Halloween auf der Switch 2: Resident Evil schickt euch gleich dreimal in den Horror

Wer für Halloween noch ein passendes Spiel sucht, bekommt auf der Nintendo Switch 2 reichlich Auswahl: Capcom bringt die Remakes von Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 auf die Konsole. Alle drei erscheinen am 16. Oktober 2026 – gut zwei Wochen vor der gruseligsten Nacht des Jahres.

Angekündigt wurden die Umsetzungen während der Nintendo Direct vom 9. September. Damit könnt ihr zunächst mit Leon und Claire durch Raccoon City schleichen, anschließend vor Nemesis fliehen und schließlich mit Leon nach Ashley suchen.

Welche Editionen erscheinen für die Switch 2?

Die drei Neuverfilmungen kommen mit unterschiedlichem Zusatzumfang auf Nintendos Konsole:

Spiel Enthaltene Zusatzinhalte Resident Evil 2 Deluxe Edition Zusätzliche Kostüme und Bonuswaffen Resident Evil 3 Klassische Kostüme für Jill und Carlos Resident Evil 4 Gold Edition Separate Ways, zusätzliche Kostüme und weitere Extras; auch The Mercenaries ist dabei

Von Raccoon City bis zu Leons Rettungsmission

Resident Evil 2 setzt auf enge Flure, knappe Munition und die ständige Frage, ob ihr einem Gegner lieber ausweichen solltet. Als Leon S. Kennedy und Claire Redfield erlebt ihr den Ausbruch in Raccoon City aus unterschiedlichen Perspektiven. Das Polizeirevier bildet dabei einen der bekanntesten Schauplätze der Reihe.

In Resident Evil 3 zieht das Tempo an. Jill Valentine versucht, der verseuchten Stadt zu entkommen, während ihr Nemesis auf den Fersen bleibt. Wer nach dem zweiten Teil mehr Action sucht, bekommt hier den passenden Anschluss.

Resident Evil 4 führt Leon schließlich in ein abgelegenes europäisches Dorf. Sein Auftrag: die Tochter des US-Präsidenten retten. Die Gold Edition ergänzt das Hauptspiel um Separate Ways, in dem ihr Ada Wongs Seite der Geschichte erlebt. Im Modus The Mercenaries geht es dagegen darum, Gegner möglichst effizient auszuschalten und hohe Punktzahlen zu erreichen.

Mit den drei Remakes wächst das Resident-Evil-Angebot auf der Switch 2 weiter. Resident Evil 7, Village und Requiem sind dort bereits erhältlich. Wer die Reihe auf Nintendos Konsole nachholen möchte, hat ab Oktober also mehrere sehr unterschiedliche Horrorabenteuer zur Auswahl.

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