JP Performance gehackt: Größter Auto-YouTuber wird Opfer von Tesla-Scam

Immer das gleiche Bild: Wir haben bereits von diesen Vorfällen in YouTube Deutschland berichtet. Über Viren in Softwaredownloads oder Links in E-Mails werden den Hacken Tor und Tür geöffnet. Sie löschen alle bisherigen Videos oder stellen sie privat. Über Links und Spendenaktionen in Livestreams wollen sie ihren Opfern das Geld aus der Tasche ziehen .

Das Jahr 2023 beginnt für das Team rund um JP Performance mit einem Schock. Am 1. Januar wurde der Kanal von fremden Hackern übernommen. Alle Videos privat gestellt, ein Livestream scheinbar mit Elon Musk, in dem es um Kryptowährungen, Twitter und Tesla gehen soll. Das könnte einigen von euch bekannt vorkommen.

