Helldivers 2 zeigt Roadmap bis Dezember 2026 – Updates 7.1, 7.2 und 8.0

Arrowhead Game Studios hat eine neue Inhalts-Roadmap für Helldivers 2 vorgestellt und damit die Pläne für den verbleibenden Teil des Jahres 2026 konkretisiert. Bis Dezember 2026 dürfen sich Helldiver auf zwei reguläre Aktualisierungen, neue Kriegsanleihen, zusätzliche Missionen und ein weiteres großes Update freuen.

Den Ausgangspunkt bildet Update 7.0 Ohne jede Freiheit, das bereits am 12. August 2026 veröffentlicht wurde. Die neue Roadmap reicht nun von September bis Dezember 2026 und zeigt, in welchen Monaten der galaktische Krieg erweitert werden soll.

Neue Inhalte im September und Oktober

Welche Inhalte erscheinen im September 2026? Mit Update 7.1 soll zunächst eine neue Kriegsanleihe veröffentlicht werden. Zu deren Thema und Ausrüstung hat Arrowhead bislang keine weiteren Details genannt.

Zusätzlich kündigt die Roadmap zwei neue Belohnungen an. Ob es sich dabei um Waffen, Strategemausrüstung, kosmetische Gegenstände oder Belohnungen aus einer Kampagne handelt, bleibt vorerst offen.

Deutlich umfangreicher fällt Update 7.2 aus, das für Oktober 2026 eingeplant ist. Folgende Inhalte wurden dafür angekündigt:

eine neue Kriegsanleihe

neue Missionen

ein neues Biom

ein neuer Gegnertyp

eine neue Belohnung

ein Galaktischer-Krieg-Event

ein Freiheitstag-Event

Der Freiheitstag gehört zu den wichtigsten Terminen im Universum von Helldivers und wird am 26. Oktober gefeiert. Das dazugehörige Event dürfte deshalb rund um dieses Datum starten, wobei Arrowhead noch keinen konkreten Zeitplan für Update 7.2 veröffentlicht hat.

Was plant Arrowhead für Dezember 2026? Zum Jahresabschluss steht Update 8.0 auf dem Programm. Dabei soll es sich um die nächste große Inhaltserweiterung handeln, deren Umfang mit früheren Hauptaktualisierungen vergleichbar sein dürfte.

Konkrete Inhalte nennt die Roadmap für Update 8.0 allerdings noch nicht. Neue Missionstypen, Gegner und Umgebungen wären angesichts der bisherigen großen Aktualisierungen denkbar, sind bislang aber nicht offiziell bestätigt.

Abseits der nummerierten Updates will Arrowhead während der kommenden Monate kontinuierlich an Helldivers 2 arbeiten. Die sogenannten Evergreen-Inhalte umfassen Verbesserungen am Bedienkomfort, neue und laufende Kampagnen, zusätzliche Kampagnenbelohnungen sowie weitere noch nicht näher beschriebene Neuerungen.

Welche Neuerungen brachte Ohne jede Freiheit? Das am 12. August 2026 veröffentlichte Update 7.0 führte die Trupps tiefer in die von den Illuminierten kontrollierte Leere. Dort warten veränderte Planeten, gefährliche Umweltbedingungen, neue Ziele und zusätzliche feindliche Kreaturen.

Zu den spielerischen Neuerungen gehören Aufklärungsmissionen, Angriffe auf Türme und Portale der Illuminierten sowie Einsätze innerhalb gegnerischer Anlagen. S.E.A.F.-Einheiten können den Helldivern bei bestimmten Missionen zur Seite stehen und sie sowohl im Kampf als auch mit medizinischer Unterstützung verstärken.

Mit der neuen Roadmap macht Arrowhead deutlich, dass Helldivers 2 auch nach mehr als zweieinhalb Jahren weiter ausgebaut wird. Nach Kriegsanleihen mit Kooperationen zu Halo, Killzone und Warhammer 40.000 richtet sich der Blick nun wieder auf neue reguläre Inhalte für den galaktischen Krieg auf PS5, PC und Xbox Series X|S.

Auf welches angekündigte Update freut ihr euch am meisten und welche Gegner, Biome oder Strategemausrüstungen wünscht ihr euch für Update 8.0? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.