Epic Games Store – diese Gratisgames gibts Ende Juli 2026 bis August

Im Epic Games Store geht der Free-Games-Monat Juli 2026 in die letzte Runde: Epic hat offiziell bestätigt, welche Gratisspiele zum Monatsende anstehen. Damit steht fest, was ihr euch kurz vor dem Start in den August noch in die Bibliothek holen könnt, ohne dafür Geld auszugeben.

Nach dem Giveaway-Fenster rund um Luto und Echo Generation: Midnight Edition ist die Aktion inzwischen umgestellt worden. Aktuell gibt es erst einmal nur einen einzelnen Titel gratis, bevor Ende Juli dann wieder ein Doppelpack folgt.

Die aktuellen und kommenden Gratisaktionen im Überblick

Welche Spiele sind im Epic Games Store im Juli 2026 gratis? Vom 23. Juli 2026 bis zum 30. Juli 2026 könnt ihr Foretales kostenlos abholen. Direkt danach folgt die finale Juli-Aktion, die Epic bereits vorab offiziell angekündigt hat.

Ab dem 30. Juli 2026 gibt es gleich zwei neue Gratisgames, die bis in den August hinein verfügbar bleiben. Beide Titel waren laut Ankündigung zuvor noch nie als kostenlose Epic-Games-Store-Angebote enthalten.

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Spiel Gratiszeitraum (CET) Hinweis Foretales 23.07.2026 bis 30.07.2026, 17:00 Uhr Einzeltitel im aktuellen Wochenfenster OTXO 30.07.2026 bis 06.08.2026, 17:00 Uhr Teil des finalen Juli-Doppelpacks Sol Cesto 30.07.2026 bis 06.08.2026, 17:00 Uhr Teil des finalen Juli-Doppelpacks

Finale Juli-Freebies: OTXO und Sol Cesto

Wann starten OTXO und Sol Cesto als Gratisspiele? Beide Spiele sind exakt sieben Tage lang verfügbar, nämlich vom 30. Juli 2026 bis zum 6. August 2026. Der Start und das Ende sind jeweils für 17:00 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Damit markiert dieses Bundle die letzte angekündigte Gratisaktion für den Juli 2026 im Epic Games Store. Wer sich die Spiele sichern will, sollte das Zeitfenster im Blick behalten, denn nach Ablauf der Woche werden die Titel durch das nächste Giveaway ersetzt.

Praktisch: Da die Aktion bis in den August hineinläuft, habt ihr auch dann noch Zeit zum Claim, falls ihr Ende Juli nicht am Rechner seid.

Was im Juli 2026 bereits kostenlos dabei war

Welche Gratisgames sind kurz zuvor ausgelaufen? In der Woche vom 16. Juli 2026 bis zum 23. Juli 2026 hat Epic zwei Spiele verteilt: das Horror-Game Luto, das sich klar an der Stimmung von P.T. orientiert, sowie Echo Generation: Midnight Edition mit seinem Retro-RPG-Flair. Dieses Doppel-Giveaway ist inzwischen offiziell beendet.

Seit dem 23. Juli 2026 läuft stattdessen das aktuelle Einzeltitel-Fenster mit Foretales, bevor zum Monatsende dann OTXO und Sol Cesto übernehmen.

Welche der letzten Epic-Freebies im Juli 2026 landet bei euch sicher in der Bibliothek, und worauf hofft ihr für die Gratisgames im August? Schreibt es gern in die Kommentare.