Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von GTA 6 ist auf der PlayStation 5 bereits die erste Platin-Trophäe aufgetaucht. Der PSN-Account Danpool85 wird beim inoffiziellen Trophäen-Tracker PSNProfiles als erster Nutzer geführt, der sämtliche 55 Trophäen des Open-World-Spiels freigeschaltet hat.

Als endgültiger Weltrekord lässt sich der Eintrag allerdings nicht werten. PSNProfiles erfasst lediglich öffentliche und mit dem Dienst synchronisierte PlayStation-Profile. Der Datensatz zeigt dennoch, wie schnell sich besonders ehrgeizige Trophäenjäger durch Leonida gearbeitet haben.

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Danpool85 hatte offenbar einen Vorsprung

Die Platin-Trophäe trägt den Namen Vice Got a Price! und wurde laut dem entsprechenden Eintrag bei PSNProfiles zuerst von Danpool85 freigeschaltet. Auffällig ist dabei der angegebene Zeitraum von einer Woche und fünf Tagen.

GTA 6 erschien offiziell erst am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, wie Rockstar Games zum Verkaufsstart bestätigte. Der Account muss deshalb bereits vor der regulären Veröffentlichung Zugang zum Spiel gehabt haben. Denkbar ist eine Testversion für Medien oder eine andere Form des Vorabzugangs.

Der genannte Zeitraum entspricht zudem nicht der tatsächlichen Spielzeit. PSNProfiles zeigt an dieser Stelle lediglich, wie viel Zeit zwischen der ersten und der letzten freigeschalteten Trophäe vergangen ist. Wie viele Stunden Danpool85 tatsächlich in GTA 6 investiert hat, geht aus den öffentlichen Daten nicht hervor.

55 Trophäen verlangen umfangreiche Nebenaktivitäten

Die Trophäenliste von GTA 6 besteht aus einer Platin-, zwei Gold-, sechs Silber- und 46 Bronze-Trophäen. Sämtliche Aufgaben gehören zum Einzelspieler-Modus. Online-Trophäen sind für den Abschluss nicht erforderlich.

Zu den zeitintensivsten Herausforderungen gehört A Long Road für den Abschluss der spielinternen 100-Prozent-Checkliste. Für Cunning Stunts müssen außerdem 250 Stunts absolviert werden. Weitere Aufgaben verlangen Goldmedaillen in allen Schießstand-Herausforderungen, Siege bei verschiedenen Rennen sowie zahlreiche Erkundungs-, Sammel- und Nebenaktivitäten.

verfügbar.

Für die Platin-Trophäe in GTA 6 solltet ihr mit einem Zeitaufwand von rund 200 Stunden rechnen. Allein die Hauptgeschichte nimmt je nach Spielweise und Erkundungsdrang etwa 60 bis 80 Stunden in Anspruch. Ihr müsst allerdings nicht sämtliche Nebenaktivitäten vor dem Finale erledigen. Auch nach Abschluss der Handlung könnt ihr die offene Spielwelt weiterhin erkunden und euch den noch fehlenden Trophäen widmen.

Die frühe Platin-Trophäe bleibt eine Ausnahme

Dass bereits kurz nach dem Verkaufsstart ein vollständiger Trophäensatz registriert wurde, spricht deshalb weniger für eine überraschend kurze Spielzeit als für intensives Spielen mit einem deutlichen zeitlichen Vorsprung. Selbst mit guten Kenntnissen der Spielwelt bleiben zahlreiche Missionen, Herausforderungen und Sammelaufgaben zu erledigen.

Für reguläre Käufer dürfte die Jagd nach Vice Got a Price! somit wesentlich länger dauern. Danpool85 liefert aber schon jetzt einen ersten Hinweis darauf, dass sich die umfangreiche Platin-Trophäe innerhalb weniger Tage bewältigen lässt, wenn nahezu die gesamte verfügbare Zeit in GTA 6 fließt.

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