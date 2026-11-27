Ein neuer Datamine gewährt einen ungewöhnlich detaillierten Blick auf die internen Grafik-Presets von GTA 6. Die mutmaßlich aus den Spieldateien ausgelesenen Werte zeigen, mit welchen Qualitätsstufen Rockstar Games die Versionen für PS5, PS5 Pro, Xbox Series X und Xbox Series S betreibt.

Die Daten stammen vom Dataminer Tex2 und wurden bislang nicht als vollständige technische Spezifikation bestätigt. Sie passen jedoch zu bekannten Merkmalen der Konsolenversionen. GTA 6 ist seit dem 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich.

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PS5 und Xbox Series X nutzen identische Presets

Besonders interessant ist die vollständige Übereinstimmung zwischen der regulären PS5 und der Xbox Series X. Laut Datamine verwenden beide Konsolen dieselben Werte für Texturen, Beleuchtung, Geometrie, Wasser, Bevölkerungsdichte, künstliche Intelligenz und Physik.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Bildqualität und Bildrate in jeder Situation identisch ausfallen müssen. Dynamische Auflösung, Upscaling, Speicherverwaltung und plattformspezifische Funktionen können auch mit denselben grundlegenden Grafik-Presets zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Grafikeinstellung PS5 Pro PS5 Xbox Series X Xbox Series S Globale Beleuchtung Hoch Mittel Mittel Mittel BVH-Qualität Ultra Hoch Hoch Niedrig Raytracing-Schatten Hoch Deaktiviert Deaktiviert Deaktiviert Texturqualität Hoch Hoch Hoch Mittel Tessellation Hoch Hoch Hoch Niedrig Baum- und Geländequalität Mittel Mittel Mittel Niedrig Wassersimulation Hoch Hoch Hoch Mittel Haarqualität Hoch Hoch Hoch Mittel Passanten- und Verkehrsdichte Hoch Hoch Hoch Mittel KI und Physik Hoch Hoch Hoch Mittel

PS5 Pro setzt stärker auf Raytracing

Die PS5 Pro hebt sich vor allem bei Beleuchtung und Schatten ab. Globale Beleuchtung läuft dem Datamine zufolge auf Hoch, während die BVH-Qualität für Raytracing-Berechnungen auf Ultra steht. Zusätzlich sind Raytracing-Schatten für gerichtete und lokale Lichtquellen aktiviert.

Dass einige klassische Schatteneinstellungen auf der PS5 Pro mit Niedrig angegeben werden, ist daher nicht automatisch ein Rückschritt. Diese Werte werden offenbar durch die aktiven Raytracing-Verfahren ergänzt oder ersetzt. Rockstar hatte bereits vor dem Release bestätigt, dass die PS5 Pro PSSR und exklusive Raytracing-Schatten verwendet.

Am anderen Ende steht die Xbox Series S. Rockstar reduziert dort unter anderem Texturen, Tessellation, Vegetation, volumetrische Beleuchtung, Partikeleffekte und Haarsimulation. Passanten, Fahrzeuge, KI und Physik bleiben auf Mittel, während einzelne Elemente wie Spiegel, Wasserbeleuchtung und weiche Schatten weiterhin hohe Werte erreichen.

Grafik-Presets geben Hinweise auf eine mögliche PC-Version

Die ausgelesenen Einstellungen zeigen, dass die RAGE-Engine zahlreiche Grafikoptionen getrennt skalieren kann. Für eine mögliche PC-Fassung wären damit umfangreiche Regler für Beleuchtung, Schatten, Geometrie, Verkehrsdichte, Physik, Haare und Wasser denkbar. Die Werte sind jedoch interne Konsolen-Presets und kein zugängliches Grafikmenü.

Rockstar nennt für GTA 6 auf allen aktuellen Konsolen ein Ziel von 30 Bildern pro Sekunde. Aus dem Datamine lässt sich deshalb kein versteckter Performance-Modus ableiten. Eine offizielle PC-Version oder ein Veröffentlichungstermin für den PC ist bislang ebenfalls nicht angekündigt.

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