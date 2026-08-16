Elden Ring – Gecco bringt 1-6-Statue des Befleckten für 429,99 Euro﻿

Elden-Ring-Fans bekommen noch 2026 eine neue Veröffentlichung, allerdings handelt es sich dabei nicht um ein weiteres Videospiel. Der japanische Hersteller Gecco bringt eine aufwendig gestaltete Statue des Befleckten in der Rüstung des Rasenden Wolfs auf den Markt.

Im europäischen Bandai Namco Store wird das Sammlerstück für 429,99 Euro zur Vorbestellung angeboten. Als Release-Zeitfenster ist Winter 2026 angegeben, während Gecco den Zeitraum genauer auf September bis Dezember 2026 eingrenzt.

Der Befleckte als imposante Sammlerstatue

Welche Details bietet die neue Elden-Ring-Statue? Das Sammlerstück entsteht im Maßstab 1/6 und erreicht eine Höhe von ungefähr 33 Zentimetern. Dargestellt wird der Befleckte auf seiner Wanderung durch das Zwischenland, während Haare und Fell der Rüstung im Wind wehen.

Gecco möchte nicht nur das Aussehen der Metallrüstung möglichst originalgetreu einfangen. Auch abgenutztes Leder, sichtbare Kratzer, Verschmutzungen und weitere Spuren zahlreicher Kämpfe gehören zur Gestaltung. Die gesamte Umsetzung entstand unter der Aufsicht von FromSoftware.

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Für die Modellierung zeichnet Shinya Yamaoka verantwortlich, während die digitale Ausarbeitung von Kaiseki stammt. Katsushige Akeyama kümmerte sich um die Bemalung. Gefertigt wird die bereits bemalte Statue aus PVC und ABS.

Zum Lieferumfang gehört außerdem eine detaillierte Präsentationsbasis. Diese orientiert sich an dem steinernen Weg zum Schloss Sturmschleier und soll dadurch ein Stück der düsteren Atmosphäre des Zwischenlands ins heimische Gaming-Zimmer bringen.

Ein kostspieliges Stück für große Elden-Ring-Fans

Warum kostet die Statue 429,99 Euro? Der hohe Preis ergibt sich vor allem aus der Größe, der detailreichen Modellierung und der aufwendigen Bemalung. Gecco richtet sich damit klar an leidenschaftliche Sammler, die bei ihrer Elden-Ring-Kollektion besonderen Wert auf eine möglichst authentische Darstellung legen.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick:

Statue des Befleckten im Maßstab 1/6

Rüstung des Rasenden Wolfs nach dem Vorbild aus Elden Ring

Ungefähr 33 Zentimeter Gesamthöhe

Bemalte Ausführung aus PVC und ABS

Präsentationsbasis mit dem Weg zum Schloss Sturmschleier

Release-Zeitraum von September bis Dezember 2026

Preis von 429,99 Euro im europäischen Bandai Namco Store

Auch abseits des Sammlerstücks bleibt 2026 für die Marke spannend. Am 28. August 2026 erscheint Elden Ring Tarnished Edition für Nintendo Switch 2. Sie enthält neben dem Hauptspiel und Shadow of the Erdtree auch zwei neue Startklassen, vier zusätzliche Rüstungssets und drei Anpassungen für das Aussehen von Sturmwind.

Die zusätzlichen Inhalte werden am selben Tag als Tarnished Pack für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Zuvor wurde das Universum bereits mit dem 2025 erschienenen Mehrspieler-Ableger Elden Ring Nightreign erweitert.

Würdet ihr 429,99 Euro für die Statue des Befleckten ausgeben oder bleibt ihr lieber bei den Spielen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.