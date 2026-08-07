Helldivers 2 verdoppelt Level-Cap auf 300 – XP über 150 wird angerechnet

Arrowhead Game Studios erweitert die Langzeitmotivation von Helldivers 2 mit einem kräftigen Sprung bei der maximalen Stufe. Wie das Studio am 6. August 2026 ankündigte, wird der bisherige Level-Cap von 150 auf 300 verdoppelt. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für das zugehörige Update gibt es bislang nicht.

Für erfahrene Helldiver soll der Aufstieg mit zusätzlichen Rängen und Titeln verbunden sein. Gleichzeitig macht Arrowhead deutlich, dass die neuen Stufen vor allem den persönlichen Fortschritt und das Prestige widerspiegeln. Waffen, Ausrüstung und Strategeme mit direktem Einfluss auf das Loadout werden weiterhin bereits ungefähr bis Level 25 freigeschaltet.

Gesammelte Erfahrung bleibt erhalten

Was passiert mit den Erfahrungspunkten auf Level 150? Wer die aktuelle Höchststufe bereits erreicht hat und anschließend weitere Einsätze absolvierte, darf sich auf nachträgliche Beförderungen freuen. Helldivers 2 hat die über Level 150 hinaus verdienten Erfahrungspunkte im Hintergrund gespeichert.

Sobald die neue Obergrenze aktiviert wird, berechnet das Spiel die gesamte gesammelte Erfahrung anhand der erweiterten Level-Tabelle neu. Dadurch können Veteranen unmittelbar nach dem Einloggen auf Level 151 oder deutlich höher aufsteigen, ohne zuvor eine weitere Mission abschließen zu müssen. Besonders aktive Mitglieder der Community könnten direkt mehrere Dutzend Ränge überspringen.

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Ein ähnliches System kam bereits beim ersten großen Anstieg des Level-Caps zum Einsatz. Zum Release am 8. Februar 2024 lag die Grenze zunächst bei Level 50, bevor sie im April 2024 auf 150 angehoben wurde. Auch damals wurden zuvor gesammelte Erfahrungspunkte berücksichtigt und führten bei vielen Fans zu sofortigen Beförderungen.

Ein zweiter Akt für Helldivers 2

Warum erhöht Arrowhead den Level-Cap auf 300? Die Verdopplung soll langfristig neue Ziele schaffen und ist Teil eines umfassenderen Umbaus der Fortschrittssysteme. Der Weg bis Level 300 wird nach Angaben des Studios erheblich mehr Zeit beanspruchen als der bisherige Aufstieg bis Level 150.

Neue Titel und Ränge sollen zwischen den einzelnen Meilensteinen für zusätzliche Motivation sorgen. Spielerische Vorteile gegenüber Einsteigern sind damit jedoch nicht verbunden. Der hohe Rang dient in erster Linie als sichtbarer Nachweis für absolvierte Einsätze, gewonnene Schlachten und den persönlichen Beitrag zum Galaktischen Krieg.

Parallel arbeitet Arrowhead an weiteren Systemen, die Helldivers 2 abwechslungsreicher machen sollen. Die neuen Galaktischen Kriegskampagnen ersetzen die bisherigen Hauptbefehle durch längere Konflikte mit klareren Zielen, Konsequenzen und Belohnungen. Geplant sind außerdem persönliche Kampagnenfortschritte, damit aktive Teilnehmer auch dann individuelle Prämien verdienen können, wenn das übergeordnete Gemeinschaftsziel scheitert.

Mit dem neuen Level-Cap reagiert das Studio auf einen häufig genannten Wunsch besonders engagierter Fans. Die eigentliche Stärke der Änderung liegt dabei in der rückwirkenden Anrechnung sämtlicher Erfahrungspunkte. Niemand muss bereits absolvierte Missionen wiederholen, während gleichzeitig bis zu 150 zusätzliche Stufen auf Langzeitfans warten.

Wie findet ihr die Erhöhung auf Level 300? Freut ihr euch auf die nachträglichen Beförderungen oder wünscht ihr euch umfangreichere Belohnungen für hohe Ränge? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.