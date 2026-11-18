Wer in GTA 6 einen Laden überfällt oder mit einem gestohlenen Auto davonfährt, muss nicht zwangsläufig sofort vor einem Streifenwagen fliehen. Entscheidend ist zunächst, ob jemand die Tat bemerkt und meldet. Ist die Polizei alarmiert, reichen Tempo und ein kurzer Vorsprung allein häufig nicht mehr aus: Die Beamten suchen nach den Merkmalen, die Zeugen und Kameras von Jason, Lucia und ihrem Fahrzeug erfasst haben.

Die ersten Tests beschreiben damit eine Fahndung, die über die bekannten Sterne hinausgeht. Dieser Guide erklärt, was über Wanted Level und Heat bekannt ist, welche Fluchtwege die Tester tatsächlich ausprobiert haben und wo konkrete Angaben zu Polizeieinheiten noch fehlen.

So funktioniert das Polizeisystem in GTA 6

Das bekannte Wanted Level bleibt erhalten. Wer die Polizei auf sich aufmerksam macht, erhält Fahndungssterne und wird je nach Situation verfolgt. Neu ist vor allem, wie die Fahndung ausgelöst und nach einem verlorenen Sichtkontakt fortgesetzt wird.

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Im Test von TheSixthAxis kann ein Überfall unbemerkt bleiben, wenn Jason und Lucia leise vorgehen. Zeugen können dagegen die Cops rufen. Auch der GamesRadar+-Test beschreibt, dass die Polizei mehrere Merkmale gleichzeitig verfolgt, statt nur das zuletzt gesehene Fahrzeug zu jagen. Damit hängt eine Flucht stärker davon ab, was während der Tat sichtbar war.

Im Kotaku-Review meldeten Passanten nach Schüssen an einer Tankstelle den Vorfall und die Position der Spielfigur. Der Tester beschreibt außerdem, dass Beamte Beobachtungen über Funk weitergeben. Das erklärt, warum eine Flucht durch dicht belebte Straßen anders verlaufen kann als ein unbemerkter Einbruch: Nicht allein die Straftat, sondern auch die anschließende Meldung verändert die Lage.

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Das bedeutet nicht, dass jeder kleine Regelverstoß einen langwierigen Ermittlungsfall auslöst. GamesRadar+ empfindet das System bei niedrigeren Fahndungsstufen gelegentlich sogar als frustrierend, weil es auf beiläufige Delikte reagiert. Bei größeren Raubzügen macht die Kombination aus unmittelbarer Verfolgung und anhaltender Suche für den Tester dagegen den besonderen Reiz aus.

Wie viele Fahndungssterne gibt es?

GTA 6 hat wieder sechs Fahndungssterne. GamesRadar+ nennt die Rückkehr der sechsten Stufe ausdrücklich in seinem Review. GTA 5 endete bei fünf Sternen; allein diese Zahl ist also eine sichtbare Änderung.

Die Sterne zeigen weiterhin an, wie ernst die unmittelbare Fahndung ist. Eine vollständige, aus Originaltests belegte Zuordnung nach dem Muster „ab Stern drei kommt genau diese Einheit“ liegt allerdings nicht vor. Eine solche Tabelle würde mehr Genauigkeit vortäuschen, als die Quellen derzeit hergeben. Für die praktische Flucht ist ohnehin entscheidend, welche Beschreibung die Polizei von euch besitzt und ob sie euch noch direkt sieht.

Das Heat-System: Was weiß die Polizei über euch?

Heat beschreibt die Informationen, die nach einer Straftat über die Verdächtigen bekannt sind. Der ausführliche Edge-Bericht bei GamesRadar+ nennt die körperliche Beschreibung, Kleidung, mitgeführte Waffe, einen möglichen Partner und Aufnahmen von Überwachungskameras. Im HUD erscheinen dazu Symbole, die den Stand der Fahndung sichtbar machen.

Wanted Level und Heat erfüllen damit unterschiedliche Aufgaben: Die Sterne stehen für den aktuellen Fahndungsdruck; Heat beschreibt, wonach die Einsatzkräfte suchen. Wer einem Streifenwagen ausweicht, kann noch immer zu der Person passen, nach der gefahndet wird. Umgekehrt kann eine veränderte Beschreibung helfen, ein Suchgebiet zu durchqueren, obwohl die Polizei dort weiter Ausschau hält.

TheSixthAxis schildert genau diesen zweiten Teil der Flucht: Nach dem Entkommen bleibt ein Bereich der Karte vorübergehend rot markiert. Dort sucht die Polizei weiter nach Personen, auf die die bekannte Beschreibung passt. Der Test nennt keine feste Dauer dieser Suche. Deshalb lässt sich daraus kein allgemeiner Countdown für Heat ableiten.

CCTV, Kleidung und Fahrzeuge

Überwachungskameras sind bei geplanten Raubzügen mehr als Kulisse. Laut TheSixthAxis können Spieler Aufnahmen löschen, um belastendes Material zu beseitigen. Der Guardian-Bericht über Rockstars Gameplay-Vorführung beschreibt außerdem die Möglichkeit, Kameras vor einem Überfall zu deaktivieren oder Aufzeichnungen zu stehlen. Unsere News über die neuen Überfälle ordnet die Vorbereitung genauer ein.

Die Vorbereitung beginnt sogar vor dem ersten Alarm. TheSixthAxis beobachtete, dass offen getragene größere Waffen die Polizei misstrauisch machen können. Auch Passanten reagieren auf eine Maske, wenn Jason oder Lucia damit einen gewöhnlichen Laden betreten. Eine Verkleidung ist also nicht in jeder Situation automatisch unauffällig: Sie kann das Gesicht während der Tat verdecken, aber bereits vorher Aufmerksamkeit auslösen. Wer eine Waffe benötigt, kann sie laut dem Test im eigenen Fahrzeug verstauen und erst zum passenden Zeitpunkt hervorholen. Das macht die Wahl von Ausrüstung und Zeitpunkt zu einem Teil der Planung, nicht nur zu einem Schritt während der Flucht.

Auch die Kleidung zählt. Edge berichtet, dass ein Outfitwechsel die Übereinstimmung mit der Beschreibung verringert. Ebenso kann es helfen, eine offen getragene Waffe abzulegen oder sich von Jason beziehungsweise Lucia zu trennen, falls Zeugen ein Paar beobachtet haben. Das sind Änderungen an den erfassten Merkmalen – kein Zauberschalter, der eine Fahndung immer sofort beendet.

Bei Fahrzeugen muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Erstens kann die Polizei das Auto wiedererkennen, das am Tatort gesehen wurde. Ein Fahrzeugwechsel entfernt laut Edge dieses Merkmal aus der aktuellen Beschreibung. Zweitens besitzen nach dem Bericht manche neueren oder teureren Wagen eigene Tracker; gestohlene Fahrzeuge können gemeldet werden. Ein Tracker ist daher ein separates Risiko beim Autodiebstahl. Eine allgemeine automatische Kennzeichenerkennung ist mit diesen Quellen nicht belegt.

Im GamesRadar+-Review versteckt der Tester Waffen im Kofferraum, wechselt Lucias Kleidung und steigt auf ein anderes Fahrzeug um. Anschließend stellt er Motor und Scheinwerfer ab und duckt sich unter das Lenkrad, während eine Polizeistreife vorbeifährt. Das ist ein konkreter gelungener Fluchtversuch, keine Garantie, dass jede Verfolgung mit derselben Abfolge endet.

So entkommt ihr der Polizei

Die belegten Fluchtmöglichkeiten ergeben eine einfache Reihenfolge: Sichtkontakt lösen, bekannte Merkmale verändern und erst dann ein noch aktives Suchgebiet möglichst unauffällig verlassen. Welche Schritte nötig sind, hängt davon ab, was Zeugen und Kameras tatsächlich gesehen haben.

Vor dem Überfall unentdeckt bleiben: Ein stiller Zugang kann laut TheSixthAxis eine Polizeireaktion vermeiden. Bei vorbereiteten Raubzügen lassen sich Kameras deaktivieren oder Aufnahmen entfernen.

Ein stiller Zugang kann laut TheSixthAxis eine Polizeireaktion vermeiden. Bei vorbereiteten Raubzügen lassen sich Kameras deaktivieren oder Aufnahmen entfernen. Abstand schaffen und Deckung nutzen: GamesRadar+ schildert eine Flucht in ein Parkhaus, in dem die Spielfigur kurz aus dem Blickfeld der Streifen gerät.

GamesRadar+ schildert eine Flucht in ein Parkhaus, in dem die Spielfigur kurz aus dem Blickfeld der Streifen gerät. Fahrzeug und sichtbare Ausrüstung wechseln: Ein anderes Auto, abgelegte Waffen und neue Kleidung verringern die Übereinstimmung mit der Fahndungsbeschreibung.

Ein anderes Auto, abgelegte Waffen und neue Kleidung verringern die Übereinstimmung mit der Fahndungsbeschreibung. Als Paar getrennt weitergehen: Wenn Zeugen zwei Täter beschrieben haben, kann das Trennen von Jason und Lucia laut Edge eines der erfassten Merkmale entfallen lassen.

Wenn Zeugen zwei Täter beschrieben haben, kann das Trennen von Jason und Lucia laut Edge eines der erfassten Merkmale entfallen lassen. Im Suchgebiet unauffällig bleiben: Die Polizei kann nach dem Ende der direkten Jagd weiter in einem rot markierten Gebiet suchen. Ein passender Verdacht ist dort weiterhin riskant.

Kotaku zeigt einen zweiten Weg an einem kleinen Laden: Der Tester schildert, dass er das Auto weiter entfernt abstellt, durch den Hintereingang kommt, eine Maske aufsetzt, Kamerabilder zerstört, den Alarm deaktiviert und den Laden ohne Schüsse verlässt. An einem sicheren Ort wechselt er später die Kleidung. Diese Abfolge ist ein Beispiel für einen sorgfältig vorbereiteten Raubzug. Wer dagegen schießt und den Angestellten tötet, löst laut demselben Test schneller Meldungen und einen Polizeieinsatz aus.

Das Spiel verlangt dabei keine einzige vorgeschriebene Fluchtroute. Rob Nelson betont im Guardian-Gespräch, dass Spieler weiterhin absichtlich Chaos anrichten dürfen. Wer eine Situation sorgfältig vorbereitet, bekommt aber mehr Möglichkeiten, eine Eskalation zu vermeiden.

Welche Polizeieinheiten verfolgen euch?

Die bisherigen Vorführungen und Tests zeigen Streifenwagen und Polizeihubschrauber bei größeren Verfolgungsjagden. Im Guardian-Bericht entkommen Jason und Lucia nach einem eskalierten Juwelierüberfall zunächst auf einem gestohlenen Motorrad, während Autos und Hubschrauber nach ihnen suchen.

Für die einzelnen Sternstufen ist damit noch keine vollständige Einsatzliste bestätigt. Insbesondere Straßensperren, bewaffnete Spezialeinheiten und bestimmte Fahrzeugtypen sollten nicht automatisch einer konkreten Stufe zugeordnet werden. Sobald sich die Reaktionen systematisch im veröffentlichten Spiel prüfen lassen, kann diese Übersicht ergänzt werden.

Was unterscheidet die Polizei von GTA 5 und GTA 4?

GTA 5 machte die Eskalation vor allem über bis zu fünf Sterne sichtbar. GTA 6 erhöht das Maximum auf sechs und ergänzt die Beschreibung der Verdächtigen im HUD. Der entscheidende Unterschied ist die zweite Ebene der Fahndung: Nach dem Verlust des Sichtkontakts können Kleidung, Auto, Waffe und die Zahl der Täter weiter eine Rolle spielen.

GTA 4 arbeitete bereits mit einem Suchgebiet, aus dem man sich nach dem Abreißen des Sichtkontakts entfernen konnte. Das beschrieb schon eine GameSpot-Vorführung vor dem damaligen Release. GTA 6 knüpft an die Idee einer räumlichen Suche an, berücksichtigt laut den neuen Tests aber zusätzlich, wen die Polizei dort zu erkennen glaubt.

Das macht Fluchten nicht automatisch schwerer. TheSixthAxis empfindet die neue Suche teils sogar als leichter zu umgehen, sobald die Beschreibung verändert wurde. GamesRadar+ lobt dagegen die Spannung großer Verfolgungen. Beide Beobachtungen zeigen, dass die Wirkung des Systems von Tat, Umgebung und Spielweise abhängt.

Häufige Fragen zum Polizeisystem

Hat GTA 6 sechs Fahndungssterne?

Ja. GamesRadar+ beschreibt im Review die Rückkehr der sechsten Stufe. Wie jede einzelne Stufe die Polizeikräfte verändert, ist damit noch nicht vollständig dokumentiert.

Kann die Polizei Jason und Lucia nach einem Fahrzeugwechsel weiter suchen?

Ja. Ein Fahrzeugwechsel kann die Übereinstimmung mit der bekannten Autobeschreibung verringern. Andere Merkmale wie Kleidung oder die Zahl der Täter können aber weiterhin bekannt sein.

Was bringen Masken und das Löschen von Kamerabildern?

Masken können das Gesicht bei einer Straftat verdecken. Gelöschte Überwachungsaufnahmen beseitigen laut TheSixthAxis eine mögliche Beweisquelle. Beides ersetzt nicht die Flucht, wenn die Polizei euch bereits unmittelbar verfolgt.

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