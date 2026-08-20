Starsand Island kommt in Game Pass Premium – Version 1.0 bringt Online-Koop

Im Xbox Game Pass wartet ab dem 20. August 2026 ein weiterer gemütlicher Zeitvertreib auf Abonnenten. Starsand Island ist nun auch im Premium-Tarif verfügbar und verbindet Landwirtschaft, Lebenssimulation und Rollenspielelemente in einer farbenfrohen Anime-Welt.

Das Debüt im erweiterten Abo fällt mit einem wichtigen Meilenstein zusammen. Das chinesische Studio Seed Sparkle Lab hat die Early-Access-Phase am 18. August 2026 beendet und die umfangreiche Version 1.0 veröffentlicht.

Entspannter Inselalltag mit Abenteueranteil

Was bietet Starsand Island? Das Spiel erinnert in seinem grundlegenden Aufbau an eine dreidimensionale Variante von Stardew Valley. Statt einer klassischen ländlichen Kleinstadt erwartet euch jedoch eine offene Tropeninsel mit Stränden, Wäldern und zahlreichen Möglichkeiten zur freien Gestaltung.

Ihr könnt Felder bewirtschaften, Tiere aufziehen, angeln, Ressourcen sammeln und unterschiedliche Gegenstände herstellen. Hinzu kommen der Bau sowie die Einrichtung eigener Häuser und die Pflege von Freundschaften zu den Bewohnern der Insel.

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Wer Beziehungen weiter vertieft, kann mit ausgewählten Charakteren zudem romantische Geschichten erleben. Abseits des gemütlichen Alltags lassen sich ein benachbarter Archipel und alte Ruinen erkunden, die wie kleine Dungeons aufgebaut sind und Kämpfe, Geheimnisse sowie wertvolle Schätze bieten.

Version 1.0 erweitert das Inselleben

Welche Neuerungen bringt das große Update? Zu den wichtigsten Ergänzungen gehört ein Online-Koop-Modus für bis zu vier Personen. Gemeinsam dürft ihr Landwirtschaft betreiben, angeln, bauen und die verschiedenen Gebiete der Insel erforschen.

Seed Sparkle Lab hat außerdem zusätzliche Drei- und Fünf-Herzen-Quests für insgesamt 19 NPCs eingebaut. Alle 14 Charaktere, mit denen romantische Beziehungen möglich sind, erhalten weitere Dating-Aktivitäten.

Ein neues saisonales Ereignis mit eigener Handlung ergänzt das Update ebenfalls. Damit fällt die Vollversion deutlich umfangreicher aus als der ursprüngliche Early-Access-Start vom 11. Februar 2026, an dem Starsand Island bereits in den Xbox Game Pass Ultimate und den PC Game Pass aufgenommen wurde.

Starsand Island ist auf Xbox Series X|S, PC und über Xbox Cloud Gaming spielbar. Ein konkretes Datum für eine Entfernung aus dem Game Pass gibt es derzeit nicht. Mit einem Verbleib im Katalog bis mindestens Anfang 2027 wird gerechnet, eine feste Zusage dafür liegt allerdings nicht vor.

Weitere Termine im Xbox Game Pass

Welche Spiele folgen als Nächstes? Neben Starsand Island umfasst der aktuelle Veröffentlichungsplan mehrere weitere Titel für die unterschiedlichen Game-Pass-Tarife. Dazu gehören neue Premium-Erweiterungen und mehrere Spiele, die direkt zum Erscheinungstag in den Dienst aufgenommen werden.

Die bislang angekündigten Termine verteilen sich bis in den Februar 2027:

Datum Spiel Tarife Plattformen 20. August 2026 Starsand Island Premium Cloud, PC, Xbox Series X|S 25. August 2026 Aerial_Knight’s DropShot Premium Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S 25. August 2026 Blood Dungeon Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 31. August 2026 Young Suns Premium Cloud, Konsole, PC 1. September 2026 Shelldiver Ultimate, Premium, PC Game Pass Cloud, Konsole, PC 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 13. Oktober 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S 23. Februar 2027 Fable Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S

Am 25. August 2026 folgt mit Aerial_Knight’s DropShot die nächste Erweiterung für den Premium-Katalog. Young Suns stößt am 31. August 2026 dazu, während Shelldiver am 1. September 2026 gleichzeitig in Premium, Ultimate und PC Game Pass startet.

Habt ihr Starsand Island bereits ausprobiert oder wartet ihr auf eines der kommenden Game-Pass-Spiele? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.