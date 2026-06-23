Steam Free-to-Keep im Juli 2026 – diese Gratis-Spiele sind geplant

Steams Free-to-Keep-Promotion bekommt im Juli 2026 voraussichtlich mindestens zwei komplette PC-Spiele, die ihr während eines begrenzten Zeitfensters gratis abholen und dauerhaft in eure Bibliothek packen könnt. Zusätzlich ist bereits ein Bonus-Freebie bestätigt, das allerdings kein Vollspiel ist, sondern ein kostenloses Content-Paket für einen kommenden Release.

Das Prinzip bleibt dabei wie gewohnt: Sobald ein Titel im Aktionszeitraum auf 100 Prozent Rabatt steht und ihr ihn aktiviert, gehört er euch permanent. Wer also ohnehin mit dem Gedanken spielt, bei einem der genannten Spiele zuzuschlagen, kann im Juli 2026 guten Gewissens erstmal abwarten.

So funktioniert Free-to-Keep im Juli 2026

Was bedeutet Free-to-Keep auf Steam konkret? Bei der Aktion stellen Publisher ihre Spiele für eine begrenzte Zeit kostenlos bereit, meist ungefähr eine Woche. Entscheidend ist, dass ihr den Titel in dieser Zeit eurem Account hinzufügt, danach bleibt er dauerhaft freigeschaltet.

Für Juli 2026 sind aktuell zwei Vollspiele in der Aktion eingeplant. Dazu kommt ein weiterer Gratis-Inhalt, der als Promotion-Bonus läuft, aber nicht mit einem kostenlosen Spiel verwechselt werden sollte.

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Die bislang bekannten Einträge für den Juli 2026 im Überblick:

The Life and Suffering of Sir Brante

Yet Another Zombie Defense HD

The Mound: Omen of Cthulhu – Lost Explorers‘ Swords Pack

Diese Vollspiele sollen im Juli 2026 kostenlos werden

Welche Spiele sind als 100 Prozent gratis bestätigt? Für den Juli 2026 sind aktuell The Life and Suffering of Sir Brante sowie Yet Another Zombie Defense HD als Free-to-Keep-Vollspiele gesetzt. Beide Titel sind zum Zeitpunkt der Ankündigung noch nicht kostenlos, sollen aber irgendwann im Juli 2026 im Rahmen der Aktion freigeschaltet werden.

The Life and Suffering of Sir Brante setzt auf ein konsequentes, narratives Rollenspiel-Konzept: Ihr begleitet die Hauptfigur durch verschiedene Lebensabschnitte in einem unterdrückerischen Imperium und trefft Entscheidungen, die langfristige Auswirkungen haben. Statt Action steht das Abwägen von Konsequenzen im Fokus, inklusive sozialer Regeln, politischer Erwartungen und religiöser Autorität.

Yet Another Zombie Defense HD schlägt die komplett andere Richtung ein und macht aus dem eigenen Klischee sogar einen Teil des Humors. Gameplay-seitig geht es klassisch um Wellen aus Untoten, die ihr mit Verteidigungsbauten, Waffen und Ressourcen-Management überstehen müsst. Besonders stark wirkt das Spiel im Koop, wenn aus dem kontrollierten Aufbau schnell pures Chaos wird.

Bonus-Freebie als kostenloses Content-Pack

Was steckt hinter dem Extra-Freebie im Juli 2026? Zusätzlich zu den zwei Vollspielen ist der Lost Explorers‘ Swords Pack als Free-to-Keep-Bonus für The Mound: Omen of Cthulhu bestätigt. Wichtig: Das ist kein kostenloses Spiel, sondern ein kostenloses Ingame-Paket, das über die gleiche Promo-Schiene verteilt wird.

The Mound: Omen of Cthulhu erscheint am 15. Juli 2026 und ist ein Koop-Horrorspiel aus der Ego-Perspektive mit Lovecraft-Einschlag. Ihr erkundet einen verfluchten Dschungel auf der Suche nach Schätzen, während psychologischer Horror, Mythologie rund um Cthulhu und klare Kommunikation im Team eine zentrale Rolle spielen.

Aktuell kostenlos bis Anfang Juli 2026

Was ist bei Steam gerade gratis verfügbar? Wer sofort etwas mitnehmen will, kann sich aktuell Tell Me Why kostenlos sichern. Das Spiel ist noch bis zum 1. Juli 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit gratis verfügbar und bleibt danach ebenfalls dauerhaft in der Bibliothek, wenn ihr es rechtzeitig aktiviert.

Tell Me Why ist ein erzählerisches Adventure über die Zwillinge Tyler und Alyson, die in ihre Heimat in Alaska zurückkehren. Dort arbeiten sie ein schmerzhaftes Ereignis aus der Kindheit sowie den Tod ihrer Mutter auf und setzen dabei Stück für Stück ihre eigenen Erinnerungen und Perspektiven zusammen.

Welche der Juli-2026-Gratisaktionen klingt für euch am spannendsten, und hofft ihr noch auf weitere Free-to-Keep-Titel im kommenden Monat? Schreibt es gern in die Kommentare.