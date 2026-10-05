Castlevania: Belmonts Curse – Preload-Start und benötigter Speicherplatz

Seit dem 1. Oktober gibt es die kostenlose Demo von Castlevania: Belmont’s Curse für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (Steam). Damit können Interessierte sich einen ersten Einblick in den neuesten Teil der beliebten Reihe werfen und ungeduldige Fans schon zwei Wochen vor dem offiziellen Release ihre Neugier befriedigen.

Am 15. Oktober um Mitternacht kann das 2D-Action-Abenteuer schließlich richtig starten. Das Besondere: Alle, die die Demo bis dahin gespielt haben, können ihren bereits erlangten Fortschritt in die Vollversion übertragen, sofern Plattform und Bentzerkonto übereinstimmen. Die Demo auf dem PC und den Rest von „Belmont’s Curse“ auf Konsole zocken (oder umgekehrt) geht demnach zwar, der erreichte Spielstand verbleibt jedoch auf dem ersten Medium.

Download-Größe und -Datum von Castlevania: Belmont’s Curse

Da es nun bald soweit ist, liefert Konami vorab noch ein paar wichtige Fakten. Wer das neue Castlevania-Abenteuer bereits vorbestellt hat, darf ab dem 13. Oktober den Preload vornehmen und somit pünktlich zum Launch zwei Tage später gleich loslegen.

Um bestens vorbereitet zu sein, empfiehlt sich ein Blick auf den benötigten Speicherplatz, sowie die technischen Anforderungen für den PC laut Steam.

Plattform Benötigter Speicherplatz PlayStation 5 7,136 GB Xbox Series X|S etwa 4,96 GB PC 10 GB Nintendo Switch 4,2 GB

Mindestanforderungen für PC Empfohlene Anforderungen für PC Betriebssystem: Windows 11 (64-bit)

Prozessor (CPU): Intel Core i5-8400

Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB RAM

Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1650

DirectX: Version 11 Betriebssystem: Windows 11 (64-bit)

Prozessor (CPU): Intel Core i5-10400

Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB RAM

Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 3060

DirectX: Version 11

Editionen und Story

Die Standart Edition gibt es für 29,99 Euro und die Midnight Edition für 39,99 Euro. Letztere kommt mit zusätzlichen Inhalten wie extra Kostümen, einer digitalen Sound & Art Gallery und einem Relikt daher.

Das Spiel ist im Paris des Jahres 1499 angesiedelt und spielt dreiundzwanzig Jahre nach Castlevania 3: Dracula’s Curse. Hauptfigur ist Rose Belmont – die Tochter des legendären Vampirjägers Trevor Belmont und Sypha Belnades. Rose und ihr Vater erreichen die Stadt, als diese droht im Dunkel zu versinken. Mit ihrerer Peitsche „Vampirkiller“ geht Rose gegen die Kreaturen vor, die in die Stadt eingedrungen sind.

Hinzu kommt das Arkana-System: Jeder besiegte Boss wird in einer Tarotkarte eingeschlossen, wodurch Rose neue Fähigkeiten, Zauber und einzigartige Spezialaktionen erhält. Zu den berühmt-berüchtigten Gegnern gehören der Tod, Medusa, Carmilla, Isaac oder aber Jeanne d’Arc.

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Passend zm 40. Geburtstag der Castlevania-Reihe enthält die Map von „Belmont’s Curse“ sowohl Neuerungen als auch vertraute Elemente, die von den Vorgängern inspiriert wurden. Auch die Kämpfe und die Geschichte bleiben der Tradition überwiegend treu. Gothic Horror, legendäre Widersacher und Peitschen-Action, die jedoch nun um einiges schneller abläuft.

Demo kommt gut an, aber…

Die bisherigen Bewertungen von der Demo zeichnen ein überwiegend positives Bild – wenngleich so mancher Gamer scheinbar der Verzweiflung schon recht nahe war. Ersten Berichten zufolge ist der Schwierigkeitsgrad überraschend hoch.

Während Trevor Belmont gut ausgerüstet stets den ein oder anderen Hieb wegstecken konnte, liegen die Stärken bei Töchterchen Rose offenbar woanders. Angriffe sollten vorher gut überlegt sein; Timing ist beim Ausweichen und Parieren von Angriffen das A und O; generell scheint Schnelligkeit bei Castlevania: Belmont’s Curse Trumpf zu sein.

Nun muss man aber auch betonen, dass es sich bei der Demo lediglich um den Beginn des Reise von Rose handelt. Sicherlich kommen im weiteren Spielverlauf noch Fähigkeiten und Rüstungen hinzu, die die Monsterjägerin robuster machen.

Die Zukunft von Castlevania

Ganze zwölf Jahre mussten sich Fans der Reihe gedulden, bis der Nachfolger zu Castlevania: Lords of Shadow 2 endlich das Licht der Welt erblickt. Produzent Tsutomu Taniguchi gab in einem Interview mit Famitsu jüngst Entwarnung, dass der nächste Castlevania-Teil nicht erneut so viele Jahre in Anspruch nehmen soll. Immerhin wolle man wieder mehr Spieler für die Reihe begeistern und deshalb möglichst zügig für Nachschub sorgen.

Was meint ihr dazu? Habt ihr sehnsüchtig auf Castlevania: Belmont Curse gewaret und die Demo schon durch oder wartet ihr die Vollversion ab? Wie sind eure Eindrücke bisher? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

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