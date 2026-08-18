gamescom 2026 meldet neuen Rekord: Mehr als 1.600 Aussteller und erstmals ausverkaufte Fläche

Die gamescom wächst auch 2026 weiter. Wenige Tage vor dem Start der Messe haben die Veranstalter neue Rekordzahlen veröffentlicht. Mehr als 1.600 Aussteller aus 67 Ländern werden in diesem Jahr in Köln vertreten sein. Die gesamte Bruttofläche von 233.000 Quadratmetern ist laut Koelnmesse erstmals vollständig ausgebucht.

Zum Vergleich: 2025 nahmen 1.568 Unternehmen aus 72 Ländern teil. Die Zahl der vertretenen Länder fällt diesmal zwar etwas niedriger aus, dafür steigt die Gesamtzahl der Aussteller erneut. Der internationale Anteil bleibt mit 70 Prozent unverändert hoch.

Damit unterstreicht die gamescom ihren Anspruch, nicht nur ein großes Festival für Spieler zu sein, sondern gleichzeitig als wichtiger internationaler Treffpunkt für Entwickler, Publisher, Investoren und andere Unternehmen der Games-Branche zu dienen.

47 Länderpavillons sorgen für internationale Präsenz

Auch bei den Länderpavillons erreicht die gamescom einen neuen Bestwert. Insgesamt sind 47 Gemeinschaftsstände aus 40 Ländern angekündigt. Im vergangenen Jahr waren es noch 40 Pavillons aus 35 Staaten.

Erstmals werden 2026 auch Länderpavillons aus Bulgarien, Marokko, Nigeria, Ungarn und Zypern auf dem Kölner Messegelände vertreten sein. Gerade kleineren Studios und Unternehmen bieten solche Gemeinschaftsstände die Möglichkeit, ihre Spiele und Technologien einem internationalen Publikum zu präsentieren.

Felix Falk, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Games-Branche, sieht die Messe wenige Tage vor ihrer Eröffnung entsprechend gut aufgestellt. Neben der steigenden Zahl der Aussteller hebt er die ausgebuchte Fläche, die internationale Beteiligung und die weiter gewachsene Indie-Präsenz hervor.

Auch Koelnmesse-Chef Gerald Böse verweist auf die wirtschaftliche Bedeutung der Veranstaltung für Deutschland, Europa und die weltweite Spielebranche. Die hohe Nachfrage zeige, welchen Stellenwert die gamescom für Unternehmen, Institutionen und die Community mittlerweile besitzt.

Indie Area wächst auf mehr als 420 Unternehmen

Besonders deutlich legt die gamescom indie area zu. Mehr als 420 Unternehmen werden dort Hunderte Spiele präsentieren. Gegenüber den 364 teilnehmenden Unternehmen im Jahr 2025 entspricht das einem Wachstum von 16 Prozent und einem neuen Höchststand.

Die Indie Area soll damit erneut zu einem der wichtigsten Anlaufpunkte für ungewöhnliche Spiele und kleinere Entwicklerteams werden. Während große Publisher vor allem mit aufwendigen Messeständen und bekannten Marken Aufmerksamkeit erzeugen, können Besucher hier zahlreiche Projekte entdecken, die abseits großer Produktionsbudgets entstehen.

Passend dazu lautet einer der offiziellen gamescom-Trends 2026 „Kleine Teams, große Erfolge“. Damit möchten die Veranstalter hervorheben, welchen Einfluss unabhängige Studios und kompakte Entwicklerteams mittlerweile auf die internationale Spielekultur haben.

Samstagstickets und Wildcards bereits ausverkauft

Nicht nur aufseiten der Aussteller ist die Nachfrage groß. Auch viele Besucher haben sich ihre Eintrittskarten offenbar frühzeitig gesichert. Die Wildcards und sämtliche Tickets für den gamescom-Samstag sind bereits ausverkauft.

Wer die Messe am 29. August besuchen möchte und bislang keine Eintrittskarte besitzt, dürfte damit vorerst leer ausgehen. Für die übrigen Besuchertage können je nach Verfügbarkeit weiterhin Tickets angeboten werden.

Die eigentliche gamescom findet vom 26. bis zum 30. August 2026 auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Der Zeitraum vom 24. bis zum 30. August wird von den Veranstaltern als gesamte gamescom-Woche geführt, da bereits vor der Publikumsmesse verschiedene Branchenveranstaltungen beginnen.

Opening Night Live startet am 25. August

Der bekannteste Auftakt findet am Abend des 25. August statt. Bei der gamescom Opening Night Live werden erneut Trailer, Neuankündigungen und weitere Präsentationen aus der Spielebranche erwartet. Die Show wird sowohl vor Ort als auch über einen Livestream übertragen.

Moderator Geoff Keighley und „Death Stranding“-Schöpfer Hideo Kojima auf der Bühne der gamescom Opening Night Live 2019. © PlayCentral/Dustin Hasberg

Darüber hinaus soll ein umfangreiches digitales Programm dafür sorgen, dass Fans die Messe auch von zu Hause aus verfolgen können. Dazu zählen die gamescom awesome indies show mit neuen Indie-Spielen und das gamescom studio mit Beiträgen direkt von der Ausstellungsfläche.

Mit gamescom GDQ findet außerdem erstmals eine europäische Ausgabe des bekannten Speedrunning-Formats Games Done Quick im Rahmen der Messe statt. Spieler treten dabei in verschiedenen Titeln gegeneinander beziehungsweise gegen die Uhr an und sammeln Spenden für einen guten Zweck.

Erneut zurück ist auch gamescom epix. Das interaktive Community-Angebot führt die Teilnehmer 2026 in ein Weltraumabenteuer, bei dem Quests abgeschlossen, Sammelkarten freigeschaltet und Belohnungen verdient werden können. Von insgesamt 67 Kartenmotiven sollen erstmals 19 als physische Varianten für Besucher der Messe erhältlich sein.

Entwicklerkonferenz mit mehr als 380 Speakern

Bereits vor dem offiziellen Publikumsstart richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Branchenveranstaltungen. Die gamescom dev läuft vom 23. bis zum 25. August, wobei das eigentliche Konferenzprogramm am 24. und 25. August stattfindet. Für die Entwicklerkonferenz sind mehr als 380 Speaker und 230 Sessions auf 18 Bühnen angekündigt.

Zu den wichtigsten Programmpunkten gehören Vorträge von Amir Satvat, Business Development Director bei Tencent Games, und Anthony Gallegos, Creative Director von „Subnautica 2“. Neue Themenbereiche beschäftigen sich unter anderem mit Animation, Leveldesign sowie dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Gameplay und in der Produktion.

Am 27. August folgt der gamescom congress. Die Konferenz beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Möglichkeiten von Spielen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Congress in diesem Jahr erstmals eröffnen.

Ebenfalls am 27. August bringt der gamescom invest circle ausgewählte Games- und GameTech-Start-ups mit Investoren, Publishern und strategischen Partnern zusammen.

Gamescom zieht auch in die Kölner Innenstadt

Mit dem Ende der täglichen Messeöffnungszeiten ist das Programm noch nicht vollständig vorbei. Am 29. und 30. August verlängert das gamescom city festival die Veranstaltung bis in die Kölner Innenstadt.

Zum angekündigten Musikprogramm gehören unter anderem Thees Uhlmann & Band sowie The Notwist. Das Festival soll Games, Musik und Kultur miteinander verbinden und auch Menschen erreichen, die kein Ticket für das Messegelände besitzen.

Mit mehr als 1.600 Ausstellern, der erstmals vollständig belegten Fläche und einer deutlich größeren Indie Area startet die gamescom 2026 damit unter starken Vorzeichen. Ob sich die Rekorde am Ende auch bei der Besucherzahl fortsetzen, dürfte sich nach Abschluss der Messe zeigen.

Seid ihr in diesem Jahr selbst auf der gamescom unterwegs oder verfolgt ihr die Ankündigungen lieber von zu Hause aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.