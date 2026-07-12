Kingdom Come-Star Luke Dale wirbt erneut bei Rockstar um Red Dead 3 Rolle

Luke Dale, bekannt als Lord Hans Capon aus Kingdom Come: Deliverance 2, hat erneut öffentlich bei Rockstar Games angeklopft und macht keinen Hehl daraus, was er als Nächstes will: eine Rolle in Red Dead Redemption 3. Auf Social Media richtet sich der Schauspieler direkt an das Studio und versucht, seine Cowboy-Ambitionen noch einmal in den Fokus der Community zu rücken.

Für Fans ist das eine dieser kleinen, aber lauten Gaming-News, die sofort Bilder im Kopf erzeugen: mittelalterlicher Edelmann trifft staubige Prärie. Und weil Kingdom Come: Deliverance 2 in Sachen Immersion und Rollenspiel ohnehin oft mit Red Dead Redemption 2 verglichen wird, wirkt Dales Wunsch nicht einmal komplett abwegig.

Luke Dale legt Rockstar seine Cowboy-Bewerbung erneut auf den Tisch

Was hat Luke Dale genau gepostet? Am 10. Juli 2026 erneuerte Dale seinen Casting-Pitch mit einem kurzen, direkten Appell an Rockstar Games. Er schrieb, dass er erneut darum bitte, von Rockstar zum Cowboy gemacht zu werden.

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Obwohl er keinen konkreten Titel nannte, ist Red Dead Redemption 3 für viele die naheliegende gedankliche Schublade. Der Post schlug sichtbar Wellen, sammelte innerhalb von rund anderthalb Tagen etwa 375.000 Impressionen und löste mehrere Diskussionsstränge aus.

In den Antworten ging es schnell ins Praktische: Ein Nutzer fragte, ob Dale einen US-Akzent hinbekommt. Seine Reaktion fiel selbstbewusst aus, was den Austausch zusätzlich befeuerte und zeigt, wie aktiv der Schauspieler seine Wunschrolle mit der Community mitdenkt.

Warum der Hans-Capon-Darsteller so gut in die Red-Dead-Welt passen könnte

Wer ist Luke Dale in Kingdom Come: Deliverance? Dale verkörperte Lord Hans Capon sowohl im ersten Kingdom Come: Deliverance als auch in Kingdom Come: Deliverance 2 und lieferte dabei nicht nur die Stimme, sondern auch Performance-Capture. Genau diese Art von Schauspiel ist bei Rockstars stark filmischer Inszenierung ein entscheidender Baustein.

Dass er ausgerechnet Red Dead als Traumziel nennt, ist außerdem keine spontane Laune. Bereits im März 2025 erzählte Dale während eines Roadtrips durch die Südstaaten der USA, er habe sich das Ganze so sehr zum Lebensgefühl gemacht, dass es zu seiner Lebensmission geworden sei, in einem Red-Dead-Spiel mitzuspielen.

Typisch für ihn: Dale nutzt Social Media gern, um Ideen, Wünsche und Konzepte zu teilen. Anfang 2025 sprach er sogar schon über Gedanken zu einem möglichen Kingdom Come: Deliverance 2 Nachfolger, lange bevor Warhorse Studios offiziell bestätigte, dass ein dritter Teil in Arbeit ist.

Wann Red Dead Redemption 3 realistisch werden könnte

Wie wahrscheinlich ist ein schneller Release von Red Dead Redemption 3? Selbst wenn Rockstar grundsätzlich offen für Dale als Besetzung wäre, dürfte eine Rolle in der Red-Dead-Reihe noch weit entfernt sein. Die Abstände zwischen den großen AAA-Veröffentlichungen des Studios sind über die Jahre deutlich gewachsen, was kurzfristige Erwartungen bremst.

Ein wichtiger Faktor: Grand Theft Auto 6 ist für den 19. November 2026 angekündigt, und auch der Online-Ableger gilt als möglicher Zeitfresser für die kommenden Jahre. Gleichzeitig bedeutet ein langer Vorlauf nicht, dass es keinerlei Planung gibt, nur dass ein fertiges Red Dead Redemption 3 eher nicht unmittelbar bevorsteht.

Rockstar-Spiel Release Abstand zur vorherigen AAA-Veröffentlichung Manhunt 2 29. Oktober 2007 2 Jahre, 6 Monate, 17 Tage Grand Theft Auto 4 29. April 2008 6 Monate Red Dead Redemption 18. Mai 2010 2 Jahre, 19 Tage Max Payne 3 15. Mai 2012 1 Jahr, 11 Monate, 27 Tage Grand Theft Auto 5 17. September 2013 1 Jahr, 4 Monate, 2 Tage Red Dead Redemption 2 26. Oktober 2018 5 Jahre, 1 Monat, 9 Tage Grand Theft Auto 6 19. November 2026 8 Jahre, 24 Tage

Kingdom Come bleibt für Dale der naheliegende nächste Halt

Welche Alternative ist für Luke Dale kurzfristiger? Deutlich greifbarer ist alles rund um Kingdom Come: Deliverance 3. Warhorse Studios hat bestätigt, dass ein weiterer Serienteil in Entwicklung ist und auf das nächste Geschäftsjahr der Embracer Group zielt, also das Zeitfenster von April 2027 bis März 2028.

Einige Fans halten dieses Zeitfenster für überraschend sportlich, wenn es sich um ein vollwertiges, großes Sequel handeln sollte. Naheliegend ist deshalb auch ein Ansatz, bei dem Warhorse zunächst ein kleineres oder stärker iteratives Projekt mit vorhandener Technologie, Systemen, Schauplätzen und Assets aus Kingdom Come: Deliverance 2 realisiert, bevor ein komplett neuer Hauptteil von Grund auf entsteht.

Wie seht ihr das: Passt Luke Dale eurer Meinung nach in ein mögliches Red Dead Redemption 3, oder würdet ihr ihn lieber weiterhin fest in Kingdom Come verankert sehen? Schreibt es gerne in die Kommentare.