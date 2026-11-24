„Feng Shui“ spielt fast vollständig in Jasons Haus: Cal möchte das Wohnzimmer für Lucias Rückkehr umstellen und startet danach zwei Spiele auf seiner Konsole. Wenn ihr beim Couchtisch oder in „Tenebrae Lux“ hängen bleibt, führen euch die folgenden Schritte ohne Umwege bis zum nächsten Morgen.

Kapitel: 1 („Just Like Paradise“), zehnter Eintrag unserer Missionsübersicht.

1 („Just Like Paradise“), zehnter Eintrag unserer Missionsübersicht. Voraussetzung: „Island Dreams“ abgeschlossen und Cals Nachricht erhalten; ihr spielt Jason.

„Island Dreams“ abgeschlossen und Cals Nachricht erhalten; ihr spielt Jason. Auftraggeber und Start: Cal Hampton; die Markierung erscheint bei Jasons Haus in Key Lento, Mariana County.

Cal Hampton; die Markierung erscheint bei Jasons Haus in Key Lento, Mariana County. Ziele: Mit Cal aufs Sofa setzen, Fernseher, Couchtisch, Sofa und Stuhl umstellen, „Tenebrae Lux“ und „Street Trash III“ spielen.

Mit Cal aufs Sofa setzen, Fernseher, Couchtisch, Sofa und Stuhl umstellen, „Tenebrae Lux“ und „Street Trash III“ spielen. Belohnung: Keine gesonderte Geld- oder Waffenbelohnung. Nach der Nacht führt Lucias Anruf zur Vorbereitung ihrer Abholung.

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Cal treffen und das Wohnzimmer umstellen

Geht nach Cals Nachricht über die Außentreppe in Jasons Haus. Holt bei Bedarf die Bierflaschen aus dem Kühlschrank in der Küche und setzt euch mit Cal auf das Sofa, sobald die entsprechende Interaktion erscheint. Stellt zuerst den Fernseher um. Danach ist der Couchtisch an der Reihe. Haltet beim Anheben auf PlayStation L2 und R2 gleichzeitig gedrückt, auf Xbox LT und RT, und bewegt das Möbelstück mit dem linken Stick. Cal ändert beim Couchtisch mehrfach seine Meinung. Folgt jeweils seiner aktuellen Ansage und der eingeblendeten Richtung. Ihr müsst keinen versteckten „richtigen“ Platz erraten; die nächste Möbelinteraktion erscheint, wenn dieser Schritt abgeschlossen ist. Rückt anschließend das Sofa mit derselben Hebesteuerung. Beim Stuhl unter dem Fenster nutzt ihr dagegen die normale „Bewegen“-Interaktion. Setzt euch danach wieder zu Cal.

Bildquelle: Rockstar Games

Tenebrae Lux: So kommt ihr weiter

Das erste JoySystem-Spiel ist „Tenebrae Lux“, ein schwarzweißes Erkundungsspiel. Folgt dem Weg zu den kleinen Brettfeldern, wenn ihr den Abschnitt aktiv spielen möchtet. In den ersten Rätseln schlagen die Figuren mit Spitzen beziehungsweise drei Erhebungen die flachen Figuren; räumt die Felder entsprechend leer. Nach den frühen Rätseln wechselt die Szene zurück zu Jason und Cal.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Ihr müsst nicht die gesamte Spielwelt von „Tenebrae Lux“ lösen. Ein möglicher Weg ist, das Minispiel-Menü zu öffnen und „Spiel verlassen“ zu wählen. Falls eure Version diese Option an der Stelle nicht anbietet, spielt die ersten Brettfelder weiter und folgt der aktuellen Missionsanzeige.

Bildquelle: Rockstar Games

Street Trash III beenden und Lucias Anruf abwarten

Danach startet „Street Trash III: Dezombifier“, ein Zombiespiel aus der Draufsicht. Bewegt eure Figur und schießt auf die Gegner, solange ihr möchtet. Für „Feng Shui“ ist kein Highscore nötig: Wenn die Zombies euch erwischen, endet die Runde und die Handlung im Wohnzimmer läuft weiter.

Bildquelle: Rockstar Games

Nach der Nacht mit Cal wacht Jason am nächsten Morgen auf. Nehmt Lucias Anruf entgegen. Sie kündigt ihre Entlassung an und bittet Jason unter anderem, Kleidung bei Andy abzuholen. „Heimkehr“ beginnt mit der Abholung, sobald der entsprechende Auftrag nach einem weiteren Anruf verfügbar ist; in der Zwischenzeit könnt ihr optionale Vorbereitungen erledigen.

Die nächsten Schritte betreffen vor allem die Beziehung zwischen Jason und Lucia.

Vorherige Hauptmission: „Island Dreams“. Danach: „Heimkehr“. Weitere Kapitel und bereits veröffentlichte Lösungen stehen in unserer GTA-6-Komplettlösung.

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