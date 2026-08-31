Nintendo Direct am 10. September 2026? Ubisoft liefert neuen Hinweis

Ein Social-Media-Beitrag von Ubisoft sorgt derzeit für neue Spekulationen über die nächste Nintendo Direct. Der Publisher kündigte an, am 10. September 2026 weitere Informationen zu Just Dance: Decades of Hits zu veröffentlichen. Da die Reihe regelmäßig in Nintendo-Präsentationen vertreten ist, vermuten viele Fans hinter dem Termin mehr als eine gewöhnliche Ankündigung.

Offiziell bestätigt ist eine Nintendo Direct am 10. September 2026 bislang nicht. Ubisofts Aussage gilt dennoch als bisher stärkster Hinweis auf den möglichen Termin, zumal zuvor bereits der YouTube-Kanal SwitchForce genau dieses Datum genannt hatte.

Ubisofts auffälliger September-Termin

Warum deutet Ubisoft auf eine Nintendo Direct hin? Ausgangspunkt der Spekulationen sind vorzeitig verbreitete Inhalte aus Just Dance: Decades of Hits. Nach Angaben des Publishers zeigen einige davon frühe Entwicklungsstände, die nicht der finalen Qualität und Vision des Spiels entsprechen müssen.

Ubisoft möchte das Projekt deshalb am 10. September 2026 ausführlicher vorstellen. Eine direkte Verbindung zu Nintendo stellte das Unternehmen zwar nicht her, doch der Termin passt auffällig gut zur bisherigen Vermarktung der Tanzspielreihe. Just Dance 2026 Edition wurde beispielsweise während einer Nintendo Direct: Partner Showcase angekündigt.

Eine Präsentation von Just Dance: Decades of Hits im Rahmen einer weiteren Nintendo Direct wäre daher naheliegend. Ubisoft könnte allerdings ebenso einen eigenen Trailer, eine Pressemitteilung oder eine separate Übertragung vorbereiten. Der genannte Tag ist somit ein konkreter Anhaltspunkt, aber noch keine offizielle Bestätigung für ein Nintendo-Event.

Ein dicht gefüllter Monat für Gaming-Fans

Wie passt der 10. September 2026 in den Veranstaltungskalender? Sony eröffnet den Monat mit einer State of Play und einer direkt anschließenden State of Play Japan am 3. September 2026 um 15 Uhr deutscher Zeit. Die Tokyo Game Show folgt vom 17. bis zum 21. September 2026.

Eine Nintendo Direct am 10. September 2026 würde genau zwischen diesen beiden Veranstaltungen liegen. Nintendo nutzt den September traditionell häufig für größere Präsentationen, um kommende Veröffentlichungen für das Weihnachtsgeschäft und das folgende Jahr vorzustellen. Eine offizielle Ankündigung könnte entsprechend spätestens am 8. September 2026 erfolgen, sollte sich das vermutete Datum bewahrheiten.

Auch der Zeitpunkt kurz vor der Tokyo Game Show wäre sinnvoll. Nintendo und seine Partner könnten neue Trailer, Termine und Switch-2-Versionen präsentieren, bevor zahlreiche Publisher ihre kommenden Projekte in Japan zeigen.

Zelda als möglicher Höhepunkt

Welche Spiele könnten in der Präsentation auftauchen? Besonders große Erwartungen richten sich auf The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Nintendo kündigte die Neuauflage für Nintendo Switch 2 bereits im Juni 2026 an, nannte bislang jedoch keinen konkreten Veröffentlichungstermin.

Eine große September-Ausgabe der Nintendo Direct wäre eine passende Gelegenheit, das Remake erneut zu zeigen und den Termin festzulegen. Das Spiel soll noch 2026 erscheinen und könnte damit einen wichtigen Platz im kommenden Weihnachtsgeschäft einnehmen. Konkrete Neuigkeiten zu The Legend of Zelda: Majora’s Mask sind mit dem aktuellen Hinweis dagegen nicht verbunden.

Bis Nintendo selbst eine Präsentation ankündigt, bleibt der 10. September 2026 ein Gerücht. Die Kombination aus Ubisofts Just-Dance-Termin, den Aussagen aus der Community und dem dicht gefüllten Veranstaltungskalender macht das Datum jedoch durchaus glaubwürdig.

Rechnet ihr am 10. September 2026 mit einer Nintendo Direct und welche Switch-2-Spiele möchtet ihr dort sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.