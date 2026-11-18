In GTA 6 geht es nicht nur um wilde Verfolgungsjagden, spektakuläre Raubüberfälle und das kriminelle Leben in Vice City. Auch Sex, Nacktheit und zwischenmenschliche Beziehungen spielen eine Rolle. Rockstar Games zeigt ein ausschweifendes Nachtleben mit Stripclubs, während die Beziehung zwischen Jason und Lucia sogar durch eure eigenen Entscheidungen beeinflusst wird.

Doch wie weit geht Rockstar diesmal? Welche erotischen Inhalte erwarten euch und welche Möglichkeiten bietet das Spiel abseits der Hauptgeschichte?

Sex, Nacktheit und Stripclubs in GTA 6

Dass GTA 6 einige ziemlich freizügige Inhalte zu bieten hat, steht bereits fest. Die amerikanische Altersfreigabestelle ESRB führt ausdrücklich „Nudity“ (Nacktheit) und „Strong Sexual Content“ (starke sexuelle Inhalte) auf.

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Damit setzt Rockstar seine Tradition fort, auch erwachsene Themen in die offene Spielwelt einzubauen. Bereits GTA 5 enthielt Stripclubs, erotische Tänze und Begegnungen mit Prostituierten.

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Wie genau GTA 6 solche Inhalte umsetzt, verrät die Altersfreigabe allerdings nicht. Klar ist aber, dass sich Rockstar beim Nachtleben von Vice City offenbar nicht zurückhält.

Auch in Deutschland ist das Spiel ausschließlich für Erwachsene freigegeben. Die USK hat GTA 6 mit der Kennzeichnung „Keine Jugendfreigabe“ versehen.

Welche Stripclubs gibt es in GTA 6?

Mindestens zwei entsprechende Schauplätze sind bereits bekannt.

Einer davon ist das Jack of Hearts in Vice City. Der Club steht mit Boobie Ike in Verbindung, einem Geschäftsmann, der laut Rockstar sein Geld unter anderem mit Stripclubs verdient.

Ein weiterer Schauplatz ist das Delights Cabaret in Port Gellhorn. Der Name ist auf einem offiziellen Bild aus Rockstars Launch-Galerie zu erkennen.

Auch die ersten internationalen Tests bestätigen, dass Stripclubs zum Nachtleben von Leonida gehören. Game Informer erwähnt beispielsweise eine inszenierte Sequenz in einem solchen Club.

Ob ihr dort wie in GTA 5 private Tänze buchen oder weitere Angebote nutzen könnt, bleibt vorerst offen.

Jason und Lucia: Eure Entscheidungen beeinflussen die Beziehung

Besonders interessant ist die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren. Jason Duval und Lucia Caminos sind nicht einfach nur zwei Kriminelle, die gemeinsam auf Beutezug gehen. Ihre Partnerschaft bildet einen wichtigen Bestandteil der Geschichte.

Und wie die ersten internationalen Tests zeigen, könnt ihr diese Beziehung durch euer Verhalten beeinflussen.

GamesRadar+ beschreibt beispielsweise, dass freundliche Gesten die beiden einander näherbringen, während Gleichgültigkeit für Distanz sorgen kann.

Zu den möglichen gemeinsamen Aktivitäten gehören unter anderem:

Händchenhalten und persönliche Gespräche

Gemeinsame Trainingseinheiten

Telefonate und Ausflüge

Dates in Restaurants und Bars

Auch TheSixthAxis berichtet über Auswirkungen eurer Entscheidungen. Wer seinen Partner beispielsweise während einer Flucht einfach zurücklässt, muss damit rechnen, dass sich das negativ auf die Beziehung auswirkt.

Eurogamer erwähnt zudem eine optionale Mission, in der Jason Blumen besorgt. Außerdem gibt es offenbar Benachrichtigungen zum aktuellen Beziehungsstatus, die sich bei Bedarf im Menü deaktivieren lassen.

Damit erhält die Partnerschaft zwischen Jason und Lucia eine spielerische Bedeutung, die über gewöhnliche Zwischensequenzen hinausgeht.

Ob ihr die Beziehung sogar vollständig scheitern lassen könnt oder unterschiedliche romantische Enden möglich sind, bleibt eine der spannenden offenen Fragen.

Gibt es Romanzen mit anderen Charakteren?

Während die Beziehung zwischen Jason und Lucia einen zentralen Platz einnimmt, ist über mögliche Romanzen mit anderen Figuren bislang wenig bekannt.

In früheren GTA-Spielen gab es bereits unterschiedliche Formen von Dating und romantischen Begegnungen. GTA 4 bot beispielsweise die Möglichkeit, mit verschiedenen Frauen auszugehen.

Für GTA 6 ist bislang jedoch kein vergleichbares Dating-System mit frei wählbaren Partnern bestätigt.

Auch bei Begegnungen mit Prostituierten oder privaten Tänzen in Stripclubs ist noch unklar, welche Möglichkeiten Rockstar tatsächlich eingebaut hat.

Wie freizügig ist GTA 6 im Vergleich zu GTA 5?

Rockstar Games ist für seinen oft ziemlich derben Humor und den Umgang mit erwachsenen Themen bekannt. Sexuelle Inhalte gehören deshalb schon seit vielen Jahren zur GTA-Reihe.

In GTA: San Andreas sorgte insbesondere die berüchtigte „Hot Coffee“-Kontroverse für Schlagzeilen. Dabei ging es um ein ursprünglich nicht regulär zugängliches sexuelles Minispiel, das später durch Modifikationen bekannt wurde.

GTA 4 setzte unter anderem auf Dating-Aktivitäten und entsprechende Inhalte im Nachtleben von Liberty City.

In GTA 5 konnten Spieler wiederum Stripclubs besuchen, Lapdances erleben und Prostituierte aufsuchen.

GTA 6 führt diese erwachsene Ausrichtung offensichtlich fort. Gleichzeitig scheint Rockstar mit Jason und Lucia deutlich mehr Gewicht auf eine persönliche Beziehung zu legen, die auch spielerisch beeinflusst werden kann.

Die wichtigsten Fragen zu Sex und Romanzen in GTA 6

Gibt es Sexszenen und Nacktheit?

Ja. Die amerikanische ESRB-Einstufung nennt ausdrücklich Nacktheit und starke sexuelle Inhalte. Auch regionale PlayStation-Store-Hinweise sprechen von Sexszenen.

Kann man die Beziehung zwischen Jason und Lucia beeinflussen?

Ja. Mehrere internationale Tests bestätigen, dass gemeinsame Aktivitäten und euer Verhalten Auswirkungen auf die Beziehung haben.

Gibt es Stripclubs?

Ja. Mit Jack of Hearts und Delights Cabaret sind bereits zwei entsprechende Schauplätze bekannt. Auch internationale Tests erwähnen Stripclubs.

Kann man andere Charaktere daten?

Ein frei nutzbares Dating-System mit anderen NPCs ist bislang nicht bestätigt. Im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen Jason und Lucia.

Gibt es Prostituierte und private Tänze?

Solche Inhalte waren bereits in früheren GTA-Spielen vorhanden. Welche entsprechenden Möglichkeiten GTA 6 bietet, ist derzeit noch nicht vollständig bekannt.

Welche Altersfreigabe hat GTA 6?

In Deutschland hat GTA 6 die USK-Freigabe ab 18 Jahren erhalten. In Nordamerika ist das Spiel von der ESRB als Mature 17+ eingestuft.

Auch auf Englisch verfügbar: Diesen Guide zu Sex, Romanzen und Nacktheit in GTA 6 findet ihr ebenfalls auf unserer englischsprachigen Schwesterseite GTADB.

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