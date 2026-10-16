Activision-Chef sieht GTA 6 und Modern Warfare 4 vor Zelda-Remake 2026

Activision sorgt kurz vor dem nächsten großen Call of Duty für eine selbstbewusste Ansage. Marketingchef Tyler Bahl sieht Call of Duty: Modern Warfare 4 gemeinsam mit Grand Theft Auto 6 an der Spitze der wichtigsten Spieleveröffentlichungen des Jahres 2026 und lässt dabei die kommende Neuauflage von The Legend of Zelda: Ocarina of Time kurzerhand hinter sich.

Die Aussage fällt in einen außergewöhnlich vollen Veröffentlichungszeitraum. Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026, bevor The Legend of Zelda: Ocarina of Time am 5. November 2026 und Grand Theft Auto 6 am 19. November 2026 folgen.

Activisions selbstbewusste Kampfansage

Welche Spiele betrachtet Activision als die größten Veröffentlichungen des Jahres? In einem Interview wurde Bahl auf die Idee angesprochen, dass Zelda und GTA 6 gemeinsam einen ähnlichen Hype auslösen könnten wie Barbie und Oppenheimer im Kinojahr 2023. Der Activision-Manager widersprach dieser Einschätzung und rückte stattdessen das eigene Spiel ins Rampenlicht.

Ohne Zelda zu nahetreten: GTA 6 und Call of Duty sind die zwei größten Spiele des Jahres.

Die Aussage dürfte bei Nintendo-Fans für Diskussionen sorgen. Immerhin handelt es sich bei Ocarina of Time um einen der bekanntesten und am höchsten angesehenen Klassiker der Spielegeschichte. Die Neuauflage für Nintendo Switch 2 entsteht von Grund auf neu und bietet unter anderem überarbeitete Grafik, vertonte Zwischensequenzen, erweiterte Dialoge sowie orchestrale Musik.

Modern Warfare 4 muss seinen beanspruchten Platz hingegen erst bestätigen. Call of Duty gehört zwar traditionell zu den kommerziell erfolgreichsten Marken der Branche, doch nicht jeder Serienteil erzielt automatisch neue Rekorde. Die ersten Eindrücke zum kommenden Ableger fallen positiv aus, entscheidend werden jedoch die Reaktionen nach dem Verkaufsstart sein.

GTA 6 als zusätzlicher Schub für Call of Duty

Warum betrachtet Activision den Start von GTA 6 nicht als Bedrohung? Bahl erwartet, dass Rockstars neues Open-World-Epos das Interesse an Konsolen und Videospielen insgesamt steigern wird. Mehr Menschen könnten ihre PlayStation 5 oder Xbox Series X|S wieder häufiger einschalten und dadurch auch auf Modern Warfare 4 aufmerksam werden.

Grand Theft Auto 6 gilt nach mehr als einem Jahrzehnt voller Erwartungen als potenziell historische Veröffentlichung. Das Abenteuer rund um Jason und Lucia führt nach Vice City und erscheint zunächst für PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S. Allein die enorme Bekanntheit der Reihe macht GTA 6 zum klarsten Kandidaten für den größten Verkaufsstart des Jahres 2026.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint dagegen für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2. Activision setzt neben der Kampagne erneut auf Multiplayer und soziale Erlebnisse, die Fans langfristig zusammenbringen sollen. Gerade dieser Community-Aspekt soll dem Shooter dabei helfen, auch neben GTA 6 dauerhaft sichtbar zu bleiben.

Ein spektakulärer Spieleherbst

Welcher Titel kann das Rennen um die größte Veröffentlichung gewinnen? Activisions Einschätzung ist verständlicherweise von den eigenen Interessen geprägt. Während GTA 6 bereits vor dem Start als außergewöhnliches Entertainment-Ereignis gilt, müssen Modern Warfare 4 und Ocarina of Time ihre tatsächliche Zugkraft erst im Handel beweisen.

Für Gaming-Fans ist die Debatte letztlich ein Luxusproblem. Innerhalb weniger Wochen erscheinen ein großer Multiplayer-Shooter, die aufwendig modernisierte Rückkehr eines legendären Abenteuers und eines der am längsten erwarteten Open-World-Spiele überhaupt.

Seht ihr Modern Warfare 4 und GTA 6 ebenfalls als die beiden größten Spiele des Jahres 2026 oder unterschätzt Activision die neue Version von Ocarina of Time? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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