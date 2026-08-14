GameCube-Spiele auf Switch 2 – Pokémon Colosseum bleibt ohne Termin

Nach der Aufnahme von Super Mario Sunshine am 13. August 2026 schrumpft die Liste der bereits angekündigten GameCube-Klassiker für Nintendo Switch Online auf einen einzigen Titel. Pokémon Colosseum ist aktuell das letzte Spiel aus der ursprünglichen Vorschau, das Nintendo noch nicht für den Dienst veröffentlicht hat.

Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es weiterhin nicht. Damit bleibt offen, wann Fans des ungewöhnlichen Pokémon-Rollenspiels nach Orre zurückkehren können und welche GameCube-Spiele Nintendo anschließend für den wachsenden Klassiker-Katalog ankündigen wird.

Der aktuelle GameCube-Katalog

Welche GameCube-Spiele sind bereits verfügbar? Die Anwendung Nintendo GameCube: Nintendo Classics kann ausschließlich auf Nintendo Switch 2 genutzt werden. Zusätzlich ist eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket erforderlich.

Mit Super Mario Sunshine umfasst die Sammlung inzwischen mehrere bekannte Nintendo-Abenteuer und einen prominenten Titel von Bandai Namco. Folgende GameCube-Spiele wurden bereits veröffentlicht:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

F-Zero GX

The Legend of Zelda : The Wind Waker

: The Wind Waker Soulcalibur 2

Super Mario Strikers, in Deutschland ursprünglich als Mario Smash Football veröffentlicht

Chibi-Robo!

Luigi’s Mansion

Wario World

Fire Emblem: Path of Radiance

Pokémon XD: Der dunkle Sturm

Super Mario Sunshine

Super Mario Sunshine war auf moderner Nintendo-Hardware bereits über Super Mario 3D All-Stars spielbar. Die Zusammenstellung ist jedoch nicht mehr regulär im Nintendo eShop erhältlich. Die neue Aufnahme verbessert daher vor allem das Angebot des Erweiterungspakets für Besitzer einer Nintendo Switch 2.

Pokémon Colosseum bleibt ohne Termin

Warum warten Fans weiterhin auf Pokémon Colosseum? Nintendo hatte das Rollenspiel frühzeitig für den GameCube-Katalog bestätigt, bislang aber kein Release-Datum genannt. Auffällig ist dabei, dass mit Pokémon XD: Der dunkle Sturm bereits der direkte Nachfolger verfügbar ist.

Pokémon Colosseum unterscheidet sich deutlich von den klassischen Hauptteilen der Reihe. Statt einer traditionellen Reise durch eine von Arenen geprägte Region erwartet euch ein Abenteuer in Orre, bei dem sogenannte Crypto-Pokémon aus den Händen anderer Trainer befreit und anschließend erlöst werden müssen.

Das Original besaß zudem eine enge Verbindung zu den Game-Boy-Advance-Spielen Pokémon Rubin, Pokémon Saphir und später Pokémon Smaragd. Über ein spezielles Verbindungskabel konnten Pokémon zwischen dem Handheld und dem GameCube übertragen sowie in Kämpfen eingesetzt werden. Diese historische Verbindung sorgt nun für Spekulationen über ein gemeinsames Release-Zeitfenster.

Gerüchte deuten auf den Herbst 2026

Wann könnte Pokémon Colosseum erscheinen? Laut einem aktuellen Gerücht sollen Umsetzungen von Pokémon Rubin, Pokémon Saphir und Pokémon Smaragd für Ende September oder Oktober 2026 geplant sein. Nintendo und The Pokémon Company haben diese Angaben bislang nicht offiziell bestätigt.

Eine zeitnahe Veröffentlichung von Pokémon Colosseum wäre dennoch ein passender Nostalgie-Schachzug. Bereits am 27. Februar 2026 erschienen Pokémon Feuerrote Edition und Pokémon Blattgrüne Edition für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Am 18. März 2026 folgte Pokémon XD: Der dunkle Sturm im GameCube-Katalog.

Ob Nintendo dieses Muster mit den Hoenn-Editionen und Pokémon Colosseum wiederholt, bleibt abzuwarten. Sicher ist lediglich, dass Pokémon Colosseum als letzter bereits bestätigter GameCube-Klassiker aussteht. Danach benötigt die Anwendung neue Ankündigungen, wenn Nintendo den Katalog kontinuierlich erweitern möchte.

Welchen GameCube-Klassiker würdet ihr nach Pokémon Colosseum am liebsten auf Nintendo Switch 2 sehen? Schreibt uns eure Wünsche in die Kommentare.