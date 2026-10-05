Neues Zelda-Metallpuzzle Addison Sign bringt das Schildrätsel auf den Tisch

Nintendo bringt die Wildnis-Ära von The Legend of Zelda überraschend zurück. Allerdings handelt es sich bei der stillen Neuankündigung nicht um ein drittes großes Videospiel nach Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, sondern um ein offiziell lizenziertes Metall-Puzzle von Hanayama.

The Legend of Zelda: Addison Sign greift eine der kuriosesten Nebenaktivitäten aus Tears of the Kingdom auf. Im Mittelpunkt steht Birkda, der in der deutschen Spielversion überall in Hyrule Schilder des Bauunternehmens Dumsda aufstellen möchte und dabei regelmäßig Links Unterstützung benötigt.

Das Schildrätsel wird zum echten Spiel

Was steckt hinter The Legend of Zelda: Addison Sign? Das eigenständige Geduldsspiel überträgt Birkdas wackelige Konstruktionen auf den Schreibtisch. Ziel ist es, das große Metallschild mithilfe von vier unterschiedlichen Stützelementen so auszubalancieren, dass es ohne die Hilfe der Figur aufrecht stehen bleibt.

Damit unterscheidet sich das neue Zelda-Spiel deutlich von vielen klassischen Hanayama-Puzzles. Statt Metallteile auseinanderzunehmen und anschließend wieder zusammenzusetzen, müssen Fans eine stabile Konstruktion entwickeln und dabei mit Positionen, Auflagepunkten und der Gewichtsverteilung experimentieren.

Die Idee orientiert sich direkt am Ablauf in Tears of the Kingdom. Dort verwendet Link seine Ultra-Hand, um Bretter, Balken, Steine und andere Objekte miteinander zu verbinden. Sobald das jeweilige Schild auch ohne Birkda stehen bleibt, kann es endgültig im Boden befestigt werden.

Eine Herausforderung für erfahrene Tüftler

Wie schwierig ist das neue Zelda-Puzzle? Hanayama stuft das Birkda-Schild auf Level 6 von 6 ein. Es erreicht damit den höchsten Schwierigkeitsgrad der bekannten Metall-Puzzle-Reihe und richtet sich vor allem an geduldige Zelda-Fans, die gerne längere Zeit an einer kniffligen Konstruktion arbeiten.

Entworfen wurde das Balance-Puzzle von Vesa Timonen, der bereits an weiteren Metallrätseln des Herstellers beteiligt war. Der besondere Reiz liegt darin, dass eine vermeintlich einfache Aufgabe zu einem anspruchsvollen Spiel mit Gleichgewicht und räumlichem Denken wird.

Nach dem Lösen lässt sich die Konstruktion als kleines Tears of the Kingdom-Diorama aufstellen. Das Produkt ist dadurch nicht nur ein Geduldsspiel, sondern zugleich ein ungewöhnliches Sammlerstück für alle, die sich gerne an Birkdas Begegnungen in Hyrule erinnern.

Verfügbarkeit auf dem deutschen Markt

Wo ist The Legend of Zelda: Addison Sign erhältlich? Das Metall-Puzzle ist bereits bei deutschen Fachhändlern gelistet und wird aktuell für rund 29,95 Euro angeboten. Je nach Händler können zusätzliche Versandkosten anfallen.

Eine Altersangabe variiert je nach Anbieter zwischen acht und zwölf Jahren. Aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrades dürfte das Puzzle jedoch auch erwachsene Zelda-Fans einige Zeit beschäftigen. Für kleine Kinder ist es wegen verschluckbarer Kleinteile nicht geeignet.

Ein neues großes Zelda-Abenteuer ist The Legend of Zelda: Addison Sign zwar nicht. Als offiziell lizenzierte Umsetzung einer der charmantesten Nebenbeschäftigungen aus Tears of the Kingdom dürfte das ungewöhnliche Spiel dennoch einen festen Platz in so mancher Nintendo-Sammlung finden.

Würdet ihr euch an das Level-6-Puzzle wagen oder hat euch Birkda bereits in Tears of the Kingdom genug Nerven gekostet? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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