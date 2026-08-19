Castlevania Grimoire of Souls wird im September 2026 abgeschaltet

Für Castlevania: Grimoire of Souls läuft die Zeit ab. Konami hat angekündigt, den bislang exklusiv über Apple Arcade verfügbaren Ableger im September 2026 vollständig einzustellen. Danach soll das Action-Abenteuer nicht mehr auf offiziellem Weg spielbar sein.

Betroffen ist auch die deutsche Version des Apple-Arcade-Titels, die auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV angeboten wird. Fans haben nur noch wenige Wochen, um die Geschichte abzuschließen und sich ein letztes Mal mit bekannten Figuren der traditionsreichen Vampirreihe in den Kampf zu stürzen.

Das Ende von Grimoire of Souls

Wann wird Castlevania: Grimoire of Souls abgeschaltet? Konami entfernt das Spiel am 20. August 2026 aus Apple Arcade. Wer den Titel bis dahin nicht heruntergeladen hat, kann ihn anschließend nicht mehr neu über den Abodienst beziehen.

Die endgültige Abschaltung folgt am 3. September 2026. Ab diesem Termin endet der komplette Service, wodurch Castlevania: Grimoire of Souls auch für bisherige Nutzer nicht mehr offiziell zugänglich sein wird. Eine dauerhaft spielbare Offline-Version wurde nicht angekündigt.

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Einen konkreten Grund für diese Entscheidung nennt Konami nicht. Das Unternehmen bedankt sich lediglich bei der Community für die jahrelange Unterstützung. Ob Grimoire of Souls später für PC oder Konsolen zurückkehrt, bleibt offen.

Eine bewegte Geschichte auf Mobilgeräten

Wie entwickelte sich Castlevania: Grimoire of Souls seit dem ersten Release? Der Titel erschien ursprünglich im September 2019 für iOS- und Android-Geräte, war zunächst allerdings ausschließlich in Kanada erhältlich. Bereits rund ein Jahr später wurde diese erste Version wieder eingestellt.

Im September 2021 folgte das Comeback als Apple-Arcade-Exklusivtitel. Konami überarbeitete unter anderem die Grafik und die Charaktermodelle. Gleichzeitig verschwanden die Mikrotransaktionen, sodass sämtliche Fortschritte und Ausrüstungsgegenstände innerhalb des Spiels freigeschaltet werden konnten.

Spielerisch verbindet Grimoire of Souls klassisches Sidescrolling mit Rollenspielelementen, Ausrüstung und zahlreichen Missionen. Die Handlung beginnt, als Genya Arikado, die menschliche Identität von Alucard, einen geheimnisvollen Brief erhält. Darin wird er vor einem erwachten Grimoire und der darin eingeschlossenen Dunkelheit gewarnt.

Das magische Buch ermöglicht Auftritte zahlreicher bekannter Castlevania-Figuren. Dazu gehören Alucard, Simon Belmont, Richter Belmont, Trevor Belmont, Charlotte Aulin, Shanoa und Maria Renard. Gerade diese Zusammenkunft verschiedener Generationen machte den mobilen Ableger für langjährige Fans interessant.

Die Zukunft der Castlevania-Reihe

Wie geht es nach der Abschaltung mit Castlevania weiter? Trotz des bevorstehenden Endes von Grimoire of Souls steht bereits ein neues großes Abenteuer bereit. Castlevania: Belmont’s Curse soll am 15. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch erscheinen.

Der neue Teil spielt im Jahr 1499 und setzt 23 Jahre nach Castlevania III: Dracula’s Curse an. Im Mittelpunkt steht Rose Belmont, die gemeinsam mit ihrem Vater Trevor Belmont gegen eine neue Bedrohung in Paris kämpft. Entwickelt wird das 2D-Action-Abenteuer von Konami und Evil Empire, während Motion Twin beratend beteiligt ist.

Damit müssen Fans zwar bald Abschied von einem ungewöhnlichen mobilen Kapitel der Reihe nehmen, erhalten jedoch kurze Zeit später einen neuen Hauptableger. Bis zum 3. September 2026 bleibt noch etwas Zeit, um Grimoire of Souls zu beenden und seine Geschichte vor der dauerhaften Abschaltung zu erleben.

Habt ihr Castlevania: Grimoire of Souls gespielt und würdet ihr euch eine spätere Offline-Version für PC oder Konsolen wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.