicht immer sofort wieder auf 30 FPS steigen.

Basis-PS5 kann 30 FPS nicht konstant halten

Die von Digital Foundry untersuchten PlayStation-Versionen rendern intern offenbar mit 2.560 mal 1.440 Pixeln. Auf der regulären PS5 wird das Bild anschließend mit einem räumlichen Upscaling-Verfahren auf eine höhere Ausgabeauflösung gebracht.

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Die PS5 Pro verwendet dagegen PlayStation Spectral Super Resolution, kurz PSSR. Dadurch wirkt das Bild sichtbar schärfer und feine Details bleiben insbesondere in Bewegung besser erhalten. Rockstar Games nennt für alle Konsolenversionen offiziell 30 FPS als Ziel, bestätigt für die PS5 Pro aber zusätzliche Grafikvorteile durch PSSR und Raytracing-Schatten.

Merkmal PlayStation 5 PlayStation 5 Pro Interne Auflösung 1.440p 1.440p Upscaling Räumliches Upscaling PSSR auf 4K-Ausgabe Bildrate 30 FPS mit Einbrüchen Nahezu konstante 30 FPS Raytracing-Schatten Nein Ja

Auf der Basis-PS5 treten die Abweichungen nicht ausschließlich in künstlichen Belastungstests auf. Auch gewöhnliche Fahrten durch Vice City können die Bildrate unter die Zielmarke drücken. Wenn zahlreiche Fahrzeuge, Passanten, Effekte und komplexe Beleuchtung gleichzeitig berechnet werden, bleiben die Werte teilweise über längere Abschnitte im mittleren 20-FPS-Bereich.

PS5 Pro bietet das stabilere Gesamtpaket

Die PS5 Pro hält die anvisierten 30 FPS während des normalen Spielverlaufs deutlich zuverlässiger. Erst bei bewusst herbeigeführtem Chaos mit zahlreichen Explosionen und zerstörten Fahrzeugen gerät auch das leistungsstärkere Modell kurzzeitig unter Druck. Im Unterschied zur Basis-Konsole stabilisiert sich die Bildrate dort jedoch schnell wieder.

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Damit liefert die PS5 Pro zum Start die technisch beste PlayStation-Version von GTA 6. Neben der stabileren Performance profitiert sie von der deutlich besseren Bildrekonstruktion und den zusätzlichen Raytracing-Schatten. Einen Performance-Modus mit 40 oder 60 FPS gibt es zum Release auf keiner der beiden Sony-Konsolen.

Parallel zur Technik-Analyse sind am 18. November 2026 die ersten Tests erschienen. Grand Theft Auto VI erreicht auf Metacritic einen Metascore von 99 und teilt sich damit den bisherigen Spitzenwert. Der reguläre Start erfolgt laut Rockstar Games am 19. November 2026 um Mitternacht in der jeweiligen Ortszeit für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

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