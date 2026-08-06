Steam macht F.E.A.R. 2 Reborn gratis, Basisspiel bleibt Pflicht

Steam sorgt für eine kleine Horrorüberraschung: Die Story-Erweiterung F.E.A.R. 2: Reborn lässt sich aktuell kostenlos für den PC sichern. Zuvor wurde der Zusatzinhalt regulär für 7,99 Euro angeboten.

Die Aktion läuft bereits seit dem 3. August 2026. Auf Steam ist derzeit kein Enddatum angegeben, weshalb es sich offenbar um eine dauerhafte Umstellung auf ein kostenloses Modell handelt.

Kostenlose Erweiterung mit wichtiger Voraussetzung

Wie lässt sich F.E.A.R. 2: Reborn kostenlos spielen? Der DLC kann direkt über seine Produktseite auf Steam aufgerufen und der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Zum Starten wird allerdings zwingend das Basisspiel F.E.A.R. 2: Project Origin benötigt.

Das 2009 veröffentlichte Hauptspiel kostet auf Steam regulär 14,99 Euro. Wer den Horror-Shooter bereits besitzt, bekommt mit Reborn somit ohne zusätzliche Kosten einen guten Grund für eine Rückkehr in die düstere Welt von Alma Wade.

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Entwickelt wurden sowohl das Hauptspiel als auch die Erweiterung von Monolith Productions. Das Studio kombinierte klassische Ego-Shooter-Gefechte mit psychologischem Horror, Zeitlupenmechaniken und übernatürlichen Bedrohungen.

Neue Perspektive auf die Ereignisse

Welche Inhalte bietet F.E.A.R. 2: Reborn? Die am 3. September 2009 veröffentlichte Erweiterung umfasst vier zusätzliche Einzelspieler-Level. Für einen vollständigen Durchlauf sollten ungefähr 90 Minuten eingeplant werden.

Statt erneut in die Rolle von Sergeant Michael Becket zu schlüpfen, übernehmen Fans die Kontrolle über den Replica-Soldaten 813. Dadurch werden die Ereignisse aus der Perspektive eines Gegners erlebt, während bekannte Figuren wie Alma Wade und Paxton Fettel erneut eine zentrale Rolle einnehmen.

Spielerisch bleibt Reborn den Stärken des Hauptspiels treu. Dazu gehören die verlangsamte Zeit, intensive Schusswechsel und explosive Waffen. Direkt zu Beginn dürfen Fans zudem eine schwer bewaffnete Powered Armor steuern, die optisch an die Powerrüstungen aus Fallout erinnert.

Kompaktes Comeback eines Horror-Klassikers

Warum lohnt sich die Rückkehr zu F.E.A.R. 2? Die Erweiterung verändert das grundlegende Kampfsystem zwar nicht, ergänzt die Geschichte aber um eine interessante gegnerische Perspektive. Neue Umgebungen und angepasste Levelstrukturen sorgen gleichzeitig für etwas Abwechslung gegenüber der Hauptkampagne.

Die Nutzerbewertungen fallen weiterhin überwiegend positiv aus. Auf Steam empfehlen 74 Prozent der abgegebenen Rezensionen den DLC, der insbesondere für seine atmosphärischen Abschnitte, die rasante Eröffnung und die Rückkehr bekannter Charaktere gelobt wird.

Neben Reborn wird derzeit auch das Action-Rollenspiel Moonlighter kostenlos über Steam angeboten. Das normalerweise kostenpflichtige Dungeon-Abenteuer verbindet Kämpfe mit der Verwaltung eines eigenen Ladens. Mit Deponia soll außerdem ein weiteres bekanntes Adventure zeitweise gratis erhältlich werden.

Werdet ihr F.E.A.R. 2: Reborn kostenlos mitnehmen oder schlummert die Erweiterung bereits seit Jahren in eurer Steam-Bibliothek? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.