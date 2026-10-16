Ocarina of Time Remake – Micromania verteilt N64-Box als Vorbestellerbonus

Der französische Händler Micromania setzt beim bevorstehenden Start von The Legend of Zelda: Ocarina of Time ganz auf Retro-Charme. Zur Veröffentlichung des Remakes für Nintendo Switch 2 erhalten ausgewählte Vorbesteller eine besondere Replik der europäischen Nintendo-64-Verpackung des Klassikers.

Verteilt wird das Sammlerstück bei speziellen Mitternachtsöffnungen in der Nacht vom 4. auf den 5. November 2026. Das Spiel selbst erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Retro-Verpackung für Vorbesteller

Wie erhalten Fans die nostalgische N64-Box? Micromania öffnet in Frankreich ausgewählte Filialen um Mitternacht. Wer das Remake bei einem teilnehmenden Geschäft vorbestellt hat, kann dort neben dem Spiel auch die zusätzliche Verpackung erhalten. Das gilt laut Händler ebenfalls für entsprechende Online-Vorbestellungen.

Die Ausgabe erfolgt nur, solange der Vorrat reicht. Eine vergleichbare Aktion für Deutschland wurde bislang nicht angekündigt, weshalb hiesige Fans vorerst nicht mit dem Bonus rechnen sollten.

Optisch orientiert sich die Box an der schwarzen und goldenen PAL-Verpackung der ursprünglichen Nintendo-64-Version. Sogar der damalige Hinweis auf die Unterstützung des Rumble Pak ist Teil der Gestaltung. Im Inneren befindet sich eine zusätzliche Pappeinlage, in der die deutlich kleinere Nintendo-Switch-2-Hülle untergebracht werden kann.

Eine Hommage an die Nintendo-64-Ära

Warum passt dieser Bonus besonders gut zu Ocarina of Time? Das Original erschien 1998 für Nintendo 64 und war der erste vollständig dreidimensionale Teil der Zelda-Reihe. Mit seiner offenen Spielwelt, dem Wechsel zwischen verschiedenen Zeitebenen und dem damals wegweisenden Kampfsystem prägte das Abenteuer zahlreiche spätere Action-Adventures.

Die Replik ist allerdings keine exakte Nachbildung der historischen Verpackung. Vorderseite und Rückseite wurden für den modernen Bonus angepasst. Dennoch dürfte das schwarz-goldene Design bei langjährigen Zelda-Fans viele Erinnerungen an die ursprüngliche PAL-Fassung wecken.

Auch in Kanada wird die Nostalgie als Verkaufsargument genutzt. Dort bietet EB Games für Vorbesteller einen Überzug im Stil der alten Nintendo-64-Verpackung an. Im Gegensatz zur französischen Aktion handelt es sich dabei jedoch nicht um eine vollständige Box.

Mitternachtsverkauf feiert sein Comeback

Welche Bedeutung hat die Aktion für den Spielehandel? Mitternachtsverkäufe gehörten früher zu den größten Ereignissen rund um wichtige Neuerscheinungen. Durch digitale Downloads und frühzeitige Lieferungen sind solche Veranstaltungen inzwischen deutlich seltener geworden.

Der Verkaufsstart von The Legend of Zelda: Ocarina of Time verbindet deshalb gleich zwei Formen der Nostalgie. Fans können ein modernisiertes Nintendo-64-Abenteuer erleben und zugleich an einem klassischen Mitternachtsverkauf teilnehmen. Die exklusive Verpackung liefert einen zusätzlichen Anreiz, das Spiel als physische Version zu kaufen.

Wie gefällt euch die Retro-Box und würdet ihr euch einen vergleichbaren Vorbestellerbonus auch bei deutschen Händlern wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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