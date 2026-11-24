Nvidia hat Jensen Huang wieder zum Präsidenten und CEO ernannt. Die am 23. November 2026 verkündete Rückkehr erfolgt nur elf Tage nach seinem Rücktritt vom 12. November 2026. Zudem erhält der Mitgründer seinen Sitz im Verwaltungsrat zurück.

Das Gremium traf die Entscheidung einstimmig. Laut der offiziellen Mitteilung von Nvidia fanden zuvor mehrere Gespräche mit Huang statt. Dabei habe der Verwaltungsrat ausreichendes Vertrauen in seine Offenheit und seine Fähigkeit zur Führung des Unternehmens gewonnen.

US-Regierung in die Entscheidung einbezogen

Huangs Rücktritt erfolgte vor dem Hintergrund einer unabhängigen Untersuchung, die Nvidia bereits am 8. November 2026 angekündigt hatte. Anlass waren Berichte, nach denen der Manager Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein soll. Die Untersuchung durch unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats und externe Rechtsberater wird trotz seiner Rückkehr fortgesetzt.

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Bei der Wiedereinsetzung berücksichtigte Nvidia nach eigenen Angaben auch Einschätzungen hochrangiger Vertreter der US-Regierung. Anschließend erklärte das Unternehmen, dass Huangs Rückkehr aus Sicht des Verwaltungsrats kein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle. Huang gehört außerdem dem Technologiebeirat des US-Präsidenten an, gemeinsam mit AMD-Chefin Lisa Su und Meta-Chef Mark Zuckerberg.

Nvidia richtet dennoch zusätzliche Kontrollstrukturen ein. Ein neues Komitee aus unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern soll Risiken in den Bereichen nationale Sicherheit, Handelsvorschriften und Exportkontrollen überwachen. Darüber hinaus sucht der Konzern einen Chief Compliance Officer, der für die unternehmensweite Einhaltung der Vorschriften verantwortlich sein wird.

Colette Kress bleibt Finanzchefin

Colette Kress hatte nach Huangs Rücktritt am 12. November 2026 vorübergehend die Leitung des Unternehmens übernommen. Mit seiner Rückkehr endet ihre Tätigkeit als Interimschefin. Sie bleibt Nvidia jedoch als Executive Vice President und Chief Financial Officer erhalten.

Harvey C. Jones behält ebenfalls seine neue Position als Vorsitzender des Verwaltungsrats. Dieses Amt war erst im Zuge des Führungswechsels geschaffen worden. Nvidia setzt damit zwar wieder auf Huang an der operativen Spitze, hält jedoch an den während seiner Abwesenheit aufgebauten Kontrollstrukturen fest.

Nvidia-Aktie legt deutlich zu

Die Finanzmärkte reagierten ausgesprochen positiv auf die überraschende Kehrtwende. Die Nvidia-Aktie legte im Handel am 23. November 2026 um mehr als 31 Prozent zu. Damit machte das Papier einen erheblichen Teil der Verluste wett, die nach Huangs Rücktritt entstanden waren.

Für PC-Gamer hat der Führungswechsel zunächst keine direkten Folgen. Nvidia bleibt mit der GeForce RTX 50-Serie, darunter dem Spitzenmodell GeForce RTX 5090, einer der wichtigsten Anbieter von Gaming-Grafikkarten. Im günstigeren Preisbereich konkurriert das Unternehmen vor allem mit AMDs Radeon RX 9000-Serie und Intels Arc B-Serie.

Konkrete Änderungen bei Grafikkartenpreisen oder der Verfügbarkeit in Deutschland hat Nvidia nicht angekündigt. Huangs Rückkehr stabilisiert vorerst die Unternehmensführung, löst aber nicht automatisch die bestehenden Herausforderungen bei Speicherlieferungen und stark nachgefragter Hardware.

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