Avatar Legends The Fighting Game – August-Patch bringt Replay-Übernahme und Fixes

Avatar Legends: The Fighting Game erhält kurz nach seiner Veröffentlichung das nächste große Update. Der am 6. August 2026 veröffentlichte Patch erweitert das Kampfspiel um eine gefragte Trainingsfunktion, verbessert die technische Umsetzung und korrigiert zahlreiche Fehler bei den spielbaren Charakteren.

Das von Gameplay Group International entwickelte 2D-Kampfspiel erschien am 23. Juli 2026 und setzt auf handgezeichnete Animationen sowie schnelle 1-gegen-1-Duelle. Der neue Patch steht zunächst für PC und PlayStation 5 bereit.

Neue Trainingsfunktion und technische Verbesserungen

Welche Neuerung bringt das August-Update? Im Mittelpunkt steht die Replay-Übernahme. Während einer Wiederholung könnt ihr das Geschehen pausieren und anschließend die Kontrolle über einen der beiden Charaktere übernehmen.

Dadurch lassen sich bestimmte Spielsituationen direkt nachstellen. Wer beispielsweise Probleme mit einer gegnerischen Attacke oder einer bestimmten Kombination hat, kann genau an dieser Stelle einsteigen und mögliche Gegenmaßnahmen ausprobieren.

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Auf der PlayStation 5 soll das Update außerdem für eine bessere Performance sorgen. Hinzu kommen Korrekturen an den Übersetzungen sowie die erneute Aktivierung des Crossplays zwischen PC und PlayStation 5, nachdem diese Funktion vorübergehend deaktiviert worden war.

Ein eigener Ranglistenmodus ist weiterhin nicht verfügbar. Auch zur kurzfristig verschobenen Xbox-Version gibt es bislang keinen neuen Veröffentlichungstermin.

Alle Anpassungen an den Charakteren

Welche Kämpfer wurden mit dem Patch überarbeitet? Die Entwickler haben zunächst die Trefferbereiche bei Niederschlägen für den gesamten Kader vereinheitlicht. Dadurch sollen vergleichbare Angriffe nun zuverlässiger reagieren und weniger unerwartete Ergebnisse verursachen.

Zusätzlich wurden Fehler beseitigt, durch die bestimmte Attacken während einer Windbeschwörung an unbeabsichtigten Positionen wiederholt werden konnten. Die vollständigen charakterbezogenen Änderungen umfassen folgende Punkte:

Azula: Nach Ignition Step in der Laufvariante kann nicht mehr durch einen Sprungabbruch unmittelbar in einen stehenden Wurf gewechselt werden.

Nach Ignition Step in der Laufvariante kann nicht mehr durch einen Sprungabbruch unmittelbar in einen stehenden Wurf gewechselt werden. Katara: Der Start ihrer Cascading Strike Angriffsserie lässt sich nicht länger unbeabsichtigt in die verstärkte Water Whip Stance abbrechen.

Der Start ihrer Cascading Strike Angriffsserie lässt sich nicht länger unbeabsichtigt in die verstärkte Water Whip Stance abbrechen. Katara: Air Water Whip und Frigid Snap speichern keine fehlerhaften Bewegungsgeschwindigkeiten mehr.

Air Water Whip und Frigid Snap speichern keine fehlerhaften Bewegungsgeschwindigkeiten mehr. Korra in ihrer Albtraum-Version: Wildfire Splitter verursacht keinen unbeabsichtigten harten Niederschlag mehr.

Wildfire Splitter verursacht keinen unbeabsichtigten harten Niederschlag mehr. Sokka: Das Boomerang-Projektil skaliert innerhalb von Kombinationen nun korrekt. Die verstärkte Variante behält vorerst ihre bessere Skalierung.

Das Boomerang-Projektil skaliert innerhalb von Kombinationen nun korrekt. Die verstärkte Variante behält vorerst ihre bessere Skalierung. Sokka: Der Boomerang bleibt während filmischer Superangriffe nicht mehr aktiv, wenn Sokka selbst getroffen wird.

Der Boomerang bleibt während filmischer Superangriffe nicht mehr aktiv, wenn Sokka selbst getroffen wird. Sokka: Ab Schwertstufe 10 wird die Größe des getroffenen Gegners nicht mehr verändert. Dieser Fehler konnte zuvor riesige Charaktermodelle erzeugen.

Ab Schwertstufe 10 wird die Größe des getroffenen Gegners nicht mehr verändert. Dieser Fehler konnte zuvor riesige Charaktermodelle erzeugen. Toph: Probleme mit der Kamera wurden behoben, wenn sie einen Gegner mit Shifting Earth neben einer Wand des Champ’s Ring und in der Nähe einer Kameraecke heranzieht.

Probleme mit der Kamera wurden behoben, wenn sie einen Gegner mit Shifting Earth neben einer Wand des Champ’s Ring und in der Nähe einer Kameraecke heranzieht. Zaheer: Das Verhalten seines Critical Hit Bodenwurfs wurde korrigiert, wenn dieser gleichzeitig mit Ghazans Boomerang trifft.

Das Verhalten seines Critical Hit Bodenwurfs wurde korrigiert, wenn dieser gleichzeitig mit Ghazans Boomerang trifft. Zaheer: Ming-Hua verliert nach einem verfehlten Wurf nicht mehr ihre Kollision.

Ming-Hua verliert nach einem verfehlten Wurf nicht mehr ihre Kollision. Zaheer: Gegner können mit Zaheers Luftangriff j.C nicht länger unbeabsichtigt wieder aufgerichtet werden, wenn Ming-Huas Bodentreffer gleichzeitig landet.

Gegner können mit Zaheers Luftangriff j.C nicht länger unbeabsichtigt wieder aufgerichtet werden, wenn Ming-Huas Bodentreffer gleichzeitig landet. Zuko: Die aufwärts gerichtete Variante von Combustion Boost überträgt in der Luft nicht mehr deutlich mehr Schwung als vorgesehen.

Vor allem Sokka und Zaheer profitieren damit von mehreren gezielten Fehlerkorrekturen. Bei ihnen konnten Projektilangriffe, Hilfscharaktere und spezielle Trefferkonstellationen bislang besonders ungewöhnliche Situationen auslösen.

Weitere Charaktere für den ersten Season Pass

Welche neuen Inhalte sind bereits angekündigt? Für den ersten Season Pass wurden Bolin, Lin Beifong, Iroh und Ty Lee bestätigt. Ein fünfter Charakter wird über eine Abstimmung zwischen Amon, König Bumi, Asami Sato, Kuvira und Tenzin bestimmt.

Konkrete Veröffentlichungstermine für diese DLC-Kämpfer stehen noch aus. Zusätzlich soll Tagah aus dem kommenden Film Avatar Aang: The Last Airbender im Herbst 2026 kostenlos zum Kader stoßen.

Damit bleibt Avatar Legends: The Fighting Game auch nach dem aktuellen Update in Bewegung. Neben weiteren Charakteren dürften vor allem der Ranglistenmodus und Neuigkeiten zur verschobenen Xbox-Version für die Community von Interesse sein.

Wie gefällt euch die Replay-Übernahme und welche der Charakterkorrekturen war aus eurer Sicht am wichtigsten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.