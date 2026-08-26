Gears of War: E-Day – Neuer Story-Trailer und erstes Gameplay enthüllt

Gears of War: E-Day gehört schon jetzt zu den wichtigsten Spielen in diesem Jahr für die Xbox. Noch ist der Shooter nicht veröffentlicht, das dauert nicht mehr allzu lang. Am 6. Oktober 2026 ist es soweit. Inhaber eines Xbox Game Passes haben wie gewohnt den ein oder anderen Vorteil. Den haben auch Vorbesteller der Premium Edition. Mit dieser gibt es den Zugang zum Spiel schon fünf Tage vor dem offiziellen Release.

Während auch PC-Gamer in den Genuss des düsteren Action-Abenteuers kommen dürfen, schauen PlayStation-Nutzer leider in die Röhre. Im Rahmen der gamescom Opening Night Live haben Microsoft und das Entwicklerstudio The Coalition neues Bildmaterial präsentiert und heizen damit die Vorfreude in der Gaming-Community weiter an.

Düsterer Trailer gibt neue Einblicke in die Story

In gestochen scharfer Grafik zieht der Trailer die Zuschauer in eine düstere Endzeit-Atmosphäre – ganz anders als die vorherigen Gears of War-Teile. Thematisch passt es jedoch. Die Handlung setzt 14 Jahre vor dem ersten Gears of War aus dem Jahr 2006 an. An jenem schicksalhaften Emergence Day – den Tag der Locust-Invasion.

Im Zentrum der Handlung stehen die späteren Serienveteranen Marcus Fenix und Dominic Santiago, die gemeinsam mit der Bravo-Truppe gegen die Locust-Truppen kämpfen. Es geht um nicht weniger als Leben und Tod auf dem Planeten Sera und um das Überleben einer Zivilisation.

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Die ersten Gameplay-Tests fallen überwiegend positiv aus

Wer es nicht bis zum 6. Oktober aushalten kann, hat aktuell auf der gamescom die Möglichkeit eine Demoversion zu testen. Die ersten durften heute schon ran und haben ihr Fazit mit der Öffentlichkeit geteilt. Dieses Feedback hilft schließlich auch dem Entwickler-Team etwaige Fehler bis zur Veröffentlichung auszumerzen.

Vieles gibt es scheinbar jedoch nicht zu bemängeln. Vor allem die Optik überzeugt das Publikum bisher. Viele Details, scharfe Konturen – selbst in der Bewegung und eine gute Portion Realismus werten die Grafik auf. Dafür greifen die Entwickler auf die Unreal Engine 5 und die absolut neuesten Features wie Hardware-Lumen, RTX Mega Geometry und Megalights zurück. Demnach kommt Gears of War: E-Day für die Xbox mit 4K-Auflösung und bis zu 60 FPS.

Auch spielerisch konnte der Endzeit-Shooter bislang überzeugen. Eine größere Bewegungsvielfalt trotz klobiger Rüstungen sorgt für flüssigere Abläufe und mehr Möglichkeiten in Gefechten. Aber auch an den Gegnern wurde gefeilt. Diese sollen deutlich intelligenter agieren als bisher.

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Wie gefallen dir die ersten Eindrücke von Gears of War: E-Day bisher? Holst du dir den Shooter? Teile uns deine Meinung gern in den Kommentaren mit.