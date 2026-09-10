Sony steigt aus, Xbox übernimmt: Kojimas neues Spionagespiel Physint wechselt den Partner

Überraschende Wendung bei Physint: Hideo Kojimas Rückkehr zum Action-Spionage-Genre entsteht künftig gemeinsam mit Xbox. Kojima Productions hat den neuen Partner offiziell bestätigt. Ursprünglich war das Projekt in Zusammenarbeit mit PlayStation angekündigt worden.

Für alle, die auf einen geistigen Nachfolger zu Metal Gear hoffen, ist damit vor allem eines wichtig: Physint wird weiterentwickelt. Geändert hat sich der Partner hinter dem Projekt.

Warum arbeitet Kojima bei Physint jetzt mit Xbox?

Nach Kojimas öffentlicher Erklärung hatte PlayStation bereits im Juni 2026 entschieden, das Projekt nicht weiterzuführen. Anschließend suchte das Studio einen neuen Partner und entschied sich für Xbox. Weshalb Sony ausgestiegen ist, bleibt offen. Die Beziehung zu Kojima sei nach Angaben von PlayStation weiterhin gut.

In der offiziellen Mitteilung begründet Kojima Productions die neue Zusammenarbeit mit der gemeinsamen kreativen Vorstellung: Xbox verstehe und teile die ambitionierte Vision des Studios. Gemeinsam wolle man das Action-Spionage-Genre für Spieler weltweit neu definieren.

Beide Unternehmen arbeiten bereits an OD. Mit Physint wird diese Partnerschaft nun um ein weiteres Spiel erweitert.

Was bedeutet der Wechsel für eine PlayStation-Version?

Eine konkrete Plattformliste nennt die aktuelle Ankündigung nicht. Aus der Zusammenarbeit mit Xbox lässt sich deshalb noch nicht ableiten, auf welchen Konsolen Physint erscheinen wird oder ob eine PlayStation-Fassung ausgeschlossen ist. Auch ein Veröffentlichungstermin fehlt bislang.

Physint wurde Anfang 2024 als neues Action-Spionagespiel vorgestellt. Für Kojima bedeutet das Projekt eine Rückkehr zu dem Genre, das er mit Metal Gear über Jahrzehnte geprägt hat. Entsprechend groß sind die Erwartungen an sein neues Abenteuer.

Der Partnerwechsel sichert zunächst die Fortführung des Projekts. Wie Physint tatsächlich spielt und wann wir erstmals ausführliches Gameplay sehen, müssen Kojima Productions und Xbox noch zeigen.

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