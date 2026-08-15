The Elder Scrolls 6 – Xbox-Chefin deutet geheimen Untertitel an

Seit der ersten Ankündigung im Jahr 2018 kennen Fans Bethesdas kommendes Fantasy-Rollenspiel lediglich als The Elder Scrolls 6. Nun deutet ausgerechnet Xbox-Chefin Asha Sharma an, dass der vollständige Titel längst feststeht und intern bereits verwendet wird.

Nach einem Besuch bei Bethesda Game Studios berichtete Sharma am 11. August 2026 von einer live präsentierten Spielsitzung. In ihrem Beitrag schrieb sie The Elder Scrolls VI: ******** und ersetzte den möglichen Untertitel durch acht Sternchen.

Heute Morgen gab es eine Live-Präsentation von The Elder Scrolls VI: ********. Umfang und Erhabenheit sind unglaublich. Die Geschichte ist sogar noch beeindruckender.

Bethesda greift den versteckten Titel auf

Wie offiziell ist der angeteaserte Untertitel? Eine vollständige Enthüllung ist der Beitrag noch nicht. Allerdings reagierte auch der offizielle Account von Bethesda Game Studios und verwendete dabei erneut dieselben acht Sternchen, ohne das Rollenspiel als The Elder Scrolls 6 zu bezeichnen.

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Damit greift Bethesda die Darstellung der Xbox-Chefin direkt auf. Ob jedes Sternchen tatsächlich für einen Buchstaben steht, bleibt offen. Ebenso könnte sich darunter ein Leerzeichen befinden, wodurch auch ein Titel mit zwei Wörtern denkbar wäre.

Die Erwähnung einer Live-Präsentation liefert zudem einen kleinen Hinweis auf den Entwicklungsstand. Zumindest eine intern vorführbare Version existiert offenbar bereits. Sharma lobte nicht nur die Größe der Spielwelt, sondern ausdrücklich auch die Geschichte, konkrete Spielszenen oder neue Aufnahmen wurden jedoch nicht veröffentlicht.

Sentinel gilt als heißester Kandidat

Welcher Name könnte hinter den acht Sternchen stecken? Besonders häufig fällt derzeit Sentinel. Der Name besteht aus acht Buchstaben und bezeichnet in der englischen Fassung die wichtige Stadt Schildwacht in Hammerfell, die Hauptstadt des gleichnamigen Königreichs.

Die Theorie passt zur traditionellen Namensgebung der Hauptreihe. The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion und The Elder Scrolls V: Skyrim wurden ebenfalls durch markante Regionen oder zentrale Begriffe geprägt. Auch The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered rückte dieses bekannte Schema zuletzt wieder stärker in den Fokus.

Zusätzlichen Stoff liefert Starfield. Fans glauben, im Charaktereditor des Science-Fiction-Rollenspiels eine Zahlenfolge entdeckt zu haben, die sich über die Positionen im Alphabet als Sentinel lesen lässt. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht, weshalb die Entdeckung weiterhin als Fan-Theorie einzuordnen ist.

Weitere Namen bleiben im Rennen

Welche Alternativen werden innerhalb der Community diskutiert? Neben Sentinel tauchen vor allem Starfall und Dominion auf. Starfall könnte sich auf die Gewässer rund um Hammerfell und Hochfels beziehen, erinnert sprachlich allerdings stark an Bethesdas Starfield.

Dominion wäre ebenfalls ein Titel mit acht Buchstaben und könnte auf das Aldmeri-Dominion hindeuten. Die mächtige Gruppierung spielte bereits in Skyrim eine bedeutende Rolle und wäre ein naheliegender Kandidat für einen zentralen Konflikt im nächsten Teil.

Auch Highrock wird gelegentlich genannt. Als zusammengeschriebenes Wort besitzt der Name acht Buchstaben, während High Rock mit Leerzeichen auf neun Zeichen kommt. Die Region ist in der deutschen Fassung als Hochfels bekannt und gilt neben Hammerfell seit Jahren als möglicher Schauplatz von The Elder Scrolls 6.

Noch hat Bethesda weder den Untertitel noch den Schauplatz oder einen Veröffentlichungstermin offiziell enthüllt. Der ungewöhnlich konkrete Teaser könnte jedoch darauf hindeuten, dass die jahrelange Funkstille langsam endet. Welcher der möglichen Namen überzeugt euch am meisten? Schreibt eure Vermutungen gerne in die Kommentare.