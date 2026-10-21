DOOM 2016 gratis für Steam – so läuft die Lenovo-Key-Aktion am 28. Oktober 2026

Steam-Nutzer können sich am 28. Oktober 2026 einen der einflussreichsten Ego-Shooter der vergangenen Jahre kostenlos sichern. Lenovo verteilt über seine Legion Gaming Community eine begrenzte Anzahl an Steam-Keys für DOOM aus dem Jahr 2016. Nach erfolgreicher Aktivierung bleibt das Spiel dauerhaft mit dem eigenen Konto verbunden.

Die Aktion startet um 12 Uhr Eastern Time. Aufgrund der unterschiedlichen Umstellung auf die Winterzeit entspricht das am 28. Oktober 2026 genau 17 Uhr deutscher Zeit. Interessierte sollten pünktlich bereitstehen, denn die verfügbaren Gutscheine sind limitiert und eine kostenlose Kopie ist nicht garantiert.

Teilnahme an der kostenlosen Key-Aktion

Wie lässt sich DOOM kostenlos für Steam sichern? Die Verteilung erfolgt nicht direkt über den Steam-Shop. Stattdessen benötigen Teilnehmer ein Konto bei der Lenovo Legion Gaming Community sowie ein per E-Mail verifiziertes Twitch-Konto. Zusätzlich müssen Cookies im Browser aktiviert sein, damit die Anmeldung und Prüfung der Konten funktionieren.

Nach dem Start erscheint auf der Aktionsseite ein Gleam-Widget. Dort müssen Nutzer zunächst dem angegebenen Twitch-Konto folgen und anschließend ihr Konto der Legion Gaming Community mit Gleam verknüpfen. Lenovo kündigt für die Aktion eine Warteschlange an, die deutlich schneller als bei früheren Key-Verteilungen abgearbeitet werden soll.

Ein Konto bei der Lenovo Legion Gaming Community erstellen

Ein per E-Mail verifiziertes Twitch-Konto bereithalten

Am 28. Oktober 2026 um 17 Uhr die Aktionsseite aufrufen und aktualisieren

Die Twitch-Aufgabe im eingeblendeten Gleam-Widget abschließen

Das Lenovo-Konto über Gleam bestätigen und verknüpfen

Auf die Zuteilung eines Gutscheins warten

Den Gutschein bei Gamesplanet einlösen

Den erhaltenen Steam-Key im eigenen Steam-Konto aktivieren

Der Gutschein selbst muss über Gamesplanet eingelöst werden, weshalb auch dort ein angemeldetes Konto erforderlich ist. Sobald der daraus erzeugte Steam-Key aktiviert wurde, kann DOOM dauerhaft behalten und jederzeit erneut heruntergeladen werden. Eine ausdrückliche Teilnahmebestätigung für deutsche Konten enthält die bisherige Ankündigung nicht.

Ein moderner Klassiker des Ego-Shooter-Genres

Warum lohnt sich DOOM auch zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung? Das von id Software entwickelte Spiel erschien am 12. Mai 2016 und stellte die Reihe nach dem stärker auf Horror ausgerichteten DOOM 3 neu auf. Rasante Bewegungen, aggressive Nahkampfangriffe, mächtige Waffen und große Dämonenhorden rückten wieder in den Mittelpunkt.

Die Kampagne führt den DOOM Slayer durch eine von Dämonen überrannte Forschungseinrichtung auf dem Mars und bis in die Hölle. Neben der Einzelspielerkampagne umfasst die Steam-Version Mehrspielermodi sowie den Editor DOOM SnapMap. Die ehemals kostenpflichtigen Erweiterungen Unto the Evil, Hell Followed und Bloodfall sind ebenfalls enthalten.

Im deutschen Steam-Shop kostet DOOM regulär 19,99 Euro. Die Bewertungen fallen weiterhin ausgesprochen positiv aus. Neben dem kostenlosen Key-Drop stehen aktuell auch Heavy Wake, Cartomancy Anthology, Phobos Down, Jump Adventures und Cyberfrags 69 dauerhaft kostenlos auf Steam bereit. Wer nach DOOM noch mehr Dämonen zerlegen möchte, findet mit DOOM Eternal und DOOM: The Dark Ages außerdem neuere Serienteile.

Werdet ihr am 28. Oktober 2026 versuchen, einen kostenlosen Steam-Key für DOOM zu ergattern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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