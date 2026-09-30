Little Nightmares 3: The Shores ist da und schickt Low und Alone an eine überflutete Küste

Low und Alone müssen sich erneut durch die Spirale kämpfen. The Shores, das zweite zusätzliche Kapitel für Little Nightmares 3, ist ab sofort erhältlich. Diesmal führt ihr Weg durch einen Spiegel an eine verlassene Küste, an der ein Leuchtturm durch den Nebel scheint. Ihn zu erreichen, wird allerdings alles andere als einfach.

Bandai Namco hat die Veröffentlichung heute, am 30. September 2026, bekannt gegeben. Der DLC ist für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC verfügbar.

Überflutete Straßen und ein neues Monster

Nach ihrer Wiedervereinigung sind Low und Alone wieder zu zweit unterwegs. An der Küste treffen sie auf leere Häuser, überflutete Straßen und Wasserwege, die sie ihrem Ziel näherbringen sollen. Die ständige Bedrohung durch das Meer bestimmt dabei auch die Rätsel und Hindernisse des neuen Kapitels.

Im Wasser lauern Blutegel. Über ihnen steht das Blutegel-Monster, eine neue Gefahr, der Low und Alone auf dem Weg zum Leuchtturm ausweichen müssen. Später führt sie ihr Weg auch in die Kanalisation. Dort versperren strömendes Wasser, Ventile, scharfe Propeller und überflutete Räume den Weg. Für die beiden heißt das: abtauchen, einen Durchgang finden und rechtzeitig wieder Luft holen.

Mit der Küste wechselt die Erweiterung deutlich die Kulisse. Das erste Zusatzkapitel The Backstage führte Low hinter die Kulissen des Carnevale; in The Shores rücken nun Wasser, Nebel und der ferne Leuchtturm in den Mittelpunkt.

Ist The Shores im Expansion Pass enthalten?

Ja. Wer die Deluxe Edition von Little Nightmares 3 oder den Expansion Pass Secrets of the Spiral besitzt, hat bereits Zugriff auf The Shores. Das Kapitel wird außerdem einzeln verkauft. Bandai Namco weist auf seiner DLC-Seite ausdrücklich darauf hin, den Inhalt nicht versehentlich ein zweites Mal zu kaufen. Zum Spielen wird das Hauptspiel benötigt.

Der Expansion Pass umfasst insgesamt zwei zusätzliche Kapitel und ein exklusives Fährmann-Kostümset. Bandai Namco beschreibt die Zusatzgeschichten als Ergänzung zur Welt der Spirale; für das Verständnis der Hauptgeschichte seien sie nicht erforderlich. Wer nach dem Ende von Little Nightmares 3 noch einmal in diese Welt zurückkehren möchte, bekommt mit The Shores nun einen weiteren Schauplatz zu erkunden.

Habt ihr The Backstage bereits gespielt und schaut euch jetzt auch The Shores an?

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