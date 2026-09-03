Harry Potter: Neuer HBO-Trailer zeigt Hogwarts, Quidditch und den Stein der Weisen

HBO hat einen neuen Trailer zur kommenden Serie Harry Potter und der Stein der Weisen veröffentlicht. Der bislang ausführlichste Vorgeschmack zeigt zahlreiche bekannte Szenen aus dem ersten Roman und vermittelt einen deutlich besseren Eindruck davon, wie sich die Neuverfilmung von den Kinofilmen unterscheiden soll.

Im Mittelpunkt stehen erneut Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley. Der Trailer begleitet das Trio durch sein erstes Schuljahr in Hogwarts und zeigt dabei erstmals mehrere zentrale Momente der Geschichte.

Der Sprechende Hut und Harrys erstes Quidditch-Spiel

Zu den auffälligsten Szenen gehört die Auswahlzeremonie in der Großen Halle. Harry setzt den Sprechenden Hut auf und wartet darauf, welchem der vier Häuser er zugeteilt wird. Auch Draco Malfoy, mehrere Schüler und die Lehrkräfte von Hogwarts sind im Trailer zu erkennen.

Ausführlicher fällt außerdem der Blick auf Quidditch aus. Harry trainiert auf seinem Besen und tritt im rot-schwarzen Gewand der Gryffindor-Mannschaft an. Die neuen Trikots tragen Namen und Nummern, während sich auch die Gestaltung der Besen und Hauswappen deutlich von den bekannten Filmversionen unterscheidet.

Die Neuverfilmung orientiert sich insgesamt stärker an der Beschreibung aus den Büchern. Der Sprechende Hut erscheint beispielsweise sichtbar abgenutzt und besitzt einen Riss am Rand, der seinen Mund bildet. Die Schüler tragen schwarze Umhänge und Krawatten in den Farben ihrer Häuser.

Troll, Tarnumhang und Spiegel Nerhegeb

Der Trailer greift zudem mehrere entscheidende Stationen aus Harrys erstem Schuljahr auf. Dazu gehören der Angriff des Trolls in Hogwarts, Harrys Tarnumhang sowie seine Begegnung mit dem Spiegel Nerhegeb. Darin erkennt der junge Zauberer seine verstorbenen Eltern.

Erstmals ist außerdem Luke Thallon als Professor Quirinus Quirrell mit seinem charakteristischen violetten Turban zu sehen. Damit deutet HBO bereits den Konflikt um den Stein der Weisen an, ohne das Geheimnis hinter Quirrell vollständig vorwegzunehmen.

Auch Severus Snape bekommt mehr Raum. Paapa Essiedu präsentiert den Zaubertranklehrer als strenge und einschüchternde Autorität, die Harry schon während seiner ersten Unterrichtsstunde gezielt unter Druck setzt.

Weitere Auftritte haben John Lithgow als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall und Nick Frost als Rubeus Hagrid. Die Serie besetzt damit sämtliche bekannten Rollen neu und erzählt die Geschichte unabhängig von den zwischen 2001 und 2011 veröffentlichten Kinofilmen.

Mehr Platz für Szenen aus dem Buch

Die erste Staffel basiert vollständig auf Harry Potter und der Stein der Weisen. Das Serienformat soll den Verantwortlichen mehr Zeit geben, kleinere Figuren und Handlungsabschnitte umzusetzen, die in der Filmadaption gekürzt wurden oder vollständig fehlten.

Bereits das zuvor veröffentlichte Material zeigte beispielsweise Harrys Besuch einer normalen Muggelschule, den von Petunia verursachten misslungenen Haarschnitt und eine gemeinsame Fahrt mit Hagrid in der Londoner U-Bahn. Auch eine weihnachtliche Schneeballschlacht gehört zu den Szenen, die erstmals für eine Verfilmung umgesetzt werden.

Hogwarts selbst wurde für die Serie neu gestaltet. Der Trailer zeigt unter anderem die Große Halle, Gemeinschaftsräume, Gewächshäuser und verschiedene Unterrichtsräume. Das vertraute Schloss aus den Kinofilmen wird also nicht einfach übernommen.

Die Musik von Hans Zimmer ist in dem neuen Material offenbar noch nicht zu hören. Der Komponist arbeitet gemeinsam mit Kara Talve und Anže Rozman an einem neuen musikalischen Leitmotiv für die Serie.

Wann startet die Harry-Potter-Serie?

Harry Potter und der Stein der Weisen soll am 25. Dezember 2026 starten. Die erste Staffel umfasst laut bisherigen Berichten acht Episoden und wird in Deutschland exklusiv über HBO Max angeboten.

Francesca Gardiner fungiert als Autorin, Showrunnerin und Executive Producerin. Mehrere Episoden werden von Mark Mylod inszeniert, der unter anderem an Succession gearbeitet hat. Auch David Heyman, Produzent der bisherigen Harry-Potter-Filme, ist an der Neuverfilmung beteiligt.

HBO plant langfristig, alle sieben Harry-Potter-Romane als Serie umzusetzen. Die Vorbereitungen für die zweite Staffel auf Grundlage von Harry Potter und die Kammer des Schreckens sollen bereits laufen.

Öffnet in einem neuen Tab