Epic Games Store – Gratis-Spiele ab 2. Juli 2026 bestätigt, diese zwei sind es

Der Epic Games Store hat seine nächsten Gratis-Spiele für den 2. Juli 2026 offiziell bestätigt. Ab diesem Datum erwartet euch ein auffälliges Duo: Auf der einen Seite steht das knallige Koop-Beat-em-up River City Girls 2, auf der anderen Seite ein deutlich düsterer Klassiker aus der Horror-Ecke.

Damit sind es zugleich der dritte und vierte Titel, den ihr euch im Juli 2026 ohne zusätzliche Kosten sichern könnt. Wer den Epic Games Store ohnehin regelmäßig abklappert, sollte sich den Termin im Kalender markieren, denn das Paket fällt spürbar größer aus als die letzte Runde.

Diese Gratis-Spiele gibt es ab dem 2. Juli 2026

Welche Spiele sind am 2. Juli 2026 kostenlos? Laut Ankündigung schenkt Epic ab dem 2. Juli 2026 gleich zwei Titel, die unterschiedlicher kaum sein könnten: River City Girls 2 und I Have No Mouth, and I Must Scream. Beide Spiele sollen bis zum 9. Juli 2026 kostenlos im Epic Games Store verfügbar sein.

Während River City Girls 2 als moderne Prügel-Action mit Tempo, Humor und Koop-Fokus bekannt ist, setzt das zweite Spiel bewusst auf psychologischen Horror und eine bedrückende Erzählung. Gerade dieser Kontrast macht das Line-up für viele spannend, weil es zwei völlig verschiedene Stimmungen abdeckt.

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Zeitraum Kostenlose Spiele 25. Juni 2026 bis 2. Juli 2026 RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, Voidwrought 2. Juli 2026 bis 9. Juli 2026 River City Girls 2, I Have No Mouth, and I Must Scream

Horror-Kultklassiker als interaktive Story

Worum geht es in I Have No Mouth, and I Must Scream? Das Point-and-Click-Adventure erschien ursprünglich 1996 und basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Harlan Ellison aus dem Jahr 1967. Erzählt wird eine postapokalyptische Geschichte: Eine hochentwickelte KI hat fast die gesamte Menschheit ausgelöscht und lässt nur fünf Menschen am Leben, um sie gezielt zu quälen.

Der Titel gilt seit Jahren als Horror-Klassiker, nicht zuletzt wegen seiner kompromisslosen Themen und der düsteren Atmosphäre. Im Epic Games Store soll dabei die Neuauflage von Nightdive Studios verschenkt werden, die als Re-Release umgesetzt wurde.

Wert der Aktion und aktuelle Gratis-Spiele

Was ist das Juli-Update im Epic Games Store wert? Für die Aktion rund um den 2. Juli 2026 werden reguläre Preise von 39,99 US-Dollar für River City Girls 2 und 9,99 US-Dollar für I Have No Mouth, and I Must Scream genannt, also zusammen 49,98 US-Dollar. Damit ist das nächste Paket laut den Angaben deutlich höher bewertet als die vorherigen zwei Promotions, die jeweils aus zwei Spielen mit einem Wert von 19,99 US-Dollar bestanden.

Aktuell laufen im Epic Games Store außerdem noch die Gratis-Spiele RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition und Voidwrought, die ihr vom 25. Juni 2026 bis zum 2. Juli 2026 abgreifen könnt. Wer also clever stapelt, nimmt innerhalb kurzer Zeit mehrere Titel mit, ohne etwas zu bezahlen.

Wie sieht es bei euch aus: Holt ihr euch eher River City Girls 2 für entspannte Koop-Abende, oder reizt euch der Horror-Klassiker I Have No Mouth, and I Must Scream mehr? Schreibt es gern in die Kommentare.