Die Nominierungen für die diesjährigen The Game Awards sorgen erneut für Diskussionen. Besonders die geringe Berücksichtigung von Crimson Desert stößt auf Unverständnis. Jetzt meldet sich auch ein prominenter Entwickler aus der Branche zu Wort: John „Bucky“ Buckley vom „Palworld“-Studio Pocketpair findet deutliche Worte für die Entscheidung der Jury.

Crimson Desert geht bei den wichtigsten Kategorien leer aus

Am 17. November wurden die Nominierten für die The Game Awards 2026 bekannt gegeben. Während GTA 6 mit insgesamt acht Nominierungen die Liste anführt, fällt die Bilanz für „Crimson Desert“ deutlich bescheidener aus. Das Open World-Abenteuer von Pearl Abyss darf lediglich in der Kategorie „Best Community Support“ auf eine Auszeichnung hoffen.

In den prestigeträchtigen Kategorien „Game of the Year“, „Best Action/Adventure“ und „Best Role-Playing Game“ fehlt der Titel dagegen vollständig. Gerade diese geringe Anerkennung sorgt bei vielen Spielern für Verwunderung. Schließlich gehört „Crimson Desert“ zu den kommerziell erfolgreichsten Veröffentlichungen des Jahres und konnte sich auch bei anderen Preisverleihungen behaupten.

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„Eine furchtbare Schande“

John „Bucky“ Buckley, Head of Publishing and Communications beim Entwicklerstudio Pocketpair, äußerte seinen Unmut öffentlich auf X. Das Unternehmen ist insbesondere durch das Survival-Spiel „Palworld“ bekannt geworden.

Buckley stellte infrage, weshalb „Crimson Desert“ ausschließlich für den Community-Support berücksichtigt wurde. Nicht einmal eine Nominierung als bestes Rollenspiel oder Adventure sei erfolgt. Seine Enttäuschung sei kaum in Worte zu fassen. Die Entscheidung bezeichnete er als „eine furchtbare Schande“.

Damit steht Buckley nicht allein. Auch zahlreiche Spieler kritisierten die Auswahl der Jury in sozialen Netzwerken. Besonders häufig wurde dabei auf die fehlende Berücksichtigung in der Kategorie „Best Action/Adventure“ verwiesen.

Andere Preisverleihungen zeichnen ein völlig anderes Bild

Wie unterschiedlich die Bewertung von „Crimson Desert“ ausfallen kann, zeigen die jüngsten Erfolge des Spiels. Bei den Golden Joystick Awards 2026 wurde die Produktion von Pearl Abyss bereits als „PC Game of the Year“ ausgezeichnet.

Auch bei den Korea Game Awards konnte das Action-Adventure am 18. November einen großen Erfolg feiern. Dort sicherte sich das Spiel gleich acht Auszeichnungen, darunter den begehrten Hauptpreis. Hinzu kamen Ehrungen für Technik, Grafik, Sounddesign, Charaktergestaltung und die internationale Vermarktung. Damit unterstreicht Pearl Abyss die Bedeutung seiner Produktion für die südkoreanische Spielebranche.

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Die unterschiedliche Wahrnehmung wirft zwangsläufig Fragen nach den Bewertungskriterien der einzelnen Preisverleihungen auf. Allerdings unterscheiden sich auch die Abstimmungsverfahren.

So funktioniert die Abstimmung bei den Game Awards

Bei den The Game Awards werden die Nominierungen durch eine internationale Jury aus Medien- und Influencer-Redaktionen bestimmt. Die einzelnen Abstimmungsstellen reichen ihre Favoriten ein, aus denen anschließend die Nominierten hervorgehen. Über die Gewinner entscheidet eine Kombination aus Jury-Stimmen (90 Prozent) und Publikumsabstimmung (10 Prozent).

Interessant ist zudem die Personalie rund um „GTA 6“. Rockstars kommender Blockbuster erhielt bereits vor seiner offiziellen Veröffentlichung acht Nominierungen, darunter in der Kategorie „Game of the Year“. Laut den offiziellen Regeln dürfen allerdings auch Vorabversionen für die Bewertung herangezogen werden.

Ob die Kritik an der Auswahl berechtigt ist, bleibt letztlich eine Frage der persönlichen Einschätzung. Fest steht jedoch, dass „Crimson Desert“ trotz seiner kommerziellen Erfolge und der zahlreichen Auszeichnungen bei den The Game Awards deutlich weniger Beachtung findet als erwartet.

Am 10. Dezember wird sich zeigen, ob Pearl Abyss zumindest den Preis für den Community-Support mit nach Hause nehmen kann.Für Zuschauer in Deutschland startet die Übertragung aufgrund der Zeitverschiebung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 11. Dezember 2026. Los geht es um 1:30 Uhr.

Eine Neuerung gibt es auch bei den Übertragungsplattformen: Neben den etablierten kostenlosen Streaming-Angeboten wird die Veranstaltung 2026 erstmals auch bei Disney+ zu sehen sein. Das Angebot gilt laut Disney allerdings nur in ausgewählten internationalen Märkten.

Wie fandet/findet ihr „Crimson Desert“? Hätte das Action-RPG eurer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit bei den Game Awards verdient? Oder findet ihr das Game überbewertet? Lasst uns eure Meinung gern in den Kommentaren wissen.

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