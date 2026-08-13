Assassins Creed Black Flag Resynced – Teaser deutet auf Hexe und Ezio hin

Ubisoft hat in Assassin’s Creed Black Flag Resynced einen auffälligen Hinweis auf Assassin’s Creed Hexe versteckt. Der Teaser verbindet einen möglichen deutschen Schauplatz des kommenden Hauptteils mit der berühmtesten Musik aus Ezio Auditores Abenteuern.

Damit erhalten die seit Monaten kursierenden Gerüchte über Ezios Rückkehr neue Nahrung. Eine offizielle Bestätigung für einen Auftritt des legendären Assassinen gibt es allerdings weiterhin nicht. Achtung, im Folgenden werden Inhalte aus der letzten Animus-Spalte von Assassin’s Creed Black Flag Resynced behandelt.

Der versteckte Hinweis in Nürnberg

Welche Spur führt zu Assassin’s Creed Hexe? In der finalen Animus-Spalte von Assassin’s Creed Black Flag Resynced entdecken Fans mehrere Bauwerke, die verschiedene Teile der Reihe repräsentieren. Zu sehen sind unter anderem eine Pyramide für Assassin’s Creed Origins, eine griechische Säulenhalle für Assassin’s Creed Odyssey und ein Langhaus für Assassin’s Creed Valhalla.

Ein japanisches Schloss verweist auf Assassin’s Creed Shadows, während ein Gebäude im abbasidischen Architekturstil Assassin’s Creed Mirage repräsentiert. Besonders interessant ist jedoch die ebenfalls gezeigte Nürnberger St. Lorenz-Kirche. Nürnberg und Würzburg gelten laut bisherigen Gerüchten als zentrale Schauplätze von Assassin’s Creed Hexe.

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Der entscheidende Hinweis steckt in der musikalischen Begleitung. Der Assassin’s-Creed-Content-Creator Zephyrss machte darauf aufmerksam, dass während dieser Sequenz Ezio’s Family zu hören ist. Das von Jesper Kyd komponierte Stück erschien ursprünglich in Assassin’s Creed 2 und ist bis heute untrennbar mit Ezio Auditore verbunden.

Ezios mögliche Rolle in der Geschichte

Wie könnte Ezio in Assassin’s Creed Hexe zurückkehren? Gerüchten zufolge übernimmt eine junge Frau namens Annika die Hauptrolle. Ihr Intellekt soll sie während der deutschen Hexenverfolgungen in große Gefahr bringen. Angeblich ist sie zudem eine Nachfahrin von Claudia Auditore, Ezios Schwester.

Ezio könnte deshalb nicht als gewöhnliche Figur auftreten, sondern über ein Isu-Artefakt oder ein Erinnerungssiegel mit Annika kommunizieren. Eine ähnliche Technik spielte bereits in Assassin’s Creed Revelations eine Rolle. Zudem soll Annika zwischen Ezios Auslegung des Assassinen-Kodex und den Ansichten von Wulfgang aus der deutschen Bruderschaft stehen.

Ubisoft hat bislang lediglich bestätigt, dass Assassin’s Creed Hexe bei Ubisoft Montreal entsteht und eine einzigartige, düstere sowie stärker erzählerisch ausgerichtete Erfahrung werden soll. Der Schauplatz, Annika und Ezios Beteiligung sind noch nicht offiziell angekündigt. Die Kombination aus Nürnberger Wahrzeichen und Ezio’s Family wirkt dennoch wie ein bewusst platzierter Vorgeschmack.

Ein Comeback des beliebten Assassinen wäre für Ubisoft zugleich eine große Chance und ein Risiko. Wird Ezio sinnvoll in Annikas Geschichte eingebunden, könnte seine Rückkehr mehr als reine Nostalgie bieten. Was haltet ihr von dem Teaser und würdet ihr Ezio gerne in Assassin’s Creed Hexe wiedersehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.