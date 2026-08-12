Helldivers 2 Update Devoid of Liberty – neue Void-Missionen, SEAF, Rang 300

Arrowhead Game Studios hat am 12. August 2026 das umfangreiche Devoid of Liberty Update für Helldivers 2 veröffentlicht. Die kostenlose Aktualisierung rückt die Illuminate erneut ins Zentrum des Galaktischen Krieges und erweitert den Koop-Shooter um neue Einsätze, Gegner, verbündete Einheiten und zusätzliche Fortschrittsstufen.

Begleitet wird das Update vom lange erwarteten Crossover mit Warhammer 40.000. Der neue legendäre Warbond Castellan’s Creed bringt Ausrüstung der imperialen Streitkräfte nach Helldivers 2 und erscheint gleichzeitig für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Der Vorstoß in den Void

Welche Inhalte bringt das Devoid of Liberty Update? Das Oberkommando bereitet den Eintritt in den mysteriösen Void vor und schickt die Helldiver zunächst auf Aufklärungsmissionen. Schauplätze sind Planeten, die bereits durch den Einfluss dieser fremdartigen Region verändert wurden.

Dort warten neue Hauptziele, bei denen Illuminate-Türme und Tore zerstört, feindliche Strukturen infiltriert und wichtige Daten gesammelt werden müssen. Zu den sekundären Aufgaben gehören die Beseitigung von Void-Mutationen sowie die Bergung wertvoller Materialien.

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Mit dem Wretch und dem Crusher betreten außerdem zwei gefährliche Gegnertypen das Schlachtfeld. Der aus Gliedmaßen gefallener Kreaturen zusammengesetzte Wretch bewegt sich schnell, weicht Angriffen aus und versucht, Helldiver gemeinsam mit weiteren Exemplaren zu überwältigen. Der massive Crusher hält dagegen enorm viel Schaden aus, kann seine Gesundheit regenerieren und im Nahkampf einen verheerenden Angriff ausführen.

Verstärkung durch die SEAF

Wie verändert die SEAF die kommenden Einsätze? Auf ausgewählten Planeten greifen nun Soldaten der Super Earth Armed Forces aktiv in Missionen ein. Entsprechende Einsätze sind durch eine Markierung auf der galaktischen Karte erkennbar.

Die computergesteuerten Verbündeten besitzen festgelegte Rollen, darunter Anführer und Sanitäter. Sie unterstützen das Team beim Vorrücken zu Missionszielen und reagieren sogar auf Emotes. Gerade bei unvollständigen Trupps könnte die zusätzliche Feuerkraft einen spürbaren Unterschied machen.

Parallel erhöht Arrowhead die maximale Stufe auf Rang 300 und ergänzt neue freischaltbare Titel. Bereits auf der bisherigen Obergrenze gesammelte Erfahrungspunkte wurden im Hintergrund gespeichert. Langjährige Fans können nach dem ersten Login deshalb direkt mehrere zusätzliche Ränge erhalten.

Castellan’s Creed bringt Warhammer 40.000

Welche Ausrüstung steckt im Warhammer 40.000 Warbond? Castellan’s Creed orientiert sich an den imperialen Truppen des Astra Militarum. Der legendäre Warbond umfasst Waffen, Rüstungen und kosmetische Inhalte, die an die kompromisslose Militärästhetik der Tabletop-Vorlage angelehnt sind.

Zwei neue Rüstungssets

Hot-Shot Marksman Rifle als Primärwaffe

Bolt Pistol als Sekundärwaffe

Meltagun als Unterstützungswaffe

Meltamine als Wurfwaffe

True Grit als neue Rüstungseigenschaft

Neue Tarnmuster für Fahrzeuge

Zwei neue Umhänge

Zusätzliche Banner

Ein neuer Titel

Das Crossover passt thematisch ungewöhnlich gut zu Helldivers 2, da beide Universen auf überzeichneten Militarismus, gewaltige Alienbedrohungen und wenig zimperliche Waffen setzen. Zusammen mit den neuen Void-Missionen liefert Arrowhead damit eines der bislang größten Inhaltspakete für den Koop-Shooter.

Was haltet ihr vom Devoid of Liberty Update und dem Warhammer 40.000 Crossover? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.