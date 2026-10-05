Nintendo Today bringt kostenloses Majora’s-Mask-Kartenset mit Quizfragen

Nintendo sorgt zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda für eine weitere Überraschung. Ab sofort steht in der Smartphone-App Nintendo Today! ein neues digitales Kartenset zu The Legend of Zelda: Majora’s Mask bereit, das Fans kostenlos vervollständigen können.

Bei der Neuerscheinung handelt es sich allerdings nicht um ein neues Spiel oder das vielerorts erhoffte Remake. Stattdessen rückt Nintendo das düstere Abenteuer aus dem Jahr 2000 mit Sammelkarten, Quizfragen und weiteren digitalen Extras in den Mittelpunkt.

Digitale Sammelkarten aus Termina

Welche Inhalte bietet das neue Majora’s-Mask-Set? Insgesamt umfasst das zweite Zelda-Kartenpaket 20 digitale Motive. Darauf sind bekannte Charaktere und Elemente aus Termina zu sehen, darunter Tingle, Horrorkid, der junge Link und der bedrohlich über der Welt schwebende Mond.

Pro Tag lässt sich eine neue Karte freischalten. Wer das komplette Set sammeln möchte, sollte Nintendo Today! deshalb regelmäßig öffnen. Die kostenlose App kann mit einem Nintendo-Account verwendet werden und versorgt Fans neben den Karten auch mit Neuigkeiten und weiteren Inhalten rund um Nintendos Spiele.

Jede erhaltene Karte schaltet zudem eine passende Quizfrage frei, die nur am jeweiligen Tag und nur einmal beantwortet werden kann. Für eine richtige Antwort gibt es eine Medaille. Diese lässt sich anschließend gegen verpasste Karten oder Smartphone-Hintergründe eintauschen.

Die Medaillen gelten paketübergreifend. Dadurch könnt ihr damit auch Lücken im vorherigen Kartenset zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild schließen. Ob nach den beiden bisherigen Paketen weitere Sammlungen zu Spielen wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom folgen, hat Nintendo noch nicht angekündigt.

Soundtrack und Profilbilder ergänzen die Aktion

Wann erscheinen die weiteren Majora’s-Mask-Inhalte? Am 9. Oktober 2026 wird der Soundtrack von The Legend of Zelda: Majora’s Mask in Nintendo Music aufgenommen. Neben dem Hauptthema sollen zahlreiche Musikstücke aus den unterschiedlichen Regionen und Szenen von Termina verfügbar sein.

Für die Nutzung von Nintendo Music ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online erforderlich. Das Originalspiel selbst kann über NINTENDO 64 Nintendo Classics gespielt werden, sofern eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online mit Erweiterungspaket besteht.

Zusätzlich veröffentlicht Nintendo neue Majora’s-Mask-Elemente für Profilbilder. Diese können über den Bereich Missionen und Belohnungen gegen Platinpunkte eingetauscht werden und bleiben bis zum 23. Oktober 2026 verfügbar. Voraussetzung sind eine Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft und das Spielen von Majora’s Mask über den Nintendo-64-Katalog.

Neue Spekulationen über ein Remake

Warum sorgt die Aktion für neue Remake-Gerüchte? Majora’s Mask ist die direkte Fortsetzung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Da dessen vollständige Neuauflage am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2 erscheint, hoffen viele Fans auf eine vergleichbare Rückkehr des Nachfolgers.

Eine offizielle Ankündigung für ein neues Majora’s Mask gibt es bislang nicht. Dennoch erinnert die Situation an die Nintendo-3DS-Ära. Damals folgte auf Ocarina of Time 3D einige Jahre später ebenfalls Majora’s Mask 3D.

Bis Nintendo seine weiteren Pläne enthüllt, liefern die Sammelkarten, der Soundtrack und die Profilbilder zumindest einen guten Anlass für eine erneute Reise nach Termina. Was haltet ihr von der überraschenden Majora’s-Mask-Aktion und würdet ihr euch ein vollständiges Remake für Nintendo Switch 2 wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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