ALATURKA – Open World im Bosporus der 1970er mit GTA Retro Optik

Fans der klassischen Grand-Theft-Auto-Spiele sollten ALATURKA im Auge behalten. Das kommende PC-Spiel verbindet eine frei erkundbare Stadt mit Verfolgungsjagden, kriminellen Aufträgen und einer bewusst kantigen Retro-Optik, die an die PlayStation-2-Ära erinnert.

Statt moderner Hochglanzmetropolen führt ALATURKA jedoch in den Bosporus der 1970er-Jahre. Das ungewöhnliche historische Szenario soll dem Open-World-Abenteuer eine eigene Identität verleihen und es von seinen offensichtlichen Vorbildern abheben.

Vom Dönerladen in die Unterwelt

Worum geht es in ALATURKA? In der Rolle eines jungen Mannes vom Land reist ihr in die Großstadt Bosforus, die sich über zwei Kontinente erstreckt. Dort beginnt ihr als Dönerlehrling im Geschäft eures Onkels und versucht zunächst, mit ehrlicher Arbeit Geld zu verdienen.

Zu den alltäglichen Aufgaben gehören das Schneiden von Dönerfleisch, das Vorbereiten von Bestellungen und das Ausliefern der fertigen Gerichte. Schon bald lernt die Spielfigur allerdings Einheimische kennen, die deutlich lukrativere und weniger legale Beschäftigungen anbieten.

Dadurch entwickelt sich der zunächst harmlose Arbeitsalltag zu einem kriminellen Abenteuer. Schmuggelaufträge, Auseinandersetzungen mit Straßenbanden und Fluchten vor der Polizei gehören ebenso dazu wie Kämpfe und Schusswechsel. Nebenbei könnt ihr mit den Bewohnern der Stadt interagieren, Möwen mit Simit füttern, Tauben jagen oder euch um herumstreunende Katzen kümmern.

Retro-Charme statt Hochglanzgrafik

Warum erinnert das Spiel an klassische GTA-Teile? ALATURKA setzt auf eine Low-Poly-Grafik und eine bewusst altmodische Inszenierung. Besonders die Fahrzeuge sollen sich schwer und unnachgiebig steuern, wodurch Fahrten durch enge Straßen und rasante Polizeiverfolgungen an ältere Open-World-Spiele erinnern.

Die 1970er-Jahre sind dabei mehr als eine optische Kulisse. Sperrige Autos, traditionelle Speisen und das geschäftige Leben rund um den Bosporus bestimmen die Atmosphäre. Während GTA Vice City die 1980er-Jahre und GTA San Andreas die 1990er-Jahre aufgriffen, widmet sich ALATURKA damit einem Jahrzehnt, das in modernen GTA-Spielen bislang kaum eine Rolle spielte.

Entwickelt und veröffentlicht wird das Projekt vom Solo-Entwickler bufuak. ALATURKA entsteht mit der Unreal Engine und wird teilweise in Livestreams gemeinsam mit der Community weiterentwickelt. Ende September 2026 meldete der Entwickler bereits mehr als 17.000 Einträge auf der Steam-Wunschliste.

PC-Veröffentlichung noch ohne Termin

Wann erscheint ALATURKA auf Steam? Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es derzeit noch nicht. Die deutsche Steam-Seite führt das Open-World-Spiel lediglich als bald verfügbar. Genannt werden bislang ausschließlich Windows-PCs, zudem werden eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel aufgeführt.

Für PC-Fans könnte ALATURKA damit eine interessante Alternative werden. Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 zunächst für PS5 und Xbox Series X/S, während eine PC-Version bisher nicht angekündigt wurde. Ob ALATURKA spielerisch tatsächlich an die großen Rockstar-Klassiker heranreicht, wird sich allerdings erst nach seiner Veröffentlichung zeigen.

Wie gefällt euch die Mischung aus klassischem GTA-Gameplay und einem Bosporus-Szenario der 1970er-Jahre? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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