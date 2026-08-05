Pizzapocalypse 2 angekündigt – 3D-Plattformer setzt auf Pizza statt Cappy

Mit Pizzapocalypse 2 kündigt sich auf Steam ein ungewöhnlicher 3D-Plattformer an, der Fans von Super Mario Odyssey bekannt vorkommen dürfte. Statt Cappys Fähigkeiten setzt das Indie-Abenteuer jedoch auf eine elastische Pizza, die weit mehr kann, als nur lecker auszusehen.

Entwickelt wird das Spiel von Monkey Strike Games. Die Veröffentlichung ist für 2027 geplant, ein genauer Termin und ein Preis stehen bislang noch nicht fest. Auf Steam kann Pizzapocalypse 2 bereits zur Wunschliste hinzugefügt werden.

Die Pizza als vielseitiges Werkzeug

Wie funktioniert die Pizza in Pizzapocalypse 2? Das Teiggericht bildet den Mittelpunkt des gesamten Bewegungsrepertoires. Der kleine Pizzabäcker kann seine Pizza verwenden, um zu springen, zu beschleunigen und sich durch die verschiedenen Gebiete zu schwingen.

Darüber hinaus dient sie als Greifhaken, Fallschirm und vorübergehende Plattform. Dadurch lassen sich Hindernisse überwinden, Abgründe sicher überqueren und zunächst unerreichbar wirkende Orte erkunden. Das erinnert an Cappy aus Super Mario Odyssey, ohne dessen Mechaniken einfach zu kopieren.

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Auch im Kampf kommt das ungewöhnliche Werkzeug zum Einsatz. Neben direkten Nahkampfangriffen muss sich der Protagonist gegen feindliche Roboter behaupten und dabei Zutaten sammeln. Wer nicht nur dem Hauptweg folgt, soll außerdem versteckte Bereiche, Bonuslevel, neue Pizzen und freischaltbare Outfits entdecken können.

Ein Pizzabäcker gegen einen mächtigen Konzern

Wer bedroht die Welt von Pizzapocalypse 2? Hinter dem kulinarischen Chaos steckt PizzaCorp. Der gierige Konzern hat den globalen Lebensmittelmarkt mit Pizza aus der Dose unter seine Kontrolle gebracht und setzt gefährliche Roboter ein, um seine Stellung zu sichern.

Der kleine Held zieht deshalb mit auffälligem Schnurrbart, großer Kopfbedeckung und seiner Pizza los, um die traditionelle Küche zu retten. Die Ähnlichkeiten zu Mario sind kaum zu übersehen. Monkey Strike Games nennt neben Super Mario Odyssey auch A Hat in Time als wichtige Inspiration für das Projekt.

Zu den neuen Schauplätzen gehören Städte und Regionen, die von Marokko, Italien und Griechenland inspiriert sind. Außerdem besitzt die Fortsetzung eine frei bewegliche Kamera. Diese Neuerung soll mehr Kontrolle beim Erkunden und bei anspruchsvollen Sprungpassagen bieten.

Vom Studentenprojekt zur größeren Fortsetzung

Warum erhält Pizzapocalypse eine Fortsetzung? Der erste Teil entstand innerhalb von zwölf Wochen als Studentenprojekt und erschien am 8. Oktober 2024 kostenlos auf Steam. Trotz des überschaubaren Umfangs erreichte das Spiel mehr als 50.000 Nutzer und erhielt sehr positive Bewertungen.

Aktuell fallen 96 Prozent der Steam-Nutzerbewertungen positiv aus. Pizzapocalypse 2 soll deshalb nicht nur eine klassische Fortsetzung werden, sondern die ursprüngliche Idee mit mehr Zeit und Ressourcen neu interpretieren. Ob das neue Abenteuer ebenfalls kostenlos erscheint, wurde noch nicht bestätigt.

Was haltet ihr von der verrückten Mischung aus Super Mario Odyssey und Pizza? Schreibt uns eure Meinung zu Pizzapocalypse 2 in die Kommentare.