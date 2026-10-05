Assassins Creed Hexe – Leak nennt Hauptfigur, Familie und neuen Orden

Zu Assassin’s Creed Hexe sind neue Gerüchte aufgetaucht, die einen umfangreichen Einblick in die Figuren und möglichen Konflikte des kommenden Ubisoft-Spiels liefern. Die Informationen sollen aus Casting-Unterlagen stammen, die zwischen 2023 und den vergangenen Monaten verwendet wurden. Die darin genannten Namen könnten allerdings teilweise nur Platzhalter sein.

Offiziell beschreibt Ubisoft das bei Ubisoft Montreal entstehende Projekt bislang lediglich als düsteres, ungewöhnliches und stark erzählerisch geprägtes Assassin’s Creed. Den Leaks zufolge führt die Geschichte ins Deutschland des 16. Jahrhunderts und greift die damaligen Hexenverfolgungen auf.

Eine Familie im Schatten der Hexenverfolgung

Wer ist die Hauptfigur von Assassin’s Creed Hexe? Im Zentrum soll Annika Adler stehen, die in den Casting-Unterlagen unter dem Namen Petra geführt wird. Beschrieben wird sie als willensstarke Frau Mitte zwanzig, die sich gegen die gesellschaftlichen Erwartungen ihrer Zeit auflehnt. Frühere Berichte behaupteten bereits, dass Annika der Hexerei beschuldigt wird und ums Überleben kämpfen muss.

Ihre Mutter Brigitte soll als mitfühlende Hebamme arbeiten und über Kenntnisse verfügen, die in einer von Angst und religiösem Fanatismus geprägten Gesellschaft schnell gefährlich werden könnten. Ihr Vater Konrad wird dagegen als tief religiöser, aber dennoch fürsorglicher Familienvater beschrieben. Gleichzeitig soll er als Scharfrichter von Neustadt tätig sein.

Zur Familie gehört außerdem Theo, der sensible jüngere Bruder der Protagonistin. Damit könnte Ubisoft einen besonders persönlichen Konflikt aufbauen, denn Annika müsste nicht nur vor ihren Verfolgern fliehen, sondern möglicherweise auch entscheiden, wie stark sie ihre Angehörigen durch ihren Widerstand gefährdet.

Neue Figuren und ein geheimnisvoller Orden

Welche Charaktere sollen in Assassin’s Creed Hexe auftreten? Die Casting-Beschreibungen nennen mehrere Figuren aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Einige könnten Annika unterstützen, während andere vermutlich zu ihren Gegenspielern gehören.

Annika Adler beziehungsweise Petra als mutmaßliche Hauptfigur

Konrad als religiöser Vater und möglicher Scharfrichter

Brigitte als mitfühlende Mutter und Hebamme

Bruno als patriarchalische und überlebensgroße Persönlichkeit mit derbem Humor

Anton als ehrgeiziger Mann, der im Hintergrund seine Pläne verfolgt

Johanna als wohlhabende und moralisch verdorbene Manipulatorin

Theo als sensibler jüngerer Bruder von Annika

Erika als intelligente, arrogante und statusbewusste junge Frau

Mutter Gertrud als ehemalige Dorfheilerin und mögliche Verbündete

Anna als mutmaßliche Figur der modernen Handlung

Bei Bruno oder Anton könnte es sich möglicherweise um Wolfgang handeln. Dieser Name tauchte bereits in früheren Leaks auf und soll zu einem Mentor von Annika gehören. Unklar bleibt, ob Wolfgang der endgültige Name einer dieser Figuren ist oder ob mehrere Charaktere während der Entwicklung zusammengelegt wurden.

Besonders interessant erscheint Mutter Gertrud. Die 65 Jahre alte ehemalige Dorfheilerin konnte einst eine Krankheit nicht aufhalten und wurde daraufhin von den Bewohnern ihres Dorfes der Hexerei beschuldigt. Obwohl es offenbar nie zu einer offiziellen Verurteilung kam, zog sie sich aus der Gemeinschaft zurück.

Gertrud soll früher Brigittes Wissen über Kräuter geprägt haben und Annika später Zuflucht gewähren. Die Protagonistin befindet sich zu diesem Zeitpunkt angeblich auf der Flucht vor dem Orden des Lammes. Diese Gruppierung könnte mit den Templern oder einer lokalen Organisation unter ihrer Kontrolle verbunden sein. Die Handlung soll Annika zudem in Richtung Augsburg führen, während frühere Gerüchte auch Würzburg als möglichen Schauplatz nannten.

Spuren bis in die moderne Gegenwart

Welche Rolle spielt die moderne Geschichte? Neben den historischen Charakteren nennen die Unterlagen eine Frau namens Anna. Sie wird als ehrgeizige Karrierefrau beschrieben und teilt offenbar nicht den deutschen Hintergrund der übrigen Figuren. Das spricht dafür, dass sie in der modernen Rahmenhandlung auftritt.

Anna könnte mit Abstergo oder dem Animus Hub verbunden sein und den historischen Abschnitt um Annika untersuchen. Konkrete Hinweise auf ihre Aufgabe, ihre Loyalität oder den Umfang der Gegenwartsabschnitte gibt es bislang jedoch nicht.

Ubisoft hat die genannten Charaktere, Städte und Handlungselemente nicht offiziell bestätigt. Die Details zeichnen dennoch das Bild eines vergleichsweise fokussierten Assassin’s Creed, das familiäre Konflikte, religiöse Verfolgung und den Kampf gegen eine mächtige Organisation miteinander verbindet.

Wie gefallen euch die möglichen Figuren und das düstere Setting von Assassin’s Creed Hexe? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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